Arbeitszeit, Bezahlung und Versicherung: Diese Regeln gelten für Ferienjobber

Ferienjobs sind sowohl für Betriebe als auch für Kinder und Jugendliche von Vorteil. Betriebe können durch die Ferienjobberinnen und Ferienjobber ihre Urlaubszeit überbrücken und Kinder und Jugendliche erhalten erste Einblicke in den Berufsalltag und können ihr erstes eigenes Geld verdienen. Doch für Ferienjobber gelten spezielle Gesetze, die im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) festgehalten sind. Geringfügige Hilfeleistungen beim Nachbarn oder bei den Eltern sind hier nicht geregelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die wichtigsten Fragen und Antworten













Ab welchem Alter dürfen Jugendliche generell arbeiten?

Ab wann Jugendliche arbeiten dürfen, lässt sich nicht pauschal sagen. Denn das Alter spielt dabei zwar eine wichtige Rolle, es kommt aber auch auf die Art der Tätigkeit an. Generell sind dabei zwei Altersgrenzen und eine Ausnahme festgehalten: Als Kind wird bezeichnet, wer noch nicht 15 Jahre alt ist, als Jugendlicher, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Diese Unterscheidung wird getroffen, weil Kinder generell nicht arbeiten dürfen (§ 5 I JArbSchG).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Ausnahme davon gilt nur, wenn das Kind älter als 13 Jahre alt ist, die Eltern mit der Aufnahme der Tätigkeit einverstanden sind und die Beschäftigung als „leicht“ gilt und die Schule nicht beeinflussen würde. „Das Austragen von Werbeprospekten am Freitagnachmittag wäre also erlaubt. Gleiches gilt für Nachhilfe oder Babysitten“, sagt Michael Fuhlrott, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Vollzeitschulpflichtige Jugendliche fallen außerdem ebenfalls in die Regelung für Kinder. Ausnahmen von dem Gesetz gibt es dabei für Ferienjobberinnen und Ferienjobber.

Wie viele Stunden dürfen Kinder und Jugendliche in den Ferien arbeiten?

Jugendliche, die die Vollzeitschulpflicht noch nicht erfüllt haben, dürfen während der Schulferien für höchstens vier Wochen im Kalenderjahr ohne die oben genannten Beschränkungen beschäftigt werden, erklärt Bernhard Kinold, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Die Arbeitszeit von Jugendlichen ist Kinold zufolge auf acht Stunden täglich ohne Einbeziehung der Pausen und 40 Stunden wöchentlich begrenzt. „Bis auf wenige Ausnahmen ist auch die Arbeit vor 6 Uhr und nach 20 Uhr sowie am Samstag und am Sonntag verboten“, ergänzt Fuhlrott. Es sei ebenso wichtig, dass nach Arbeitsende mindestens zwölf Stunden ununterbrochene Freizeit (Ruhepause) eingehalten werden, bevor die Arbeit am nächsten Tag wieder losgehe.

Kinder dürfen Kinold zufolge nicht mehr als zwei Stunden täglich arbeiten – in landwirtschaftlichen Familienbetrieben dürfen sie nicht mehr als drei Stunden täglich arbeiten. Generell dürfen sie nicht zwischen 18 und 8 Uhr arbeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Arbeiten dürfen Kinder und Jugendliche übernehmen – welche nicht?

Kinder, die älter als 13 Jahre sind, dürfen Kinold zufolge (nur mit der Zustimmung des Sorgeberechtigten) folgende Tätigkeiten ausführen, wenn diese leicht und für Kinder geeignet sind:

Austragen von Zeitungen und Ähnlichem

in privaten und landwirtschaftlichen Haushalten: Tätigkeiten in Haushalt und Garten, Botengänge, Betreuung von Kindern und anderen zum Haushalt gehörenden Personen, Nachhilfeunterricht, Betreuung von Haustieren, Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des Einkaufs von alkoholischen Getränken und Tabakwaren

in landwirtschaftlichen Betrieben: Tätigkeiten bei der Ernte und der Feldbestellung, der Selbstvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, der Versorgung von Tieren

Handreichungen beim Sport

Tätigkeiten bei nicht gewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religionsgemeinschaften, Verbände, Vereine und Parteien.

Folgende Tätigkeiten seien nicht für Kinder geeignet:

Tätigkeiten, die mit einer manuellen Handhabung von Lasten verbunden sind, die regelmäßig das maximale Lastgewicht von 7,5 Kilogramm oder gelegentlich das maximale Lastgewicht von zwhn Kilogramm überschreiten

Tätigkeiten, die infolge einer ungünstigen Körperhaltung physisch belastend sind

Tätigkeiten, die mit Unfallgefahren, insbesondere bei Arbeiten an Maschinen und bei der Betreuung von Tieren, verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jugendliche hingegen dürfen Kinold zufolge nicht beschäftigt werden mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen oder bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind. Jugendliche dürfen Arbeiten nicht verrichten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass sie sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können.

Außerdem dürfen Jugendliche Arbeiten nicht leisten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte oder starke Nässe gefährdet wird oder bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütterungen oder Strahlen ausgesetzt sind. Jugendliche dürfen außerdem keine Arbeiten leisten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne der Gefahrstoffverordnung ausgesetzt sind, oder Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstoffen im Sinne der Biostoffverordnung ausgesetzt sind.

„Problematische Entwicklung“: Deutschlands Viertklässler können immer schlechter lesen Die Lesekompetenz und das Textverständnis von Schülerinnen und Schülern in Deutschland ist weiter rückläufig. © Quelle: dpa

Welche Pausenregelungen und Ruhepausen gelten bei Jugendlichen?

Für Jugendliche gelten andere Pausen- und Ruhezeiten als für Erwachsene – diese sind ebenfalls im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbScHG) festgehalten. Generell ist Jugendlichen demnach nur eine Fünf-Tage-Woche erlaubt (§ 15 JArbScHG) – die Ruhezeit dazwischen muss mindestens zwölf Stunden betragen (§ 13 JArbSchG).

Fuhlrott zufolge müssen die Ruhepausen bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis sechs Stunden 30 Minuten und bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden 60 Minuten betragen. „Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten“, erklärt Fuhlrott. Die Ruhepausen müssen dabei in „angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie werden Kinder und Jugendliche bezahlt – gilt für sie auch die Mindestlohnregelung?

Tatsächlich gilt für Kinder und Jugendliche nicht die Mindestlohnregelung. „Die Bezahlung kann frei vereinbart werden, sofern kein zwingend anwendbarer Tarifvertrag etwas anderes vorsieht“, sagt Kinold. Dem Gesetz nach haben Personen, die noch keine 18 Jahre alt sind, nur dann einen Anspruch auf Mindestlohn, wenn sie bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen haben.

Wie sind Kinder und Jugendliche bei ihrem Ferienjob versichert?

Ferienjobberinnen und Ferienjobber sind über ihren Arbeitgeber unfallversichert, egal, wie lange sie dort arbeiten und wie viel sie verdienen, erklärt Kinold. Ausnahme könne unter Umständen die Beschäftigung im Ausland sein. Bei einem Arbeits- oder Wegeunfall übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung demnach die Heilbehandlung, die Rehabilitation und Lohnersatzleistungen. „Daher muss in diesem Fall bei einem Arztbesuch auch die Krankenversicherungskarte nicht vorgelegt werden“, ergänzt Kinold.

Wenn es sich bei dem Ferienjob hingegen um einen kurzfristigen Minijob handelt, entfallen sonstige Sozialversicherungsabgaben. Der kurzfristige Minijob dürfe in diesem Fall aber nicht länger als drei Monate oder 70 Tage im Jahr laufen. „Die Ferienjobber bleiben dann über die Eltern krankenversichert“, sagt Kinold.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übrigens: Auch Ferienjobberinnen und Ferienjobber haben einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn sie während des Jobs krank werden. Kinold erklärt, dass das Beschäftigungsverhältnis dafür aber länger als vier Wochen bestanden haben muss.