Steckbrief

Wissensmanagerinnen und Wissensmanager befassen sich in Organisationen mit der Koordination und der strategischen Ausrichtung des Wissens. Sie sensibilisieren für dieses Thema und die Nutzung des Wissens. Ausbildungsform: Verschiedene Ausbildungen sind möglich – vom Lehrgang bis zum Masterstudium. Ausbildungsdauer: von vier Tagen bis zum vierjährigen Studium. Voraussetzungen: Meist ein Studium (zum Beispiel BWL, Natur-, Geistes- oder Sozialwissenschaften); hinzu kommt eine Weiterbildung oder ein Masterstudium im Bereich Wissensmanagement. Eignung: Strukturierter Arbeitsstil; Kommunikationsfähigkeit; die Fähigkeit, sich in Fachabteilungen hineinzudenken; Kenntnisse im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien, Durchsetzungskraft. Branchen: Alle Bereiche, in denen Wissen eine entscheidende Rolle spielt, zum Beispiel in der Industrie, in der IT-Branche, im Dienstleistungssektor, im qualifizierten Handwerk, im öffentlichen Dienst oder in Unternehmensberatungen.