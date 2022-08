﻿Decision Fatigue im Job: Was sind die Folgen für Mitarbeitende und Unternehmen?

Manche Menschen müssen in ihrem Beruf viele und schwierige Entscheidungen treffen. Das kann auf Dauer erschöpfend wirken. Was sind die Folgen für das Unternehmen – und was hilft gegen Entscheidungsmüdigkeit?

Zwei Bilder verbinden viele Menschen mit Mark Zuckerberg. Zum einen das Logo des sozialen Netzwerks Facebook, zum anderen, wie der Tech-Milliardär in einem grauen T-Shirt auf der Bühne steht. Denn diese Shirts trägt er fast immer. Das eint ihn mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Während seiner Amtszeit kleidete er sich zwar schicker als Zuckerberg. Doch war auch seine Kleiderwahl nicht sonderlich variantenreich. In der Regel trug Obama blaue oder graue Anzüge.

So verschieden die beiden Männer auch sein mögen, die Absicht hinter ihrer selbst gewählten Arbeitsuniform ist die gleiche. Beide hatten oder haben jeden Tag eine Menge und weitreichende Entscheidungen zu treffen: Obama einst als Staatsoberhaupt der USA und Zuckerberg als Chef des Meta-Konzerns. Wenn Menschen aber zu viele Entscheidungen treffen müssen, können diese in der Summe überfordernd wirken – genauso wie sehr gewichtige Entscheidungen. Als Folge kann Decision Fatigue auftreten. Zu Deutsch: Entscheidungsmüdigkeit.

Und die wollten und wollen Obama, Zuckerberg und einige weitere Unternehmerinnen sowie Unternehmer laut eigener Aussage vermeiden, indem sie für sich persönlich Banales wie die Kleiderwahl einmal festlegen. Mit der Zeit wird der Griff zum blauen Anzug oder grauen T-Shirt zur Gewohnheit. Zuckerberg und Obama denken nicht mehr darüber nach, was sie anziehen – und sparen dadurch etwas Energie.

Was ist Decision Fatigue?

Einen Beschluss zu fassen stellt einen „komplexen, kognitiven Prozess“ dar, schreibt das Stangl-Lexikon für Psychologie. Menschen ermüden dadurch. „Daher treffen Menschen nach sehr langen Entscheidungsprozessen viel mehr impulsive Entscheidungen und vertrauen eher auf ihr Bauchgefühl, als rein rational zu entscheiden“, so das Lexikon. Die Qualität der Entscheidung leidet dann. Wer entscheidungsmüde ist, neigt eher dazu, die Standardoption zu wählen oder kurzsichtig statt langfristig zu denken.

Doch was ist überhaupt eine qualitativ hochwertige Entscheidung? Darauf hat Thomas Bergner eine Antwort. Der Arzt und Coach hat das Buch „Gute Entscheidungen treffen“ (Klett-Cotta, 329 Seiten, 32 Euro) geschrieben. „Eine gute Entscheidung bringt uns weiter in die Richtung, in die wir wollen. Sie tut uns gut“, sagt Bergner. Außerdem schade man mit ihr keiner anderen Person, Institution oder der Umwelt. Zumindest grobe oder gar bewusste Verletzungen gelte es zu vermeiden, erklärt der Experte.

Folgen von Decision Fatigue im Job

Geht jemand entscheidungsmüde einkaufen und tritt mit fettigen Snacks statt des geplanten Obst und Gemüses aus dem Supermarkt, ist das ärgerlich. Sofern sich diese Situation aber nicht häuft, hat sie kaum einen Einfluss auf das eigene Leben und die Menschen um einen herum. Anders sieht es im Joballtag aus. „Man kann ganz allgemein sagen: Umso eine höhere Ausbildung ein Beruf erfordert, desto weitreichendere Entscheidungen muss man bei dessen Ausübung treffen. Damit steigt wiederum das Risiko, entscheidungsmüde zu werden“, sagt Bergner.

Der Experte benennt Folgen der Decision Fatigue im Job. Die offensichtlichste: Fehlentscheidungen passieren häufiger. Dadurch baut sich Druck bei dem oder bei der Entscheidungsmüden auf. Er oder sie bekommt Probleme beim Denken, mit der Logik und mit der Intuition. Einige Menschen neigen in solch einer Situation dazu, zu prokrastinieren. Sie schieben das Treffen von Entscheidungen auf. Manche Probleme lösen sich zwar von selbst, aber bei Weitem nicht alle, mahnt der Coach.

Alltagsbeispiele: Richterinnen oder Bankmitarbeiterinnen

Nicht nur das Handeln des einzelnen Menschen beeinflusst die Decision Fatigue. „Denken Sie an eine Personalleiterin. Sie muss Mitarbeitende einstellen und entlassen. Kündigt sie den falschen, hat das massive negative Auswirkungen auf das Unternehmen“, sagt Bergner. Als Folge von Fehl- oder Nichtentscheidungen können sich Prozesse im Unternehmen verlangsamen. Die Effizienz sinkt. Vielleicht werden weniger Aufträge bearbeitet, was zu einem geringeren Umsatz führt.

Wie Entscheidungsmüdigkeit das Berufsleben konkret beeinflussen kann, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Studien analysiert. Eine israelische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Richterinnen und Richter zu Beginn ihres Arbeitstages und nach ihren Pausen signifikant häufiger die Anträge auf Bewährung von Gefangenen bewilligen.

Englische Forschende fanden heraus, dass die entscheidungsmüden Mitarbeitenden einer großen Bank ihren Arbeitgeber – ohne Absicht – um Geld brachten. Hätten sie über alle Kreditanträge in einem mental so frischen Zustand wie zu Beginn ihres Arbeitstages entschieden, hätte die Bank pro Monat eine halbe Millionen US-Dollar mehr einnehmen können. Was beide Beispiele eint: Sind die Richterinnen oder Bankmitarbeiter ausgeruht, trauen sie sich risikoreichere Entscheidungen zu. Im ermatteten Zustand neigen sie eher dazu, die Standardoption mit einem möglichst geringen Risiko zu wählen.

Tipps gegen Entscheidungsmüdigkeit

Wer entscheidungsmüde ist, fühlt sich seelisch erschöpft. Coach Bergner nennt ein paar Tipps, um aus diesem Zustand wieder herauszukommen. In welchem Restaurant wollen wir essen? Solche eher unwichtigen Entscheidungen könne man anderen überlassen. Außerdem helfe es, die Entscheidungsmöglichkeiten zu reduzieren oder manches grundsätzlich zu entscheiden – wie Zuckerberg und Obama ihre selbst gewählte Arbeitsuniform. Wer Routinen in seinen Alltag einbaut, führt diese irgendwann automatisiert aus und muss sich nicht mehr aktiv dafür entscheiden.

Oft bringe es einen bereits voran, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. „Kann man das auch anders sehen? Das ist eine wichtige Frage. Die Antwort darauf lautet eigentlich immer: Natürlich kann man das anders sehen“, sagt Bergner. Außerdem empfiehlt der Experte, gnädig mit sich zu sein. Es sei normal, manchmal der Entscheidung müde zu sein. „Das zeigt ja nur, dass wir Menschen sind und keine Maschinen.“

