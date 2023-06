﻿„Du bist mehr als diese Note“: Schulexpertin rät dazu, nicht viel Aufhebens um das Zeugnis zu machen

Frau Hellmann, vor dem Ferienstart gibt es eine Hürde: die Zeugnisvergabe. Welche Gefühle löst das bei Kindern und Jugendlichen aus?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bandbreite ist sehr groß — von unglaublichen Glücksgefühlen, wenn das Zeugnis gut ausfällt, bis hin zu tiefen Versagensängsten, wenn es schlechter ausfällt, als Kinder und Jugendliche dachten. Dann werden sie mit der vermeintlichen Tatsache konfrontiert: Ich bin nicht gut.

Auch wenn es nur um eine Note geht?

Für Kinder und Jugendliche ist es schwierig, da zu differenzieren. Sie denken nicht, schlecht in Mathe oder in Englisch zu sein. Sondern sie glauben: Meine Eltern sind enttäuscht von mir, weil ich ein schlechter Schüler bin. Sie spüren, Erwartungen nicht erfüllt zu haben. Und zwar die eigenen, aber auch die, die andere an sie stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eltern geben den eigenen Druck weiter

Und da spielen die Eltern eine besondere Rolle?

Auf alle Fälle. Durch die Schulzeit ihrer Kinder erleben Eltern auch ihre eigene Schulzeit noch einmal. Das eigene Erleben, auch der Erfolg oder das Versagen, wird dann eins zu eins auf die Kinder übertragen. Und die sollen es entweder genauso gut oder besser machen.

Passiert das denn bewusst?

Es passiert sicherlich allen Eltern mal, dass man die schulische Situation des Kindes mit der eigenen Erfahrung vergleicht. Man kann es also gar nicht ganz vermeiden. Einige Eltern gehen damit bewusst um und können reflektieren, was ihre eigenen Anteile sind. Vielen Eltern aber ist das tatsächlich nicht bewusst und sie geben so den Druck auf die Kinder weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dahinter steckt oft der Wunsch, dass die Kinder es einmal besser haben. Ist das denn so falsch?

Die Frage ist doch, was genau besser heißt. Meist geht es um soziale Anerkennung. Ein Arzt mag zunächst eine höhere Anerkennung genießen als ein Maurer. Aber wenn wir niemanden haben, der Häusermauern baut, haben wir ein Problem. Insgesamt aber herrscht ein hoher Optimierungsdruck. Der fängt schon im frühen Kindesalter an und setzt sich fort. Das eigene Kind soll möglichst dem entsprechen, was anerkannt ist, weil das auch für eine gute Elternschaft spricht. Hat das Kind gute Noten, habe ich als Mutter oder Vater meine Sache gut gemacht.

Nicht viel Aufhebens um das Zeugnis machen

Das Zeugnis der Kinder ist also im Grunde auch eines der Eltern?

Für einige Eltern wird das so sein, ja. Das erkennt man auch daran, dass manche Eltern überaus stolz auf das Zeugnis ihrer Kinder sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Person: Petra Hellmann ist Erzieherin und psychologische Beraterin bei Ehe-, Familien- und Lebensfragen. Neben ihrer Praxistätigkeit in Soest arbeitet Hellmann auch für das Team von Psychologen Online, einem digitalen Beratungsservice. Über die Goldkind-Stiftung bietet das Team von Psychologen Online Videosprechstunden für Kindern und Jugendlichen aus dysfunktionalen Familien an. © Quelle: Privat

Was ist denn eine sinnvolle Reaktion auf eine gute Note?

Ich persönlich halte viel davon, wenn Eltern gar nicht viel Aufhebens darum machen. Eine gute Note ist ja schon eine Belohnung an sich. Natürlich ist es absolut gerechtfertigt, sich darüber zu freuen. Nur finde ich es fragwürdig, das auch noch zu honorieren, etwa in Form von Geld.

In vielen Familien gibt es Zeugnisgeld. Sehen Sie das kritisch?

Ich finde das Belohnen an sich weder wertvoll noch sinnstiftend. Man kann es auch mal bei dem Erfolg belassen und muss nicht noch etwas draufsetzen. Zumal es dann so ein Ungleichgewicht gibt: Was auf der einen Seite hochgelobt wird, bedeutet auf der anderen Seite dann auch eine Abwertung, wenn es nicht rund läuft. Ich empfehle den Eltern daher, lieber den letzten Schultag zu feiern und es sich als Familie nett zu machen.

In so gut wie jeder Sprechstunde haben wir mindestens ein Kind, das sagt, nicht mehr leben zu wollen. Und zwar, weil es glaubt, den Leistungsansprüchen in der Schule, aber auch in der Familie oder im Freundeskreis nicht gerecht zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollten Eltern also eher über das Zeugnis hinweggehen?

Nein, ein gutes Gespräch über das Zeugnis gehört schon dazu. Aber eben nicht nur darüber, wie andere das Kind beurteilen, sondern wie es selbst dazu steht.

Die Note ist nur Ausdruck eines Moments

Was ist eine eine sinnvolle Reaktion auf eine schlechte Note?

Das Kind in den Arm nehmen. Trösten. Und immer wieder klarmachen: Du bist mehr als diese Note. Denn die ist nur Ausdruck eines Moments. Vielleicht ist es wirklich etwas, was dem Kind einfach nicht liegt. Vielleicht war das Thema schwierig, vielleicht hat das Kind auch tatsächlich zu wenig gelernt. Das ist dann auch ein Erfahrungswert. Aber es ist eben nur ein Moment, in dem etwas nicht gelungen ist. Und es gelingt nicht besser, wenn ich schimpfe oder bestrafe.

Was ist denn besser als Schimpfen oder Strafen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn Eltern ein vertrauensvolles Gespräch mit ihren Kindern führen und nach den Ursachen suchen. Es gibt ja ganz viele Parameter. Etwa: Fühlt sich das Kind wohl in der Klasse? Kommt es mit dem Lehrer klar? Traut die Lehrerin dem Kind weniger zu oder gelingt es ihr, Kinder für den Stoff zu begeistern? Welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es in der Schule? Leidet mein Kind unter Prüfungsangst? Gibt es in der Schule überhaupt eine Kultur, in der das Kind offen sagen kann, wenn es etwas nicht verstanden hat? Die Ursachen können so vielfältig sein.

Setzen, Sechs: Warum der Widerstand gegen das Notensystem in den Schulen wächst Abonnieren

Aber müssen Kinder nicht auch lernen mit Frust umzugehen und Verantwortung für sich zu übernehmen?

Natürlich müssen Kinder auch mit Frust umgehen lernen und Verantwortung für ihr Handeln oder nicht Handeln übernehmen - je nach Alter und Reife der Kinder. Die Vorstellung, bei einer schlechten Note strengt sich das Kind beim nächsten Mal mehr an, ist so ein alter Zopf. Was ist denn, wenn sich das Kind schon angestrengt hat? Nehmen wir den Sportunterricht: Ein weniger sportliches Kind, das aber bei jeder Unterrichtsstunde mitmacht und sich verausgabt, wird am Ende trotzdem eine schlechtere Note bekommen, als das super sportliche Kind. Das ist doch Frust hoch zehn.

Die Bedeutung von Auszeiten thematisieren

Wie kann man dem anders begegnen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Notensystem ist bei uns etabliert. Es zu ändern wäre sehr schwer — und es muss auch irgendein Bewertungssystem geben, das eine Überprüfung der eigenen Leistung ermöglicht. Ansetzen aber könnte man schon bei der Kommunikation. Es wäre gut, wenn Lehrkräfte mit den Kindern mehr Gespräche führen, individueller gucken, welche Leistungen erbracht werden und eher nach oben als nach unten bewerten. Denn was uns anspornt, ist Erfolg. Was uns nicht anspornt, ist Misserfolg. Der führt in der Regel zur Resignation und zu dem Gefühl nicht gut zu sein. In so gut wie jeder Sprechstunde haben wir mindestens ein Kind, das sagt, nicht mehr leben zu wollen. Und zwar, weil es glaubt, den Leistungsansprüchen in der Schule, aber auch in der Familie oder im Freundeskreis nicht gerecht zu werden.

Die Vorstellung, bei einer schlechten Note strengt sich das Kind beim nächsten Mal mehr an, ist so ein alter Zopf.

Was sagen Sie Kindern, die so resigniert sind?

Wir versuchen, ein realistisches Bild mit ihnen zu entwerfen. Dazu gehört auch zu gucken, warum welche Erwartungen nicht erfüllt werden konnten. Waren die Erwartungen zu hoch? Oder hatte das Kind vielleicht auch keine Lust, sich zu kümmern. Dann wäre es ja verständlich, wenn jemand anderes enttäuscht ist. Wie schätzt sich das Kind selber ein? Wir wollen also gemeinsam Ursachen für die Situation und mögliche Lösungen finden. Es geht auch um die Frage: Was kann ich selbst tun, um die Situation zu verändern?

Und was können Lehrkräfte tun, damit das Kind weniger Bauchschmerzen am Zeugnistag hat?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da gibt es viele Ansätze. In einer Schule, mit der ich zusammengearbeitet habe, haben die Lehrkräfte den Eltern am Ende des Schuljahres in Briefen mitgeteilt, was dem Kind alles gelingt. Das war zwar viel Arbeit, die aber nachweislich das Eltern-Kind-Verhältnis und auch das Eltern-Lehrer-Verhältnis entspannt hat. Die Schule hatte ihren Schrecken verloren. Wichtig finde ich auch die Botschaft am Ende des Schuljahres: Ihr habt euch angestrengt, jetzt dürft ihr auch mal eine Auszeit gönnen. Ferien heißt nicht, jeden Tag ins Vokabelheft zu gucken. Und sie können den Kindern vermitteln: Ein neues Schuljahr ist auch eine neue Chance.