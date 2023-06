﻿Können Cobots eine Lösung für den Fachkräftemangel sein?

Sie sehen aus wie zwei Puzzleteile, die zusammen ein schönes Bild ergeben. Der Fachkräftemangel in Deutschland auf der einen Seite und die Automatisierung mit Robotern auf der anderen könnten sich ergänzen. Die Realität aber ist ein Puzzle mit mehr als zwei Teilen.

Wenn am Arbeitsplatz der Zukunft ein Roboter steht, dann finden viele Menschen das gut. In Deutschland sehe fast jeder zweite Beschäftigte den Einsatz von Robotern als „wichtigen bis sehr wichtigen Weg, den Mangel an Fachkräften in der Industrie zu beheben“, fasst Carsten Heer, Pressesprecher der International Federation of Robotics, aus den Ergebnissen der aktuellen Studie automatica tendindex 2023 zusammen. Noch stärker fällt die Zustimmung aus, wenn dank der Roboterhilfe „ältere Menschen länger in Beschäftigung bleiben können“, „Maschinen gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeiten übernehmen“, oder ihr Einsatz die „Abwanderung von Industrieproduktion ins Ausland“ verhindern könne.