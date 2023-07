Fühlen Sie sich verkannt? Wie Empathie mit dem Gegenüber weiterhelfen kann

„Mein Team ist wahnsinnig undankbar“, klagte der Bereichsleiter in der Beratung. Seit über einem Jahr kämpfe er dafür, dass die Arbeitsplätze in seinem Bereich erhalten bleiben, berichtet er. Aber sein Team jammere darüber, dass er auf Anweisung der Geschäftsleitung ein halbes Dutzend Arbeitsplätze abbauen musste. Ein halbes Dutzend, das sei fast nichts, betonte er. Er sah sich als Anwalt der Mitarbeitenden. Wie konnten sie ihn da nur als Komplizen der Geschäftsleitung auf die Anklagebank setzen?

Kennen Sie dieses Gefühl? Dass Sie sich von anderen Menschen verkannt fühlen? Zum Beispiel unterstellt Ihnen eine Kollegin, Sie würden ihre Wortbeiträge beim Meeting immer übergehen – aber Sie sind der Meinung, ihr gut zuzuhören. Oder ein Kunde behauptet, dass Sie bei den Preisen nie Kompromisse machen – aber Sie erinnern sich genau, dass Sie ihm schon mehrfach entgegengekommen sind. In solchen Situationen ärgern wir uns über den anderen und neigen dazu, uns zu verteidigen. Aber dann begeben wir uns in einen Teufelskreis der Kommunikation.

Die Perspektive des Gegenübers einnehmen

Was hier weiterhilft, ist Empathie. Schlüpfen Sie für einen Moment in die Schuhe des anderen. Wie kommt er zu seinem Standpunkt? In welcher Situation befindet er sich gerade? Welche Ängste und Hoffnungen leiten ihn? Wenn Sie wissen, was der andere empfindet, werden Sie rasch begreifen: Alles, was er sagt, hat viel mit ihm und wenig mit Ihnen zu tun. Es liegt an Ihnen, ob Sie sich von einer Äußerung kränken lassen – oder darin eine Selbstaussage sehen. Dem Manager habe ich gesagt: „Jetzt versetzen Sie sich bitte mal in Ihre Mitarbeiter. Stellen Sie sich vor, Sie sind Sachbearbeiter in Ihrer Abteilung. Sie haben ein kleines Häuschen auf Kredit gebaut und sind dringend auf Ihr Gehalt anwiesen. Sonst wird Ihnen die Immobilie unterm Hintern weggepfändet. Oder Sie können das Studium Ihrer Tochter nicht mehr bezahlen. Und nun werden Kollegen von Ihnen entlassen. Was geht dann in Ihnen vor?“

Er überlegte einen Moment, dann sagte er: „Ich hätte wohl Angst, dass ich ebenfalls entlassen werde.“ Ich fragte ihn daraufhin, welchen Wunsch er daraus an seinen Vorgesetzten ableiten würde. Er grübelte wieder. Dann sagte er: „Ich würde gern von ihm hören, dass mein Arbeitsplatz sicher ist.“ Genau das, sagte ich ihm, sei die Botschaft, die seine Mitarbeitenden ihm übermitteln wollten. Die Kritik an der Entlassung der Kolleginnen und Kollegen war dafür ein indirekter Weg.

Den konstruktiven Dialog suchen

Der Betriebsleiter hätte wie folgt reagieren können: „Ich entnehme Ihrer Äußerung, dass Sie in Sorge um Ihren Arbeitsplatz sind – ist das so? Und wenn ja, was kann ich tun, um Ihre Sorge zu mindern?“

Ganz egal, was ein anderer Kritisches zu Ihnen sagt, seine Selbstaussage ist von großer Bedeutung. Wer Sie bei der Arbeit auffordert, schneller zu sein, sagt damit wenig über Ihr Arbeitstempo aus – aber viel darüber, dass er gerade unter Termindruck steht. Wer Ihnen vorwirft, dass Sie ihn nie grüßen, sagt damit wenig über Ihr Grußverhalten aus – aber viel darüber, dass sein Selbstbewusstsein wacklig ist und er sich nicht genug gesehen fühlt. Wenn Sie sich aber auf die Selbstaussage des anderen konzentrieren, können Sie mit ihm in einen konstruktiven Dialog treten.

Martin Wehrle ist Karrierecoach, sein aktuelles Buch heißt „Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst – Sagen, was man denkt. Bekommen, was einem zusteht“ (Mosaik, 2023).

In der Kolumne „Auf der Couch" schreiben wechselnde Experten und Expertinnen zu den Themen Partnerschaft, Achtsamkeit, Karriere und Gesundheit.