Für diesen Job braucht es viel Empathie: Was macht ein Schulsozialarbeiter?

Schule ist mehr als ein Ort der Wissensvermittlung. Er ist auch ein sozialer Raum mit Gemeinschaftserfahrungen und Herausforderungen. Deshalb unterstützen Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter Kinder und Jugendliche mit dem Ziel, sie in ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung zu fördern.

„Eine genaue Statistik über Fachkräfte in der Schulsozialarbeit existiert aufgrund der Trägervielfalt und der Hoheit der einzelnen Länder nicht. Dennoch kann man sagen, dass es in diesem Bereich inzwischen mehr Stellen gibt als vor einigen Jahren“, erklärt Prof. Dr. Anja Reinecke-Terner für den Bereich Schulsozialarbeit von der Abteilung Soziale Arbeit an der Hochschule Hannover.

Janine Wonneberger ist Schulsozialarbeiterin an einer Kooperativen Gesamtschule in Niedersachsen. Die 27-Jährige hat 2018 ihr Bachelorstudium „Soziale Arbeit“ abgeschlossen und dann bereits ihr Anerkennungsjahr an einer Gesamtschule absolviert. Aktuell studiert sie berufsbegleitend im Masterstudiengang „Social Work“ und forscht in diesem Rahmen zu aktuellen Themen der Schulsozialarbeit. „Die Nutzung unserer Beratungs- und Unterstützungs-Angebote ist immer freiwillig. Das ist der große Unterschied zum Unterricht“, betont Wonneberger. „Deshalb müssen Kinder und Jugendliche, wenn ihnen eine Beratung durch ihre Lehrkräfte oder ihre Eltern empfohlen wurde, dieses Angebot nicht zwingend in Anspruch nehmen. Sie können auch ohne Gespräch wieder gehen.“ Außerdem gibt es einen weiteren Unterschied zu den Lehrkräften: „Im Gegensatz zu ihnen haben wir keine bewertende und sanktionierende Rolle.“

Volle Bandbreite an Emotionen

Um mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen, bieten die Schulsozialarbeiterin und ihre Kollegin niederschwellige Kontaktmöglichkeiten an. Wonneberger: „Bereits vor der ersten Unterrichtsstunde sind wir da. So kann jeder, der will, schon früh bei uns vorbeikommen, um mit uns zu quatschen oder Termine zu vereinbaren.“ Auch die Pausen nutzen viele Schülerinnen und Schüler für lockere Gespräche oder für Terminvereinbarungen mit den Sozialarbeiterinnen. „Für längere Gespräche reichen die Pausen natürlich nicht. Aber durch Absprache mit den Lehrkräften können diese auch während des Unterrichts stattfinden“, berichtet Janine Wonneberger.

Die Schulsozialarbeiterin steht aber nicht nur für Beratungsgespräche zur Verfügung, sie macht auch Angebote für Gruppen und Klassen: „Ich leite zum Beispiel in verschiedenen Klassen Sozialtrainings. Dabei geht es zum Beispiel ums Teambuilding, dessen Grundlagen ich spielerisch vermittle“, so Wonneberger. Solche Veranstaltungen haben gleich mehrere Vorteile: „Wir unterstützen damit nicht nur die Klassen, sondern machen uns auf einer positiven und niedrigschwelligen Ebene bekannt. Wenn dann jemand mal ein Problem hat, fällt es ihm meist leichter, zu uns zu kommen, weil er uns schon kennt.“

Die Gründe für die Beratungsgespräche sind sehr verschieden: „Oft geht es um den Schulalltag, um Konflikte mit Freundinnen und Freunden, um Probleme im Elternhaus oder mit Lehrkräften. Auch Zukunftsängste, Berufsorientierung oder Schulverweigerung werden thematisiert“, erklärt die Sozialarbeiterin. Sie habe es mit der vollen Bandbreite an Emotionen zu tun.

Seit der Corona-Pandemie beobachtet Janine Wonneberger bei Kindern und Jugendlichen Veränderungen: „Die Herausforderungen sind vielfältiger geworden. So gibt es vermehrt psychosomatische und gesundheitliche Probleme. Da Psychotherapien Mangelware sind, sind wir oft erste Ansprechpartnerinnen bei solchen Themen. Bei Bedarf vermitteln wir auch Hilfen.“ Diese Vermittlung und Netzwerkarbeit gehören ebenfalls zum Kerngeschäft in der Schulsozialarbeit.

Beziehungsarbeit im Fokus

Trotz vieler Hürden und den vielschichtigen Problemen, denen sie tagtäglich begegnet, hat sie viel Freude an ihrem Beruf. „In diesem Jahr erlebte ich, wie der erste Jahrgang, den ich von der fünften Klasse an begleitet habe, nun die Abschlussklasse beendet. Dass die Schülerinnen und Schüler das trotz aller Hürden gepackt haben, macht mich stolz.“

„Wer in der Schulsozialarbeit arbeiten will, muss zuvor Soziale Arbeit studiert haben“, erklärt Anja Reinecke-Terner. Viele Arbeitgeber erwarten außerdem ein Anerkennungsjahr. Ein Quereinstieg ist nicht möglich. „Einen speziellen Studiengang für Schulsozialarbeit gibt es aktuell nicht, aber viele verschiedene Weiterbildungsangebote - zum Beispiel zu spezifischen Beratungsmethoden, Gewaltprävention, Mobbing oder Erlebnispädagogik.“ Die Fachkräfte erhalten auch Supervisionen.

„Was in der Schulsozialarbeit zählt, ist natürlich Empathie, denn diese Fachkräfte leisten Beziehungsarbeit“, betont Anja Reinecke-Terner. „Ihre Aufgabe ist es, das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen zu gewinnen und auf ihrer Seite zu stehen.“ Sie seien nicht der verlängerte Arm der Lehrkräfte und auch nicht zu deren Entlastung da, obwohl dies sicher ein Nebeneffekt sein kann. „Deshalb brauchen sie ein gutes Selbstbewusstsein, um zum Beispiel in Konferenzen, die Partei des Kindes zu ergreifen, zumal sie an ihren Schulen oft Einzelkämpfer sind. Sie müssen außerdem für ihren Beruf psychische Stabilität mitbringen.“

Anja Reinecke-Terner weiß, dass für viele die Schulsozialarbeit ein Traumjob ist: „Wenn die Rahmenbedingungen an der Schule stimmen und die Rollen geklärt sind, ist diese Arbeit sehr bereichernd. Denn Fachkräfte können ihre eigenen Fähigkeiten einbringen, indem sie zum Beispiel spezielle Projekte in Bereichen wie Sport, Musik oder Kreativität anbieten.“ Außerdem seien die Arbeitszeiten familienfreundlich.

Steckbrief

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter beraten Schülerinnen und Schüler, stehen aber auch mit Eltern und Lehrkräften im Gespräch. Sie führen zum Beispiel Sozialtrainings in Klassen und Gruppen durch und bieten Projekte zu verschiedenen Themen an.

Ausbildungsform: Bachelorstudium in Sozialer Arbeit

Ausbildungsdauer: sechs- bis achtsemestriges Studium

Voraussetzung: mindestens ein Bachelor-Abschluss Sozialarbeit; teilweise wird noch ein Anerkennungsjahr erwartet.

Eignung: pädagogisches Geschick, kommunikative Fähigkeiten, Empathie, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Flexibilität, Organisationstalent, psychische Belastbarkeit und Stabilität

Branchen: staatliche und private allgemeinbildende und berufsbildende Schulen