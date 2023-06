Kritik vom Schulpädagogen

In vielen Familien sorgen Hausaufgaben immer wieder für mittelschwere Krisen. In einer perfekten Schulwelt müssten Eltern gar nicht helfen, meint Eiko Jürgens, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld – und erklärt, warum es in der Praxis anders aussieht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket