﻿„Ich empfand es als Gewinn, meine Erfahrungen aus dem Leben mit ins Klassenzimmer zu nehmen“

Dieter Bachmann ist ein Lehrer, den man gerne gehabt hätte, so steht es jedenfalls auf dem Cover seines Buches „Traut euch, träumt!“. Doch was macht eigentlich eine gute Lehrkraft aus? Über diese Frage spricht RND-Autor Birk Grüling mit dem Lehrer im Ruhestand und immer noch aktiven Musiker.

Es gibt viele Gründe, um Lehramt zu studieren. Die einen wollen mit Heranwachsenden arbeiten und Wissen vermitteln, andere reizt die Aussicht auf eine Verbeamtung. Warum sind Sie Lehrer geworden?

Ich habe ursprünglich in Berlin Soziologie studiert. Nach der Vordiplomsprüfung trank ich mit meinem Professor einen Kaffee. Dabei riet er mir explizit von einer akademischen Karriere in der Soziologie ab und sagte, dass ich einen praktischen Beruf brauche. Dieses Gespräch brachte mich zum Grübeln. Gleichzeitig wollte ich die Uni nicht verlassen. Deshalb begann ich noch ein Sportstudium. In einem Praktikum kam ich an eine Neuköllner Schule. Das war ein Augenöffner. Die Arbeit mit den Kindern hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich hatte ein neues Berufsziel vor Augen.

Die Freude an der Arbeit mit Kindern ist eine gute Voraussetzung für den Lehrerberuf. Gibt es aus Ihrer Sicht eine richtige Motivation für die Arbeit als Lehrkraft?

Jeder sollte seine eigene Motivation finden, um gerne im Klassenzimmer zu stehen. Diese Motivation findet man aber nicht im Hörsaal oder im Fachseminar. Deshalb ist es wichtig, dass Lehramtsstudierende schon früh die Möglichkeit bekommen, sich pädagogisch auszuprobieren und ihren Platz im System Schule zu finden. Dass sie selbst mal zur Schule gegangen sind, hilft ihnen ja nicht. Die Perspektive als Lehrkraft ist eine ganz andere. Durch solche frühen Einblicke würden vielleicht mehr junge Menschen Lust auf die Arbeit an der Schule bekommen und all jene, die für den Beruf doch nicht richtig brennen, die Chance kriegen, sich früh genug nach einer Alternative umzusehen.

Eine Vertrauensebene aufbauen

Ihre Antwort bringt mich zurück zu meiner Einstiegsfrage. Mit welcher Motivation blieben Sie denn Lehrer?

Ich war immer der Auffassung, dass die Kinder viel mehr Talente haben, als sie ahnen. Ihnen Räume zu bieten, genau diese Begabungen zu entdecken, das empfand ich als sinnvolle Aufgabe. Ich habe zum Beispiel fast 30 Jahre lang Mathe unterrichtet, also ein Fach, das zu Unrecht stigmatisiert wird. Viele Kinder glauben, sie seien schlecht im Rechnen, und hatten dabei einfach nur überhebliche Lehrer, die sich und das Fach zu ernst genommen haben und auf ihrem zahlenorientieren Lernweg beharrten. Dabei ist Mathematik ein Fach, das von Erfahrungen lebt, die man selbst macht und nicht nur an der Tafel vorgekaut kriegt. Genau das war meine Motivation. Ich wollte Kindern und Jugendlichen ermöglichen, eigene Erfahrungen zu machen und ihren eigenen Zugang zu Fächern wie Mathematik zu finden. Das war mir deutlich wichtiger als die Verbeamtung.

Es gibt zahlreiche Studien, die sagen, dass die Persönlichkeit der Lehrkraft für den Lernerfolg entscheidend ist. Wie entsteht aus Ihrer Sicht eine solche Persönlichkeit?

Ich empfand es als Gewinn, meine Erfahrungen aus dem Leben mit ins Klassenzimmer zu nehmen – sei es nun die Musik oder später das Steinmetz-Handwerk. Ich vergleiche diesen Erfahrungsschatz gerne mit einem Bauchladen, der gefüllt ist mit Angeboten, die ich den Schülerinnen und Schülern machen kann. In diesem Bauchladen war auch immer Platz für die Impulse aus meiner Klasse. Zum Beispiel haben wir uns einen Graffitikünstler eingeladen, der uns das Bemalen von Wänden beibrachte. Auch Beatboxen haben wir zusammen gelernt. Dieses Voneinanderlernen und die Einblicke in die unterschiedlichen Leidenschaften empfand ich als bereichernd. Ich bilde mir auch ein, dass so eine neue Vertrauensebene zwischen uns entstand. Die Schülerinnen und Schüler wussten, dass ich sie ernst nehme, und kamen deshalb auch mit ihren Problemen und Sorgen zu mir. Und so etwas entsteht nur, wenn wir als Lehrkräfte nicht nur auf die Inhalte schauen, sondern auch die Beziehungsarbeit ernst nehmen.

Begegnungen auf Augenhöhe und Beziehungsarbeit sind Teil einer pädagogischen Grundhaltung, die dem traditionellen Lehrerbild vom allwissenden Wissensvermittler zu widersprechen scheint. Wie schwer fällt dieser Perspektivwechsel?

Bei mir entstand dieses pädagogische Selbstverständnis aus eigener, schmerzlicher Erfahrung. In meiner Schulzeit wurden wir von manchen Lehrern noch geschlagen. Das hat sich eingebrannt. Im Studium entwickelten wir eine tiefe Abneigung gegenüber Erwachsenen, die als Autorität auf Kinder herabblickten, nur weil diese vermeintlich weniger wissen. Mit dieser etwas antiautoritären Haltung haben wir eine Kindergartengruppe an der Uni gegründet und offene Jugendarbeit betrieben. Wir wollten den Kindern auf Augenhöhe begegnen und sie nicht zu Lernsklaven machen. Diesen pädagogischen Geist der Siebzigerjahre habe ich versucht, in die Schule zu tragen. Zum Glück hat sich innerhalb der Pädagogik inzwischen viel getan. Heute verstehen sich viele junge Lehrkräfte viel stärker als Lernbegleiter und weniger als allwissend. Aber das allein genügt nicht. Augenhöhe ist nämlich nur die eine Seite der Medaille. Eine Lehrkraft muss auch in der Lage sein, einen Raum zu halten und eine Klasse zu führen. Und das ist keine ganz triviale Herausforderung.

Zur Person: Dieter Bachmann, geboren 1952, ist studierter Lehrer, entschied sich aber nach dem Referendariat für eine Ausbildung zum Steinbildhauer und arbeitete bis 1994 mit Steinen. Dann wurde er doch noch Lehrer und unterrichtete bis 2019 in Stadtallendorf an einer Gesamtschule. Sein Wirken als Lehrer ist in dem Film „Herr Bachmann und seine Klasse“ von Maria Speth festgehalten. Die Doku wurde bei der Berlinale 2021 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Bachmann hat selbst drei Kinder und macht heute vor allem Musik – gerne auch mit seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern zusammen. © Quelle: Ullstein Verlag

Natürliche Autorität lässt sich nur schwer vermitteln

Autorität und Begegnung auf Augenhöhe stehen also nicht im Widerspruch zueinander?

Autorität ist vielleicht das falsche Wort. Eine gute Lehrkraft braucht aus meiner Sicht Klarheit im Handeln, eine feste Persönlichkeit und die Bereitschaft, auch konsequent Grenzen zu setzen. Diese Grenzen sind genauso wichtig wie ein gewisser Grad von Freiheit. Unsere Aufgabe als Lehrende ist es eben, eine Richtung vorzugeben und Orientierung zu bieten. Genau das wollen Kinder und Jugendliche mindestens genauso wie jemand, der ihre Sorgen und Bedürfnisse ernst nimmt. Deshalb ist das für mich überhaupt kein Widerspruch.

Wie lernen angehende Lehrkräfte diese Klarheit?

Ich glaube, eine natürliche Autorität und eine Klarheit im Handeln lässt sich nur schwerlich vermitteln. Auch mit Lebens- oder Berufserfahrungen hat das wenig zu tun. Ich habe junge Referendare gesehen, die meine Klasse von der ersten Minute an in ihren Bann gezogen haben. Genauso gab es genug ältere Kollegen und Kolleginnen, die eine solche Fähigkeit auch nach vielen Jahren Berufserfahrung nicht entwickelt hatten und sich in jeder Stunde im Klassenzimmer aufrieben. Deshalb sollten Studierende auch möglichst früh ausprobieren, ob ihnen der Lehramtsberuf wirklich liegt. Außerdem halte ich es für sinnvoll, dass mehrere Pädagogen gleichzeitig in einer Klasse unterrichten oder einzelne Kinder begleiten. Das nimmt auch den Druck von den Schultern einzelner und bietet die Chance auf kurze Verschnaufpausen.

Die Lehrpersönlichkeit ist nur ein Aspekt von guter Bildung. Wie muss sich Schule in den nächsten Jahren inhaltlich verändern?

Schule hat sich bei aller berechtigten Kritik in den letzten Jahren durchaus weiterentwickelt. Ein wichtiges Stichwort ist dabei die Kompetenzorientierung. Heute wird Wissen nicht mehr nur des Wissens wegen vermittelt, sondern auch stärker nach einer Anwendbarkeit und einem Zweck gefragt. In Mathe habe ich schon lange versucht, möglichst lebensweltnah zu unterrichten. Wir haben zum Beispiel ausgerechnet, ob ein afrikanischer Elefant in unser Klassenzimmer passt. Das ist im Ruhrgebiet ein eher unrealistisches Szenario, trotzdem vermittelt es die Berechnung von Volumen deutlich leichtfüßiger als reine Aufgaben. Und diese Erkenntnis haben die Macher von Schulbüchern und Lehrplänen inzwischen verstanden und ihre Arbeit angepasst. Aber ja, Lerninhalte müssen sich weiterentwickeln und dürfen nicht die Welt der Kinder und Jugendlichen aus dem Blick verlieren.

Freiheiten brauchen Routinen und klare Absprachen

In Zukunft wird die Bedeutung von Weltwissen noch stärker abnehmen. Wie kann Schule darauf reagieren?

Ich halte wenig von einem radikalen Umbruch in den Lehrplänen. Schule braucht auch in Zukunft gemeinsame Regeln und Vorgaben, was wir lernen wollen. Was sich verändern kann, ist die Art der Vorgaben. Vielleicht formulieren wir noch stärker Kompetenzen und noch weniger Inhalte, die wir besprechen müssen. Vielleicht lassen wir dafür den Schülerinnen und Schülern mehr Freiheiten dabei, wie sie Kompetenzen erlernen – also mit welcher Art von Texten, Inhalten oder Aufgaben. Ich habe zum Beispiel oft Goethes „Zauberlehrling“ mit meinen Klassen besprochen – immer auf eine andere Art und Weise. Manchmal haben wir nur das Gedicht mit verstellten Stimmen vorgetragen, manchmal haben wir es spontan im Klassenzimmer aufgeführt. Am Ende konnten das Gedicht fast alle Schülerinnen und Schüler auswendig – auch weil sie einen Sinn darin gesehen haben. Genau das wird sich nicht verändern. Wir brauchen eine Motivation zum Lernen, und die müssen wir im Klassenzimmer schaffen, egal, ob wir nun über Goethe oder künstliche Intelligenz sprechen.

Wenn wir über Freiheit sprechen, fällt mir auch die Freiheit des Lernortes ein. Ist ein Klassenzimmer, ist ein 45-Minuten-Takt noch zeitgemäß?

Ich war immer ein großer Verfechter von Freiheiten. Ich habe meinen Schülerinnen und Schülern oft ermöglicht, sich eigene Orte zum Lernen zu suchen – egal ob in der Bücherei oder der Streuobstwiese neben der Schule. Außerdem war ich als Lehrer oft acht Stunden und mehr in meiner Klasse – das war auch eine besondere Situation. So konnte ich auch die klassische Stundenstruktur über Bord werfen. Gleichzeitig brauchen all diese Freiheiten auch Routinen, klare Absprachen und Übung. Die Schülerinnen und Schüler müssen freies Lernen erst einmal lernen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und als Lehrkraft bleibe ich trotzdem Fixpunkt der Klasse. Ich muss ihnen eine Richtung vorgeben, sonst läuft die Freiheit ins Leere. Nicht jeder kann selbstständig lernen, manche Kinder brauchen auch eine enge Lernbegleitung. Und natürlich gibt es auch Vorgaben wie Klassenarbeiten oder Zeugnisse. Sie werden auch weiterhin eine Struktur oder wenigstens bestimmte Regeln für den Alltag vorgeben. Lange Rede, kurzer Sinn: Mehr Freiheit ja, pure Freiheit nein.