﻿„Behinderten Menschen wird grundsätzlich abgesprochen, eine Leistung zu erbringen“

Natalie Dedreux hat ein berührendes Buch über ihre Sicht auf die Welt geschrieben: In „Mein Leben ist doch cool“ zeigt sie, warum Barrierefreiheit und Inklusion noch lange nicht erreicht sind. Auch die Inklusionsaktivistin Andrea Schöne arbeitet daran, das zu ändern. Sie sagt: Eine Gesellschaft, die sich nur für Leistung interessiert, ist schlecht für alle.

Natalie Dedreux, Aktivistin aus Köln mit Down-Syndrom: „Ich wünsche mir, dass man uns ernst nimmt und normal mit uns spricht. Wir dürfen auch mal was sagen.“

Natalie Dedreux weiß, wie man Menschen dazu bringt zuzuhören. Rund fünf Jahre ist es jetzt her, als sie in einer Fernsehdiskussion mit Angela Merkel über den Umgang mit Menschen mit Downsyndrom sprach. In der ARD‑Wahlarena konfrontierte sie die damalige Bundeskanzlerin damit, dass die Mehrheit der ungeborenen Babys mit Trisomie 21 nicht geboren werden. Bis kurz vor dem Entbindungstermin bestehe die Möglichkeit des Spätabbruchs. „Wieso darf man Babys mit Downsyndrom bis kurz vor der Geburt abtreiben?“, wollte sie von der Kanzlerin wissen.

Angela Merkel gab darauf eine lange und persönliche Antwort. Sie glaube, dass viele Eltern nicht wüssten, welche Förder- und Bildungsmöglichkeiten es heute für Menschen mit Behinderungen gebe. Sie hätten häufig Angst davor, Schwierigkeiten mit einem behinderten Kind zu haben. Der Auftritt machte die heute 23‑jährige Kölnerin schlagartig bekannt. Es folgten zahlreiche Interviews in Zeitungen, Radio und Fernsehen. Natalie Dedreux fing an, sich öffentlich mit dem Thema Pränataldiagnostik auseinanderzusetzen. Bei Diskussio­nen und Demonstrationen spricht sie regelmäßig vor großem Publikum. 14.000 Menschen folgen ihr bei Instagram. Jetzt hat die Aktivistin und Journalistin ihr erstes Buch geschrieben.

Wenig Gehör für Menschen mit Behinderung

„Ich wollte ein Buch schreiben, damit ich gesehen und gehört werde. Ich wollte sagen: Ein Leben mit Down­syndrom ist cool“, sagt sie. Dass eine solche Selbstverständlichkeit überhaupt ausgesprochen werden muss, zeigt schon, wie selten Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit gehört werden. Natalie Dedreux möchte das ändern. Zu oft werde nicht mit, sondern nur über Menschen mit Behinderung gesprochen. „Ich wünsche mir, dass man uns ernst nimmt und normal mit uns spricht. Wir dürfen auch mal was sagen.“

Natalie Dedreux hat viel zu sagen – und ein außergewöhnliches, persönliches, oft humorvolles und zugleich sehr politisches Buch geschrieben, das man nur schwer wieder aus der Hand legen kann. Sie schreibt über alles, was sie bewegt: Freundschaft, Familie, Geld, den Kölner Karneval und ihre Arbeit für das Magazin „Ohrenkuss“. Unter den rund 100 kleinen Texten finden sich aber auch ernste Themen. Sie ist ein politisch denkender Mensch, schreibt über Triage, das Grundgesetz, die Ampelkoalition und den Umgang mit behinderten Menschen während des Nationalsozialismus. „Am wichtigsten sind mir die Kapitel über die Ukraine und über Pränataldiagnostik.“

„Ich habe Angst, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt.“ Natalie Dedreux ist Aktivistin, Journalistin und bezeichnet sich selbst als „Inkluencerin“. Sie setzt sich für mehr Inklusion von Menschen mit Downsyndrom ein.

Natalie Dedreux kritisiert die Kostenübernahme des NIPT, des nichtinvasiven Pränataltests. Sie befürchtet, dass der Test dazu beiträgt, dass Menschen mit Downsyndrom aussortiert werden. „Es sollte den Test nicht kostenlos geben“, findet sie. Seit Juli 2022 ist das aber in begründeten Fällen möglich. „Ich habe Angst, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt.“ Sie wird nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es keinen Grund gibt, Angst vor Menschen mit Downsyndrom zu haben. „Wir wollen ja auch weiter am Leben teil­haben“, sagt sie.

Leben jenseits der Norm?

Die Inklusionsaktivistin Andrea Schöne kritisiert ebenfalls, dass Menschen mit Behinderungen häufig als Abweichung von einer vermeintlichen Norm wahrgenommen werden. In ihrem gerade erschienenen Buch „Behinderung und Ableismus“ weist sie ähnlich wie Natalie Dedreux darauf hin, dass behinderte Menschen zu oft abgeschottet leben und ihre Lebenswelt ignoriert werde. Hinter der Behinderung würden alle anderen Merkmale und Rollen, die die Persönlichkeit einer Person betreffen, häufig verschwinden.

Für mich bedeutet Ableismus ein geschlossenes Denksystem, das von der nichtbehinderten Dominanzgesellschaft geschaffen wurde, indem sie eine ‚Norm‘ konstruiert hat. Andrea Schöne arbeitet als Journalistin, hält Vorträge und gibt Workshops. Gerade ist ihr Buch „Behinderung und Ableismus“ erschienen.

Um diese Art von Diskriminierung zu beschreiben, benutzt Schöne den in der deutschen Debatte noch recht jungen Begriff Ableismus. „Für mich bedeutet Ableismus ein geschlossenes Denksystem, das von der nicht­behinderten Dominanzgesellschaft geschaffen wurde, indem sie eine ‚Norm‘ konstruiert hat. Behinderte Menschen gehören auf vielfältige Weise für sie nicht zur Norm dazu.“ Das liege zum einen daran, dass ihre Körper, ihr Verhalten oder die Art und Weise, wie sie kommunizieren, nicht dazu passe.

Ableismus stelle außerdem die Leistungsfähigkeit von Menschen in den Vordergrund. „Behinderten Menschen wird grundsätzlich abgesprochen, überhaupt eine Leistung erbringen zu können.“

Am gleichberechtigten Leben behindert

Eine Kultur, die immer Höchstleistung von allen fordere, sei aber auch gar nicht hilfreich, sagt Schöne. Während der Pandemie habe es Phasen gegeben, in denen es völlig in Ordnung gewesen sei, wenn man gerade einmal nichts geschafft hat. Diese Aussage über Leistungsfähigkeit würden sich Menschen mit Behinderung im Alltag häufiger wünschen. Helfen würde das aber allen. Denn Ableismus, also die Beurteilung einer Person anhand ihrer Leistungsfähigkeit, schade auch Menschen ohne Behinderung. Diese würden sich das aber eher selten klarmachen, sagt Schöne. Nämlich erst dann, wenn ihre Batterien leer seien.

Andrea Schöne und Natalie Dedreux sind zur zwei Stimmen in einer sich stärker Gehör verschaffenden Community von Inklusionsaktivistinnen und ‑aktivisten. Sie machen sichtbar, dass nicht sie, die Menschen mit Behinderung, ein Problem darstellen. Sondern die Gesellschaft, die sie daran behindert, ein gleichberechtigtes Leben zu führen.

___________________________

Natalie Dedreux. Mein Leben ist doch cool! Unsere Welt und was ich dazu zu sagen habe. Knaur, 240 Seiten, 16,99 Euro.

Andrea Schöne. Behinderung und Ableismus. Unrast Verlag, 88 Seiten, 8,90 Euro.