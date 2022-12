﻿Jobsharing: Warum Tandems innovativer und agiler sind

Stuttgart. Sie sprechen von Topsharing: „Weil wir uns Führungsaufgaben teilen“, sagt Corinna Dornbusch, die gemeinsam mit Jochen Göser bei Bosch Power Tools in Leinfelden-Echterdingen eine Abteilung innerhalb des Personalbereichs verantwortet. Ein Team mit 14 Leuten. „Die Zusammenarbeit funktioniert bei uns perfekt, weil wir unterschiedliche Kompetenzen haben und uns ergänzen können“, erklärt die 48-Jährige, „Jochen auf dem Gebiet der Organisationsentwicklung, ich beim Thema Personalentwicklung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mich hat es gereizt, etwas Neues auszuprobieren“, erinnert sich Göser, Vater von vier Kindern, an die Motivation für seine Entscheidung. „Das passt einfach gut in meine Lebensphase“, sagt der 44-Jährige, der diese Partnerschaft als eine enorme Bereicherung sieht, „die private, aber auch berufliche Freiräume schafft.“ Er könne sich gut vorstellen, nebenher auch noch Vorlesungen an der Uni zu halten oder für Fachzeitschriften zu schreiben.

Dornbusch, Mutter eines elfjährigen Kindes, hat bereits vorher in Teilzeit gearbeitet. Das Topsharing ist nun eine neue Möglichkeit, flexibel Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Zudem wolle sie sich noch im Bereich Coaching weiterentwickeln.

Interesse seit Corona gestiegen

Mittlerweile würden deutlich mehr Unternehmen als früher, ihren Beschäftigten Jobsharing anbieten, sagt Svenja Christen, Organisationspsychologin und Geschäftsführerin der Beratungsfirma The Jobsharing Hub. „Das Interesse ist durch Corona deutlich gestiegen“. Unternehmen wie Beiersdorf, Unilever, Bosch sowie Daimler Truck würden das Modell bereits integriert haben – in der Regel in den oberen Etagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Christen gibt es gute Gründe, warum das Modell oft auf der Führungsebene bleibt. “Führungsrollen sind in Deutschland traditionell auf Vollzeit plus ausgelegt“, erklärt sie. Teilzeitmodelle hingegen sind auf Führungsebene in der Regel nicht umsetzbar.“ Das läge vor allem an der meist hohen Arbeitsbelastung, die ein Leitungsposten mit sich bringt und an der zwischenzeitlich fehlenden Präsenz im Team.

Erfahrungen positiv bewertet

Die Bewertung in viele Unternehmen sei allerdings sehr positiv, meint Christen von The Jobsharing Hub. Das habe eine aktuelle Studie zum Thema „Produktivität im Jobsharing“ ergeben, die die Hochschule Heilbronn in Kooperation mit The Jobsharing Hub und Twise – einem Start-up, das über ein Tandemmodell Fulltime-Jobsharing ermöglicht – durchgeführt hat.

Befragt wurden 50 Führungskräfte aus unterschiedlichen Fachbereichen, die größtenteils langjährige Erfahrung mit Jobsharing-Tandems sowie einzelnen Vollzeitkräften in Leitungspositionen haben.

70 Prozent der Befragten beurteilten die Innovationskraft von Tandems höher als die von Vollzeitkräften (28 Prozent gleich, 2 Prozent niedriger), 64 Prozent finden das Modell belastbarer (24 Prozent gleich belastbar, 12 Prozent weniger) und 54 Prozent meinen, Tandems seien agiler als eine Einzelperson in Vollzeit (38 Prozent: gleich agil, 8 Prozent weniger). Außerdem sprechen 80 Prozent ihrem Tandem ein größeres Kompetenzspektrum und mehr Fachkenntnisse zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mütter aus der Teilzeit holen

„Unternehmen, Mitarbeitende und die deutsche Volkswirtschaft brauchen eine Alternative zur traditionellen Vollzeitkarriere“, schlussfolgert Dr. Nina Gillmann, Geschäftsführerin von Twise „Nicht zuletzt wegen des akuten Fachkräftemangels können wir es uns schlicht nicht mehr leisten, auf die talentierten überwiegend weiblichen Teilzeitkräfte zu verzichten.“

Gewinnen würden in Zukunft die Unternehmen, die es schaffen, die bisher größte ungenutzte volkswirtschaftliche Ressource, nämlich Mütter in Teilzeit, durch flexible Arbeitsmodelle wie das Jobsharing für das Topmanagement zu halten und weiterzuentwickeln.

Die Chemie muss stimmen

Wenn es darum geht, Führung zu teilen, muss es für ein gutes Doppel nicht nur fachlich, sondern auch zwischenmenschlich passen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bosch-Duo kennt sich seit sechs Jahren. „Für uns war also klar, was der andere für Werte lebt“, sagt Göser. „Dabei geht es vor allem um das gemeinsame Verständnis, wie die Zusammenarbeit funktionieren kann: mit gegenseitigem Respekt, viel Vertrauen und vor allem Transparenz.“

Schwierigkeiten habe es bisher keine gegeben – auch am Anfang nicht, erzählt er weiter. „Wir sind beide relativ pragmatisch, haben uns die Aufgaben aufgeteilt und alles abgestimmt. Da war später eigentlich nichts nachzujustieren.“

Konkret sieht das in der Praxis so aus, dass Dornbusch und Göser viel Transparenz im Team leben und auch einfordern – es gibt eine monatliche Aufgabenplanung für das gesamte Team. Der Arbeitsfortschritt ist damit für alle sichtbar.

Täglich trifft sich das Team und tauscht sich kurz über die anstehenden Aufgaben aus. Durch diese Offenheit sind sowohl die Teammitglieder als auch die beiden Führungskräfte immer auf dem aktuellen Stand. Die übrigen Themen werden auf Zuruf gemeinsam angegangen oder im 14-tägigen Abstimmungsmeeting zwischen den beiden gelöst.

In Deutschland „kein Flächenmodell“

Jutta Rump, Direktorin des Ludwigshafener Instituts für Beschäftigung und Employability, sieht das Jobsharing eher kritisch: „Es ist eindeutig kein Flächenmodell, taugt nur als Einzelfalllösung“, meint die Hochschulprofessorin und führt dafür einige Gründe an: „Dieses Modell ist nicht kostenneutral. Plant man für Absprache, Übergabe und Kommunikation gemeinsame Zeit ein, kann man die Stelle schon nicht mehr 50-50 trennen, sondern muss mindestens für jede Seite 60 Prozent veranschlagen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schließlich benötige man für die permanente Abstimmung zusätzliche Koordination und Dokumentation.

Auch würde man nicht in jedem Unternehmen ohne Weiteres ein Tandem finden, dass wirklich zusammenpasst und harmoniert, weiß Rump aus Erfahrungen aus ihrem Team. „Und wenn dann ein Teil des Tandems das Unternehmen verlässt, fängt man wieder an, nach einem Partner oder einer Partnerin zu suchen.“

Der Aufwand für die Unternehmen sei einfach zu groß. Zusammenfassend meint die Betriebswirtin: „Jobsharing lohnt sich nur, wenn ich bestimmte Leute unbedingt halten will. Dann lohnt es sich, in dieses Modell zu investieren.“

Verschiedene Sharingmodelle

Dornbusch und Göser arbeiten jeweils zu 80 Prozent – ein Teil davon entfällt auf die gemeinsame Führung der Abteilung, ein anderer auf individuelle Projekte wie zum Beispiel den Aufbau eines internen Coachingnetzwerks. Das sei üblich, meint Christen von Jobsharing-Hub. „Rund drei Viertel sind Topsharer, also in Führungspositionen.“ Sie würden in der Regel zusammen mehr als eine 100-Prozent-Stelle haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt auch andere Varianten: „Ein Viertel aller Jobsharings sind Peer Tandems, bei denen zwei Fachkräfte sich genau eine Stelle teilen“, sagt Christen. Außerdem gebe es die Legacy Tandems – Duos, die aus je einem langjährigen Mitarbeiter bzw. einer langjährigen Mitarbeiterin und einem möglichen Nachfolger bzw. einer Nachfolgerin bestehen – Thema Einarbeitung. Oder die Junior-Senior-Tandems, bei denen sich erfahrene Beschäftigte mit jüngeren Fachkräften eine Stelle teilen.

Vorteile für die Unternehmen

Dornbusch und Göser schauen auf ein knappes gemeinsames Jahr zurück. Wie fällt das Zwischenfazit aus? „Wir decken eindeutig ein breiteres Portfolio ab, und wir finden bessere Lösungen, weil wir von zwei Seiten auf ein Thema drauf schauen“, sagt Dornbusch, die glaubt, dass auch das Team vom Topsharing profitiert. „Es gibt immer jemanden, den man ansprechen kann – auch, wenn mal einer von uns beiden im Urlaub oder krank ist.“

Auch Jutta Rump vom Ludwigshafener Instituts für Beschäftigung und Employability sieht sehr wohl die Vorteile des Jobsharings: Bindung guter Fachkräfte, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Identifikation mit dem Unternehmen, das dadurch attraktiver wird. „Man muss dafür aber eine klare Kosten-Nutzen-Rechnung machen“, empfiehlt die Hochschulprofessorin, die die bessere Alternative zum Jobsharing in sogenannten agilen Teams mit flachen Hierarchien sieht.

Weitere Topsharings bei Bosch

Dornbusch und Göser setzen auch in Zukunft auf das Tandem. Doch wie lange sie bei Bosch Power Tools in dieser Kombination im Einsatz sind, steht nicht fest. „Wir haben unser Topsharing ganz bewusst nicht mit einem festen Enddatum versehen“, sagt Göser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und auch Dornbusch weiß: „Im Berufsleben kann sich immerzu etwas verändern. Es ist deshalb ein großes Plus, dass wir aus vielen Arbeitszeitmodellen und Entwicklungsmöglichkeiten wählen können.“

Derweil scheint das Modell im Unternehmen schon Schule gemacht zu haben: Neben dem Dornbusch-Göser-Duo haben sich in diesem Jahr zwei weitere Topsharing-Paare an ihrem Standort gebildet.

.