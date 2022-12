﻿Kommt das Grundeinkommen? „Die Politik ist da schon weiter als die Bevölkerung“

Zum Jahreswechsel wird schrittweise das neue Bürgergeld eingeführt. Die Debatte darum habe großen Schaden angerichtet, sagt Mansour Aalam von der Stiftung Grundeinkommen. Im Interview erklärt er, warum Vertrauen in einem Sozialstaat von so großer Bedeutung ist und warum das Grundeinkommen näher ist, als viele glauben.

Herr Aalam, beim neuen Bürgergeld war ursprünglich eine sechsmonatige Vertrauenszeit vorgesehen. In dieser Zeit sollten Bezieherinnen und Bezieher nicht sanktioniert werden können. Nun wird auf diese Vertrauenszeit verzichtet. Finden Sie das richtig?

Die Vertrauenszeit wäre ein wichtiges Signal gewesen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen an die Menschen im Bezug, denen man dadurch sagt: „Ich gehe davon aus, dass wir gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten werden. Ich habe erst einmal überhaupt keinen Anlass, daran zu zweifeln.“ Das andere Signal ist aber auch nicht zu unterschätzen, es richtet sich an die ganze Gesellschaft: „Seht her, mit dem Bürgergeld wollen wir wirklich etwas verändern. Wir wollen einen Paradigmenwechsel von Misstrauen und Kontrolle hin zu Vertrauen. Dieses neue System ist für Menschen ausgelegt, die sich einbringen und kooperieren und nicht für die wenigen Menschen, die das nicht tun – und hier verändert sich jetzt etwas.“

Mansour Aalam ist seit 2017 Geschäftsführer der Stiftung Grundeinkommen. Die Stiftung Grundeinkommen ist ein gemeinnütziger und privat finanzierter Thinktank mit Sitz in München. © Quelle: Privat

Verändert sich denn etwas? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil spricht weiterhin davon, dass das Bürgergeld ein neues System schafft.

Ich fürchte, das ist eher nicht so. Wir hatten bei Hartz IV insbesondere das Problem des Stigmas. Wie über die Menschen im Bezug gesprochen wurde, hat Scham ausgelöst und zu einem hohen Anteil an Nichtinanspruchnahme geführt. Etwa 50 Prozent der Menschen, die das Recht darauf haben, nehmen Leistungen nicht in Anspruch. Das ist ein Fazit einer Studie, die wir 2021 mit dem Ifo-Institut veröffentlicht haben. Als Gründe werden der relativ große Aufwand der Beantragung, Informationsdefizite und das mit der Leistung verknüpfte Stigma genannt. Ich fürchte, dass wir beim Bürgergeld trotz der Verbesserungen im Detail das Stigma nicht aus dem System bekommen. Die Art und Weise, wie die Debatte geführt wurde, hat großen Schaden angerichtet.

Was ist falsch gelaufen?

Mehrere Dinge. Die Ampel hat keine eigene, umfängliche Erzählung entwickelt, warum diese Reform wichtig ist, warum es alle Teile dafür braucht und an welche gesellschaftliche Vision sie anknüpft. Das Zweite ist: Wir haben kaum einen führenden Politiker oder eine Politikerin gesehen, die sich mit ihrer ganzen Kraft dafür einsetzt, diese Erzählung zu vertreten. Damit wurde der Union ermöglicht, einzelne Aspekte herauszugreifen, über Gebühr zu betonen und zum Teil mit Falschinformationen die öffentliche Meinung zu prägen. Auch wenn einige dieser Aussagen später entkräftet wurden, war das Bürgergeld in der öffentlichen Wahrnehmung diskreditiert. Es gab für diesen großen Wurf, den man vorhatte, keine Erzählung, die alle mitnimmt und die einzelnen Elemente zusammenbindet.

Den Menschen ein größeres Vertrauen entgegenzubringen war ein wesentliches Element der Reform. Welche Rolle spielt Vertrauen bei einem sozialstaatlichen Instrument wie dem Bürgergeld oder auch einem Grundeinkommen?

Vertrauen spielt für Gesellschaften eine große Rolle. In Deutschland haben wir da leider eine Schieflage. Menschen mit geringem Einkommen, Armutserfahrungen oder Arbeitslosigkeit haben ein geringeres Vertrauen in die Institutionen und in die Politik. Das heißt leider auch, sie beteiligen sich weniger an demokratischen Prozessen und sind dadurch in Entscheidungen unterrepräsentiert. Für sehr viele Menschen, auf die das zutrifft, ist der Sozialstaat die Institution, mit der sie am häufigsten in Kontakt kommen. Wie diese Institution mit den Menschen umgeht, hat einen direkten Einfluss, wie sich ihr Vertrauen entwickelt. Wenn wir uns das vor Augen halten, ist klar: Vertrauen ist wichtig für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Damit ist Sozialpolitik immer auch Gesellschafts- und Demokratiepolitik.

Warum herrscht ein so großes Misstrauen gegenüber Menschen, die angeblich Geld fürs Nichtstun bekommen? Fehlt uns das Wissen über andere Lebensrealitäten oder fehlt uns ganz generell Vertrauen in die Mitmenschen?

Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist eher fehlendes Wissen. Bei uns hält sich stabil der Glaube, dass jede Person es schafft, wenn sie sich ein bisschen anstrengt. Dabei wird häufig übersehen, welche negativen Folgen Armut hat, und was chronischer Stress mit den betroffenen Menschen macht. Die Kenntnis darüber, wie kompliziert und herausfordernd das Leben an anderer Stelle in unserer Gesellschaft ist, ist nicht überall vorhanden. Kenntnis ist aber notwendig für Verständnis.

Haben die Diskussionen und Kompromisse beim Bürgergeld die Idee des Grundeinkommens zurückgeworfen?

Ja und nein. Der Verzicht auf die Vertrauenszeit ist tatsächlich ein Rückschritt. Aber wir sehen seit einiger Zeit Bewegungen hin zu universellen Politikmaßnahmen, also Maßnahmen, die nicht bedarfsgeprüft sind und einen breiteren, allgemeinen Zugang haben. Das ist im Geiste verwandt mit Grundeinkommen. Es passiert aber meist an kleineren Stellen. Denken Sie an die Einmalzahlungen aus den Entlastungspaketen im Herbst oder das elternunabhängige Bafög. Zwei weitere Projekte sind für diese Legislaturperiode geplant, das Klimageld und die Kindergrundsicherung. Das sind Vorhaben, die viel mit der Idee eines Grundeinkommens gemeinsam haben.

Worin besteht die Idee des Grundeinkommens?

Für mich ist eine Kernidee, dass Menschen sich grundsätzlich einbringen und entwickeln wollen, dafür aber ein Mindestmaß an sozialer Absicherung und Entscheidungsfreiheit brauchen. Eine zweite Kernidee ist, dass Menschen für sich und in ihren Gruppen oder Communities am besten wissen, was gut für sie ist – und auch selbst entscheiden sollen dürfen.

Das Grundeinkommen wird von Kritikerinnen und Kritikern häufig als unrealistische Utopie gesehen. Die Entwicklungen, die sie beschreiben, sind aber real. Ist die Einführung des Grundeinkommens also eher ein Prozess?

Ja. Ich sehe das Grundeinkommen eher als eine Leitidee für einzelne Politikmaßnahmen und nicht als die eine Maßnahme, die das gesamte System umkrempelt. Wenn man nur auf diese eine geschlossene, große Transformation schaut, dann übersieht man, was alles Interessantes vor den eigenen Augen passiert. Ich habe den Eindruck, dass die Politik da schon weiter ist als die Bevölkerung, weil sie die Vorteile erkennt. Universelle, direkte Auszahlungen sind unbürokratischer, schneller und weniger willkürlich. Sie helfen auch schneller. Wir gehen also ein Stück weit weg von Bedürftigkeit, Bittstellen, hin zu allgemeinerem Anspruch. Ich gehe davon aus, dass sich diese Tendenzen fortsetzen und wir da in den nächsten Jahren noch einiges sehen werden.