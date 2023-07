Kritik an Reform der Bundesjugendspiele

Berlin. Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat sich kritisch zur Reform der Bundesjugendspiele geäußert, die auf weniger Wettkampf und mehr Bewegungsförderung abzielt. „Wir tun unseren Kindern keinen Gefallen, wenn wir so tun, als ob sich messen und Leistung nichts mit dem Leben zu tun hätten“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bei der Debatte rund um die Reform der Bundesjugendspiele stehen meist die vermeintlichen Schwächen einzelner Kinder im Vordergrund. Das missfällt mir sehr. Jedes Kind ist einzigartig mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen“, sagte Günther-Wünsch. Beides müsse erkannt werden, um Kinder ideal zu fördern. „Und fördern heißt auch fordern – so auch beim Sport: Kinder brauchen Bewegung und sie möchten sich messen – beides macht die Bundesjugendspiele seit Jahrzehnten aus“, sagte sie.

Wettkampf bei Bundesjugendspielen nicht pauschal abschaffen

Auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hält den Wettkampfcharakter weiter für wichtig. Es sei entscheidend, den Kindern den Spaß an der Bewegung zu vermitteln, sagte der VBE-Bundesvorsitzende Gerhard Brand laut Mitteilung. Gerade im Grundschulalter könne ein alternativer Modus hilfreich sein. „Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Wettkampfcharakter pauschal und für alle Kinder abgeschafft wird“, sagte Brand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, entsprechend ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten zu entscheiden, ob sie eher Spiel und Spaß oder den Kampf um den ersten Platz suchen.“ Das Miteinandermessen sei ein starker Leistungsanreiz. Die Bundesjugendspiele für das Schuljahr 2023/2024 sollen nach Angaben des Bundesfamilienministeriums im August ausgeschrieben werden.

Berliner Leichtathletikverband begrüßt das neue Konzept

Der Berliner Leichtathletikverband begrüßt das neue Konzept. „Es ist ein guter Entschluss“, sagte Vizepräsident Thomas Poller. Er hoffe, dass dadurch deutlich mehr Kinder Freude an der Bewegung finden. „Wie kommt man zum Sport? Sport soll ja Spaß machen“, sagte Poller. „In der Vergangenheit war ja ein Kritikpunkt an den Bundesjugendspielen, dass nicht so talentierte Kinder diese eher als Last empfanden“, so Poller.

Der Wettbewerb schließe Bewegung ja nicht aus. Und aus der Breite heraus könnte man einzelne Kinder auch an Leistung heranführen und möglicherweise auch für den Sport in Vereinen begeistern, so Poller. In Berlin bieten demnach etwa 45 Berliner Vereine Kinder-Leichtathletik für die Altersklassen 7-14 an. Etwa 4100 Kinder sind in dem Bereich aktiv.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein leistungsorientierter Wettkampf mehr

Die bundesweite Ausschreibung der Sportveranstaltung sieht erstmals für das Schuljahr 2023/24 vor, dass die Disziplinen Leichtathletik und Schwimmen bis zur Klassenstufe 4 nur noch als bewegungsorientierter Wettbewerb ausgetragen werden, nicht mehr als leistungsorientierter Wettkampf. Bis zur sechsten Klasse empfehlen die Verantwortlichen den Wettbewerb.

Unter anderem sollen die Leistungen der Schüler nicht mehr zentimetergenau mit dem Maßband oder der Stoppuhr erfasst werden. Stattdessen gibt es künftig zum Beispiel beim Weitsprung oder Werfen bestimmte Zonen, in denen bestimmte Punkte vergeben werden, erläuterte ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums. Demnach sollen die Spiele mit der Wettbewerbsform kindgemäßer werden.

RND/dpa