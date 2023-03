﻿Montagsblues überwinden? Wie Sie am besten in die neue Arbeitswoche starten

Der Montag ist für viele der schlimmste Tag der Woche. Auf Tiktok trendet nun der „Bare Minimum Monday“. Die Idee dahinter: Nur das Nötigste am Wochenanfang tun. Doch ist dieses Konzept wirklich umsetzbar? Ein Arbeitspsychologe erklärt, wie der Wochenstart am besten gelingt.

Entspannt in die Woche starten: An einem „Bare Minimum Monday“ steht nur das Nötigste auf der To-do-Liste.

An einem Montag macht Marisa Jo Mayes nur das Nötigste: Sie steht im Badezimmer, löst die Lockenwickler aus ihren Haaren, geht anschließend in die Küche und massiert mit einem Gesichtsroller ihre Wangen; dann macht sie sich einen Smoothie, legt sich aufs Sofa, entspannt. Erst danach fängt die Start-up-Gründerin an zu arbeiten – zwei Stunden lang, mehr nicht. Ihren entspannten Tagesablauf können ihre knapp 155.000 Follower auf Tiktok verfolgen. Mayes nennt es ihren „Bare Minimum Monday“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„An einem ‚Bare Minimum Monday‘ nehme ich nicht an Meetings teil und gehe es in den ersten zwei Stunden langsam an“, erzählt sie vor wenigen Tagen dem „Business Insider“. „Ich lese etwas, schreibe ein paar Tagebücher, erledige vielleicht ein paar Dinge im Haus. Das sind zwei Stunden ohne Technik – kein Abrufen von E-Mails. Ich tue einfach das, was ich tun muss, um meinen Tag mit einem guten Gefühl zu beginnen.“

Mayes tut all dies nicht ohne Grund: Sie litt zuvor unter Burn-out. „Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich so ausgebrannt war, dass ich nichts tun konnte.“ Jede Woche habe sie „Sonntagsangst“ gehabt, die Sorgen vor der anstehenden Arbeitswoche setzten sie unter Druck. Als sie mit dem „Bare Minimum Monday“ begann, fühlte sie sich besser: „Ich war nicht mehr so überfordert und habe mehr geschafft, als ich erwartet hatte.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Montagsblues“ ist wissenschaftlich belegt

Der Montag ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der schwierigste Tag der Woche. Auf das erholsame Wochenende folgt für gewöhnlich der Arbeitsstress, das nächste Wochenende ist noch meilenweit entfernt. Dieser „Montagsblues“ ist nicht nur ein subjektives Gefühl, er ist sogar wissenschaftlich belegt. Ein Team um den Arbeitspsychologen Oliver Weigelt von der Uni Leipzig konnte 2021 feststellen, dass die Vitalität während des Wochenendes kontinuierlich steigt und am Montag dann abfällt. Erst am Freitag nimmt sie wieder zu – der „Thank-God-It‘s-Friday“-Effekt.

„Der Start in die neue Woche ist mit psychischen Kosten verbunden und das schlägt sich auf das Wohlbefinden und die Vitalität nieder“, erklärt Weigelt. Die inneren Akkus, die man am Wochenende aufladen konnte, entladen sich beim Übergang in die neue Arbeitswoche wieder. Doch warum? Der Arbeitspsychologe hat folgende Vermutung: „Es hat auf jeden Fall etwas mit der Umstellung beziehungsweise der Anpassung der Tagesabläufe zu tun.“ Während das Wochenende zum Beispiel Zeit zum Ausschlafen bietet, beginnt die Arbeitswoche meist mit einem frühen Weckerklingeln. „Je mehr Veränderungen anstehen, desto stärker belastet uns das und desto schwieriger ist es für uns, in die Gänge zu kommen.“

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Tipps für einen guten Start in die neue Arbeitswoche

Könnte also der „Bare Minimum Monday“ gegen den Montagsblues helfen? Weigelt ist skeptisch: „Das ist aus meiner Sicht für die meisten Tätigkeiten nicht realistisch.“ Sich nur zwei Stunden lang am Montag der Arbeit zu widmen, ist in vielen Berufen – außerhalb des Tiktok-Universums – wohl nur schwer umsetzbar. Das gesteht auch Mayes ein: „Ich verstehe, dass der ‚Bare Minimum Monday‘ nicht für jeden realistisch ist. Aber wer es ausprobieren möchte, sollte darauf achten, wo er sich selbst unnötig unter Druck setzt oder unrealistische Erwartungen hat. Wenn Sie wissen, dass Sie keine Zeit für etwas haben werden, setzen Sie es nicht auf Ihre Liste.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das rät auch Arbeitspsychologe Weigelt: „Ich würde generell versuchen, Extreme zu meiden, sodass nicht nur der Montag, sondern auch die anderen Arbeitstage erträglich sind und einem Bestätigung liefern.“ Seine Tipps, um gut in die neue Arbeitswoche zu starten:

Vorfreude für Erlebnisse, Aktivitäten oder Aufgaben entwickeln, die in der Woche besonders interessant werden könnten.

Das „Eat that Frog!“-Prinzip vernachlässigen : Also nicht mit der schlimmsten Aufgabe zuerst starten, sondern vielleicht mit einer Routineaufgabe, die ein Erfolgserlebnis verspricht.

Schlafqualität verbessern: Also dafür sorgen, dass man auch in der Nacht von Sonntag zu Montag einen erholsamen Schlaf findet. Dieverbessern: Also dafür sorgen, dass man auch in der Nacht von Sonntag zu Montag einen erholsamen Schlaf findet. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Keine Aufgaben mit ins Wochenende nehmen. Am besten ist es, alle Aufgaben noch in der Arbeitswoche abzuarbeiten. Wenn das nicht möglich ist, hilft es oftmals schon, sich am Freitag eine To-do-Liste zu machen und aufzuschreiben, welche Aufgaben in der kommenden Woche erledigt werden müssen. „Das hat einen ähnlichen Effekt, wie wenn ich die Aufgabe abschließe“, sagt Weigelt. Denn so lässt sich die anstehende Arbeit visualisieren und vielleicht ergeben sich schon Lösungswege für Probleme.

Besser wäre es zudem, wenn Arbeitgeber ihren Angestellten Flexibilität bei den Arbeitszeiten einräumen. Das würde den verschiedenen Chronotypen – den „Eulen“ und „Lerchen“ – zugutekommen.

Von wegen faule Schlafpelze: „Spättypen werden in der Arbeitswelt diskriminiert“ Schule und Arbeit beginnen in der Regel früh morgens. Für einen großen Teil der Bevölkerung ist das ein Problem: Wer morgens müde ist, ist nicht leistungsfähig und hat ein höheres Risiko für diverse Erkrankungen. Schlafexperte Michael Wieden kämpft mit einer Petition gegen die Diskriminierung von Nachteulen. Lesen Sie hier mit dem Plus

Wer am Wochenende arbeitet, erholt sich weniger

Mit diesen Tipps lassen sich auch die „Sunday Scaries“ vertreiben – also die Sorgen und Gedanken, die bei einigen am Sonntag vor dem Beginn der neuen Arbeitswoche auftreten. So wie bei Tiktokerin Mayes. „Sunday Scaries“ sei zwar „kein wissenschaftlicher Begriff“, merkt Arbeitspsychologe Weigelt an. Eine Tagebuchstudie mit 140 Freiwilligen, die er und sein Team durchgeführt hatten, zeigte aber tatsächlich einen solchen Effekt: Zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend sei die Anspannung bei den Befragten stark gesunken, am Wochenende auf niedrigem Niveau stagniert und dann im Laufe des Sonntags wieder gestiegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch: Am Wochenende sich mit der Arbeit zu beschäftigen, vielleicht in die E-Mails zu schauen, sei nicht per se zu verteufeln, sagt Weigelt. „Aber man muss sich bewusst werden, dass man sich eines Teils seiner Freizeit beraubt und damit der Möglichkeit, sich zu erholen.“