Passen Bundesjugendspiele noch in die Zeit?

Was gibt’s denn Schöneres!

Ein Pro von Marco Nehmer

Ehrfürchtig fahren meine Finger über die Oberfläche. Diese feine Struktur des Papiers, dieses Adlersiegel mit seinem Relief, und dann hat auch noch der Bundespräsident unterschrieben. Es ist Mitte der Neunziger, ich bin Grundschüler und starre auf meine erste Ehrenurkunde. Dass Roman Herzog in Wirklichkeit gar nicht selber unterschrieben hat, habe ich erst später verstanden. In diesem Augenblick aber fühlt es sich so an, als sei man im fernen Schloss Bellevue besonders stolz auf mich. Ein Schlüsselmoment.

Im weiteren Verlauf der Schulkarriere mag zwar auch die eine oder andere Siegerurkunde dabei gewesen sein, beim Geräteturnen reichte es sogar einmal „nur“ zur Teilnehmerurkunde. Aber diese erste Ehrenurkunde von damals bleibt für immer, sie entzündete das Feuer der Sportbegeisterung, wenig später trat ich der Fußballsparte des Dorfvereins bei. Die Bundesjugendspiele waren, auch wenn den Begriff damals noch niemand verwendet hat, für mich ein Gamechanger.

Immer mehr Schulen nehmen Abstand vom Modell Bundesjugendspiele

Umstritten waren sie dabei eigentlich schon immer, die Argumente blieben über die Jahre stets dieselben: Die Bundesjugendspiele, seit 1979 für Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse eine Pflichtveranstaltung, verfestigen faktische oder gefühlte Ungleichheiten. Die Starken bestärkt‘s, die Schwachen bekommen ihre Schwächen noch einmal amtlich dokumentiert, natürlich ohne Autogramm vom Bundespräsidenten. Das ist unfair, das ist diskriminierend, das kann weg, so die Meinung.

Immer mehr Schulen nehmen auch deshalb mittlerweile Abstand vom alten Modell der Bundesjugendspiele, richten ihre eigenen Sportfeste aus, kooperativer, weniger vom Wettkampf geprägt. Und das ist schade.

Wo, wenn nicht hier, unter der Aufsicht von Lehrerinnen und Lehrern, die die Potenziale ihrer Schülerinnen und Schüler erkennen und fördern sollen, sollte so etwas denn bitte schön sonst möglich sein?

Sie abzuschaffen verändert nämlich gar nichts. Für Kinder, die wegen körperlicher Voraussetzungen nicht mit den sportlichen Leistungen der Jahrgangsbesten mithalten können oder denen es schlicht an der entsprechenden Fitness fehlt, ist dadurch nichts gewonnen. Den anderen wird die Chance genommen, in einem vorgegebenen und überwachten Rahmen messbare Resultate zu erzielen. Wo, wenn nicht hier, unter der Aufsicht von Lehrerinnen und Lehrern, die die Potenziale ihrer Schülerinnen und Schüler erkennen und fördern sollen, sollte so etwas denn bitte schön sonst möglich sein?

Der Sport ist gesündeste Form der Selbstwertsteigerung

Wir leben, so sagt man heute, im postheroischen Zeitalter. Trotzdem muss jedem Kind doch noch zugestanden werden können, ein Held oder eine Heldin sein zu dürfen, und sei es nur für diesen einen Satz vom Absprungbalken in die Sandgrube. Der Sport ist, im Wortsinne, die gesündeste Möglichkeit der Selbstwertsteigerung. Lassen wir ihn zu, auch im Wettkampf. Und scheuen wir doch bitte nicht den Vergleich untereinander – solange wir nur das Richtige miteinander vergleichen.

Der Konstruktionsfehler liegt seit jeher darin, Ungleiches gleich behandeln zu wollen, didaktisch ist das im Jahr 2023 natürlich völlig überholt. Es müsste vielmehr darum gehen, die Schülerin oder den Schüler dort „abzuholen“, wo sie oder er sich durch individuelle Voraussetzung befindet. Der gedrungene Junge mit den kurzen Beinen kann halt nicht so hoch springen wie der Klassenkamerad aus sportlichem Elternhaus, der gerade einen Wachstumsschub hinter sich hat und eineinhalb Köpfe größer ist. Da braucht es unterschiedliche Bewertungskriterien, die berüchtigte Binnendifferenzierung. Es soll Lehrerinnen und Lehrer geben, die davor zurückschrecken. Und das ist das eigentliche Problem. Die kurzen Beine sind es nicht.

Generationen von Schülerinnen und Schülern haben die Bundesjugendspiele als Demütigung erlebt, sind vom Barren gefallen, aus dem Block gestolpert, haben sich mit letzter Kraft über irgendeine Ziellinie geschleppt. Dabei muss sich dafür nun wirklich niemand schämen.

Ein paar Spielregeln vor den Spielen, im Klassenverbund aufgestellt und beschlossen, würden da schon helfen: Niemand wird ausgelacht. Keiner wird gehänselt. Jeder unterstützt jeden. Wird dann vielleicht trotzdem keine Sternstunde für alle, aber eben auch kein Spießrutenlauf.

Damit wäre denen, die die Bundesjugendspiele ablehnen, schon eine Menge Wind aus den Segeln genommen. Und das Format könnte endlich wieder seiner eigentlichen Bestimmung nachkommen: Kinder in Bewegung zu versetzen. Sie für den Sport zu begeistern. Talente zu identifizieren. Denn es ist ja auch so: Fußballer oder Handballer hat dieses Land genug. Die eine oder andere Schwimm- oder Leichtathletiksparte würde sich dafür umso mehr über Nachwuchs freuen. Die Bundesjugendspiele sind auch immer eine Messe der Randsportarten.

Während ich dieses Pro schreibe, hat mir meine Mutter übrigens meine Urkunden von damals abfotografiert und zugeschickt. Die Unterschrift von Roman Herzog, sie sieht so echt aus.

Ich glaube, ich mache morgen mal wieder Sport.

Für Topleistungen bei den Bundesjugendspielen gibt es die Ehrenurkunde. © Quelle: picture alliance / Shotshop

Das schreckt vom Sport ab

Ein Kontra von Milena Wurmstädt

Als Letzter ins Ziel kriechen, während die ganze Schule zuschaut. Beim Weitwurf den Ball vor die Füße schmeißen. Sprüche kassieren, weil es nur für die Teilnehmerurkunde gereicht hat. Die Bundesjugendspiele demotivieren die Kinder, für die Sport besonders wichtig wäre, und fördern Einzelkämpfertum. Sie sollten abgeschafft oder gründlich überarbeitet werden.

Bei den Bundesjugendspielen stehen Schülerinnen und Schüler praktisch auf einer Bühne. Meist ist die gesamte Schule versammelt. Während Einzelne die Übungen durchführen, schauen alle anderen zu. Die Lehrkraft sagt anschließend an, wie gut die Leistung war. Sich in solch einer Situation zu blamieren ist extrem schmerzhaft. Die Klassenarbeit, die mit einer Fünf benotet wird, lässt sich hingegen schnell im Rucksack verstecken. Oft ist zudem auch die Urkundenverleihung öffentlich, sodass für alle erneut sichtbar wird, wer sportlich versagt hat. Die sogenannten Teilnahmeurkunden sollen Kindern vermitteln, dass Dabeisein alles ist. Aber in der Realität werden die meisten erkennen, dass sie einen Trostpreis erhalten.

Es gibt kaum etwas Schmerzhafteres, als vor anderen Menschen zu versagen und abgewertet zu werden.

Es gibt kaum etwas Schmerzhafteres, als vor anderen Menschen zu versagen und abgewertet zu werden. Dieser tiefe Schmerz führt dazu, dass manche Kinder aus Angst vor solchen Erfahrungen Sport vermeiden. Wer vor der versammelten Schule Letzte im 50-Meter-Sprint geworden ist und dafür gehänselt wird, setzt wahrscheinlich niemals einen Fuß in einen Leichtathletikverein. Obwohl sie mit etwas Training vielleicht eine ausgezeichnete Hammerwerferin wäre.

Bundesjugendspiele sind alles andere als fair

Die Bundesjugendspiele sind alles andere als fair. Schülerinnen und Schüler haben je nach Elternhaus komplett unterschiedliche Startbedingungen. Je ärmer eine Familie ist, desto seltener sind Kinder im Sportverein. Wer in einer kleinen Wohnung ohne Grünflächen in der Nähe aufwächst, hat körperlich ganz andere Voraussetzungen als Kinder, die selbstverständlich jeden Tag im Garten toben und mit Ski- und Wanderurlaub groß werden. Gerade die Kinder, die wenig Bewegungsmöglichkeiten haben und deshalb wenig trainiert sind, sind besonders gefährdet, bei den Bundesjugendspielen schlecht abzuschneiden. Sie merken schnell, dass sie keine Chance gegen die Sportverein- und Skiurlaubskinder haben.

Natürlich spielen solche unfairen Bedingungen im normalen Sportunterricht auch eine Rolle. Aber Lehrpersonen vergeben Noten nicht nur nach der erbrachten Leistung, sondern auch danach, wie fleißig Kinder mitarbeiten und wie sie sich im Laufe des Unterrichts verbessern. Bei den Bundesjugendspielen zählen hingegen ausschließlich die gesammelten Punkte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Außerdem sind die Übungen im Unterricht vielseitiger, und nicht die gesamte Klasse oder gar Schule schaut zu.

Schlechte Erfahrungen in der Schule prägen ein Leben lang

Schlechte Erfahrungen in der Schule prägen ein Leben lang. Und das hat beim Sport besonders heftige Folgen. Wer wegen der Fünf in Deutsch später keine Romane schreibt, muss keine schlimmen Konsequenzen fürchten. Wer hingegen keinen Sport treibt, hat häufiger Diabetes und Bluthochdruck und stirbt im Schnitt früher, wie unterschiedliche Studien zeigten. Diabetikerinnen und Diabetiker bekommen häufig Augenerkrankungen oder erblinden sogar. Bluthochdruck verursacht oft Schlaganfälle. Die Schule kann der entscheidende Hebel sein, Kinder und Jugendliche zum Sport zu motivieren, die sich sonst kaum bewegen. Aber die Bundesjugendspiele schrecken gerade diese Kinder oft ab.

Die Bundesjugendspiele sind ein Wettkampf der Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer. Urkunden und gesammelte Punkte laden zum Vergleich ein. Wer ist besser als ich? Wer ist schlechter? Diese Fragen müssen sich Schülerinnen und Schüler stellen. Es liegt nahe, auf die herabzuschauen, die weniger geleistet haben, und die zu beneiden, die besser waren.

Indem die Schulen mit den Bundesjugendspielen gerade dem Einzelwettkampf ein großes Fest widmen, signalisieren sie den Kindern schon früh: Sich alleine durchsetzen zu können ist wichtiger, als zusammen etwas zu leisten. Gerade im Sport könnte der Fokus aber ausnahmsweise woanders liegen. Denn es gibt gute Alternativen. Zum Beispiel kooperative Spiele, bei denen Kinder – während eine Sanduhr abläuft – Kegel mit einem Kanu über ein Schwimmbecken transportieren müssen. Gewinnen kann nur, wer gut zusammenarbeitet.

Als Team funktionieren – das ist genauso wichtig, wie als einzelner Mensch im Wettkampf zu bestehen. Wer immer nur auf die eigene Punktzahl bedacht ist, wird es schwer haben, echte Freundinnen und Freunde zu finden. Alle herausragenden Leistungen wären ohne Teamwork nicht möglich: Wissenschaftliche Durchbrüche, technischer Fortschritt, große Kunstwerke.

Gerade der Sport bietet die perfekte Möglichkeit, Zusammenarbeit und Akzeptanz zu üben. Konkurrenz und Einzelkämpfertum können Kinder schon überall sonst lernen.