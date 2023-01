Albert-Schweitzer-Schule Selent: Das müssen Sie über die Schule wissen

Ricarda-Huch-Schule Kiel: Das müssen Sie über die Schule wissen

Die Ricarda-Huch-Schule in Kiel bietet nicht nur bilingualen Unterricht (Englisch) mit den Fächern Geschichte und Geografie in der Mittelstufe an, sondern mit dem RHS-Campus-Projekt auch eine Kooperation mit der Universität. Schulleiter Carsten Almreiter stellt die Angebote der Schule vor.