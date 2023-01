Alexander-von-Humboldt-Schule Neumünster: Das müssen Sie über die Schule wissen

Die Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster-Einfeld bietet einen attraktiven Wahlpflichtbereich in der Mittelstufe und setzt auf moderne digitale Ausstattung in Fach- und Klassenräumen. Schulleiter Philipp Kraft stellt die Angebote der Schule vor.

Was zeichnet die Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster-Einfeld besonders aus?

Attraktiver Wahlpflichtbereich in der Mittelstufe (Sprachen, Musik, Informatik, Technik, Recht, Sport breit angelegte Profile in der Oberstufe; Enrichment-Kurse; bilingualer Zweig; Medienschulung und Methodenfahrplan; vielfältiges Angebot für Teilnahme an Wettbewerben (zum Beispiel Formel I in der Schule, Jugend debattiert, Jugend trainiert für Olympia, Sprachzertifikate, Mathe-Olympiade), Austausch-Schulen in Frankreich, Ungarn, Mexiko, Betriebs- bzw. Wirtschaftspraktikum am Ende der Mittelstufe und in der Oberstufe; langjährige Partnerschaften mit Unternehmen und Hochschulen, vielfältige Veranstaltungen zur Berufsorientierung in der Schule mit der Agentur für Arbeit und dem Rotary-Club.

Reiches Schulleben (Chöre, Instrumentalgruppen, Bands, Musical- und Theatergruppen), verbunden mit vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten im Sinne von vertrauensvoller Kommunikation und Identifikation, soziales Kompetenztraining (Lions Quest, weitere Präventionsbausteine, Konfliktlotsen, Schulsanitätsdienst) sowie sozialpädagogische Beratung, moderne digitale Ausstattung in Fach- und Klassenräumen; Büchereien zur Recherche und Leseförderung; hervorragende sportliche Möglichkeiten, auch für die Pausengestaltung.

Welcher Schulabschluss ist an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster-Einfeld möglich?

MSA, Abitur

Gibt es an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster-Einfeld eine Mittagsverpflegung und eine Mensa?

Mensa mit circa 200 Plätzen, flexible Mittagspause mit verschiedenen warmen und kalten Speisen.

Welche Fremdsprachen werden an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster-Einfeld angeboten?

Englisch als 1. Fremdsprache (ab 5. Jg.), Latein / Französisch als 2. Fremdsprache (ab 7. Jg) bzw. 3. Fremdsprache im Wahlpflichtbereich (ab 9. Jg.), bilingualer Zweig in der Mittelstufe, Spanisch neu beginnend in der Oberstufe, Japanisch als AG

Gibt es an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster-Einfeld eine Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag?

Hausaufgabenhilfe für alle Schüler von Montag bis Donnerstag, jeweils von 13.30 bis 14.30 Uhr bei erfahrenen Lehrkräften aus dem Stammkollegium.

Wie organisiert die Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster-Einfeld das digitale Lernen?

Es gibt ein eigenes, umfangreiches Medienkonzept für das digitale Lernen. Wir nutzen die Plattform IServ.

Die Schule verfügt über WLAN.

Bei Bedarf stehen den Schülerinnen und Schülern Tablets als Leihgeräte zur Verfügung.

Wann findet an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster-Einfeld die Info-Veranstaltung statt?

Eine genaue Übersicht über die diversen Informationsmöglichkeiten und Termine findet sich auf unserer Homepage www.ahs-nms.de

Basisdaten der Schule

Alexander-von-Humboldt-Schule

Roschdohler Weg 11,

24536 Neumünster

Tel. 04321-9424110

Mail: schulleitung@ahs-nms.de

Homepage: www.ahs-nms.de

Schulleiter: Philipp Kraft

1005 Schüler

82 Lehrkräfte

43 Klassen

