Carl-Maria-von-Weber-Schule Eutin: Das müssen Sie über die Schule wissen

Lebensfrohe Schüler auf dem Schulhof der Carl-Maria-von-Weber-Schule in der Plöner Straße 15 in Eutin.

Was zeichnet die Carl-Maria-von-Weber-Schule in Eutin besonders aus?

Die WEBER-SCHULE steht als Europaschule auch für Weltoffenheit und Demokratiebildung. Bereits die jüngsten Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Interessen zu vertreten. WEBER plus ist ein besonderes Programm für die Orientierungsstufe. Übergeordnetes Ziel ist es, durch das gemeinsame Tun innerhalb von gewählten Neigungsgruppen aus den Bereichen Forschen, Teamwork, Darstellendes Spiel/Theater oder Tanz die Sozialkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und zu fördern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Carl-Maria-von Weber-Schule zeichnet sich einerseits durch ausgezeichneten Fachunterricht und anderseits durch eine besondere Förderung der Persönlichkeiten unserer Schülerinnen und Schüler aus. Die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung findet sich nicht nur durch die bewusste und wertschätzende Interaktion aller Schülerinnen sowie Schüler und Lehrkräfte, sondern wird ganz gezielt durch den Sozialen Unterricht und andere Maßnahmen, wie z. B. den Klassenaktivitätstag, angeregt und begleitet. In diesem Sinn gibt es in der gesamten Schullaufbahn unterrichtliche Angebote, die durch ihre Ausrichtung und Gestaltung den Schülerinnen und Schüler ganz neue Erfahrungen ermöglichen, wie z. B. im Programm Weber plus oder den besonderen Angeboten des Wahlpflichtunterrichtes der Klassenstufen 9 und 10. Die Carl-Maria-von-Weber-Schule ist eine Offene Ganztagsschule.

Welcher Schulabschluss ist an der Carl-Maria-von-Weber-Schule in Eutin möglich?

An der Carl-Maria-von Weber-Schule sind folgende Abschlüsse möglich: Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife (schulischen Teil), Mittlerer Schulabschluss, Erster allgemeinbildender Schulabschluss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es an der Carl-Maria-von-Weber-Schule in Eutin eine Mensa?

An der Weber-Schule gibt es eine Cafeteria mit einem großen Angebot kalter und warmer Mahlzeiten und ca. 100 Plätzen, die von ca. 7 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet hat.

Welche Fremdsprachen werden an der Carl-Maria-von-Weber-Schule in Eutin angeboten?

Wir bieten als erste Fremdsprache Englisch und als zweite FremdsprachenFranzösisch, Latein und Spanisch schon ab der 7. Kassenstufe an, die aber auch als dritte Fremdsprachen ab der Klassenstufe 9 angeboten werden. Im Profilseminar des sprachlichen Profils unterrichten wir Dänisch an.

Welche schulischen Nachmittagsangebote gibt es an der Carl-Maria-von-Weber-Schule in Eutin?

Die Weber-Schule ist eine Offene Ganztagsschule mit einer verlässlichen Hausaufgabenbetreuung sowie einem vielfältigen Angebot aus den Bereichen Sport, Kunst, Theater, Musik, Informatik, Schach und einem Angebot von Arbeitsgemeinschaften.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es an der Carl-Maria-von-Weber-Schule in Eutin eine Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag?

Es gibt an unserer Schule eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule.

Wie organisiert die Carl-Maria-von-Weber-Schule in Eutin das digitale Lernen?

Die Carl‑Maria‑von‑Weber‑Schule organisiert das Lernen mit digitalen Mitteln zentral über IServ, schwerpunktmäßig interaktiv. Im Unterricht werden aufsteigend von der Orientierungsstufe bis zur Oberstufe vielfältige digitale Mitteln, wie z. B. Lern-Apps oder Lern-Programme sowie digitale Geräte, genutzt.

Das Webergymnasium hat auf dem gesamten Schulgelände schnelles WLAN und LAN. Die Unterrichtsräume sind weitgehend mit Smartboards ausgestattet, zusätzlich kommen iPad-Koffer und Notebooksätze zum Einsatz. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler unserer Schule zukunftssicher medienkompetent zu machen. Wir wurden vom Bildungsministerium als Pilotschule für Informatik ausgezeichnet und unterrichten Informatik in den Klassenstufen 7 und 8.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann findet an der Carl-Maria-von-Weber-Schule in Eutin die Info-Veranstaltung statt?

Die diesjährige WEBER-INFO 2023 für zukünftige Schülerinnen und Schüler und deren Eltern findet statt am Freitag, 10. Februar, in der WEBER-SCHULE von 15 bis 18.30 Uhr. Es wird ein vielfältiges Programm geboten: Mitmach-Angebote, Markt der Möglichkeiten mit Infoständen, die offizielle Informationsveranstaltung der Schulleitung, Fächervielfalt in den Unterrichtsräumen, Europäischer Schlemmermarkt u. v. m.

Basisdaten der Schule

Carl-Maria-von-Weber-Schule

Gymnasium, Offene Ganztagsschule

23701 Eutin

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Plöner Straße 15

Tel.: 04521/79250

Mail: carl-maria-von-weber-schule.eutin@schule.landsh.de

www.webergymnasium.de

Schulleiter: Dr. Thomas Eggers

Zur Übersicht aller Schulen gelangen Sie hier!