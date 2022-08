﻿Eltern geben im Schnitt zwischen 200 und 400 Euro für Erstklässler aus

Am Mittwoch starten rund 23 700 Kinder in Schleswig-Holstein mit der Grundschule. Der Einkauf für die Ausstattung der Erstklässler ist keine unerhebliche finanzielle Belastung für Familien – im Schnitt geben sie zwischen 200 und 400 Euro aus.

Kiel. Mappen, Hefte, Tuschkasten: Die Einkaufsliste zur Einschulung ist lang. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage empfindet die Ausgaben zum Schulstart jede vierte Familie als finanzielle Belastung. Etwa 20 Prozent der Eltern mussten extra Geld beiseite legen, um alle Anschaffungen zu stemmen.

„Kinder geraten enorm unter Druck, wenn Schulmaterial aus Geldmangel fehlt“, sagt Irene Johns, Landesvorsitzende des Kinderschutzbunds Schleswig-Holstein. Das sei schon seit Jahren ein Problem, nun verschärfe sich die Situation durch insgesamt explodierende Kosten in fast allen Lebensbereichen dramatisch. Viele würden so in ihren Bildungschancen eklatant benachteiligt.

„Zwar gibt es das Schulbedarfspaket über das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket für wirtschaftlich benachteiligte Familien. Das reicht aber nicht.“ Johns fordert, dass alle für den Schulalltag notwendigen Materialien kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssten.

Beim Abarbeiten der Liste eines Kieler Erstklässlers wird schnell klar, dass sich die Ausgaben läppern. Fünf Pappmappen für jeweils 29 Cent, fünf Hefte à 39 Cent, Buntstifte für sieben Euro, zwei Schreibanfänger-Bleistifte für 1,49 Euro, Tuschkasten plus Pinsel für 12 Euro und ein Zeichenblock für 1,49 Euro. Schon nach der Hälfte der Lehrervorgaben sind 25 Euro weg. Obendrauf kommen noch Übungshefte vom Schulbuchverlag.

17 Prozent der Eltern gaben laut Yougov-Umfrage zwischen 200 und 299 Euro für die Erstausstattung aus, 15 Prozent sogar bis zu 399 Euro. Elf Prozent haben Angst, sich wegen der steigenden Teuerungsrate nicht alles für die Einschulung leisten zu können.

Papierpreise steigen, Schulhefte noch nicht teurer

„Wir erleben keine Preiserhöhungen zum Schulanfang. Die Preise sind seit Jahresanfang stabil geblieben. Da gehen wir tatsächlich gegen den Trend“, sagt Jan Hoppe, Fachbereichsleiter der Ladengeschäfte von Hugo Hamann. Tuschkästen seien jetzt zum Beispiel sogar günstiger als sonst, weil viele Schreibwarenhändler zum Schulanfang Angebotsaktionen machen.

Dass sich zuletzt die Papierpreise drastisch erhöht haben, weil Rohstoffe und Energiekosten zur Herstellung teurer geworden sind, sei schon deutlich beim Kopierpapier bemerkbar. „Unsere Lieferanten für Schulhefte haben aber bisher noch nicht die Preise angehoben.“

Im Gesamtgeschäft sei zwar eine Zurückhaltung bei den Kunden spürbar. „Das Geld sitzt im Moment nicht locker, weil alle unsicher sind, wo sich die Inflation hin entwickelt.“ Beim Schulmaterial lasse sich bisher kein Abriss der Nachfrage erkennen, die entscheidende Phase im Verkauf sei jedoch die erste Schulwoche.

Hoppe fände es sinnvoll, wenn Lehrkräfte häufiger ganze Klassensätze von gewünschten Heften oder Mappen kauften. „Die Möglichkeit wird noch zu wenig genutzt.“ Das könne den Einkauf nicht nur günstiger machen, sondern entspanne auch die Lage für Eltern, die sonst alles einzeln besorgen müssen.

Familien sparen bei den Festlichkeiten

Sparpotenzial sehen Familien der Yougov-Umfrage zufolge bei den Feierlichkeiten: Ein Drittel plant, die Einschulung nur im kleinen Kreis zu begehen. 26 Prozent wollen auf größere Geschenke verzichten und die Schultüte mit günstigen Dingen füllen. Viele basteln sie gleich selbst. Im Handel kostet eine Schultüte zwischen 12 und 30 Euro.

Nach Secondhand-Schulranzen und Co. suchen 13 Prozent im Netz. Ein Schulranzen der beliebten Marke Scout kostet zum Beispiel im Set mit Turnbeutel und Federmäppchen neu knapp 280 Euro. Wer ältere Modelle oder im Sale kauft, kommt mit 100 bis 180 Euro weg. Noname-Produkte und gebrauchte Schulranzen finden sich schon ab 50 Euro.