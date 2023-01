﻿Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule Kiel: Das müssen Sie über die Schule wissen

Die Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule in Kiel bietet eine stärkenorientierte Bildung in der Sekundarstufe I. Schulleiter Dr. Ulf Schweckendiek stellt das Besondere der Schule vor: Wir kümmern uns!

Was zeichnet die Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule in Kiel besonders aus?

- Sehr gute Schulgemeinschaft, lebendiges Schulleben durch jährlichen Schulausflug, Adventsbasar, Spieletag usw.

- Geringer Unterrichtsausfall durch besondere Lern- und Organisationskonzepte

- Pädagogisch-didaktischer Schwerpunkt auf erfolgreiches Lernen in Klasse 5-10

- Fester Klassenverband in der Sekundarstufe mit wenig Wechsel der Lehrkräfte

- Lernatelier

- Projekttage zu Themen wie Demokratie, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Berufsorientierung

- Mensa, attraktiver offener Ganztag

- Peer-Learning-Programme (Jüngere lernen mit älteren Schülern)

- Individuelle Betreuung durch externe Schülerpaten, Schulsozialarbeit, Sozialkompetenztraining und Klassenrat, Methodentraining, Lesestunde, Partner des Werftparktheaters

- Frankreichaustausch, Skiangebotsfahrt

- Partnerschaften mit mehreren Medienpartnern für die Entwicklung von Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler

- Intensive Berufsorientierung, individuelle Beratung durch die Agentur für Arbeit in der Schule, unterschiedliche Praktika in verschiedenen Formaten, ca. 20 Patenbetriebe, große eigene Berufsmesse (BOM) mit bis zu 100 Partnern (Einrichtungen, Betriebe, Schulen)

- Berufswahlsiegel 2022, Zertifizierte Zukunftsschule.SH 2022, Teilnahme am "Gut drauf"-Konzept (Dreiklang aus Bewegung, Entspannung und gesunder Ernährung)