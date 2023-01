Gemeinschaftsschule Altenholz: Das müssen Sie über die Schule wissen

Was zeichnet die Gemeinschaftsschule Altenholz besonders aus?

In der Gemeinschaftsschule Altenholz steht das gemeinsame Lernen und Lehren im Vordergrund. Den Gemeinschaftsgedanken fördern wir durch feste Klassenverbände ab Klassenstufe 5 mit doppelter Klassenleitung. Im 7. Jahrgang in Englisch und im 9. Jahrgang in Mathematik werden Kurse mit unterschiedlichen Anforderungsniveaus gebildet. In den Klassenstufen 5 bis 8 unterrichtet in möglichst vielen Stunden in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch eine zusätzliche Differenzierungslehrkraft, und wir fördern Deutsch als Zweitsprache. Zusätzliche Förderangebote in den Bereichen Mathematik und Deutsch sind fester Bestandteil in Klassenstufe 5 und 6, sowie praktisches Arbeiten im Textilen und Technischen Werken. Außerdem erlernen die Schülerinnen und Schüler bereits in der Klassestufe 5 den Umgang mit digitalen Medien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Klassenstufen 7 bis 10 wählen Schülerinnen und Schüler einen vierstündigen Wahlpflichtunterricht aus den Themenbereichen Medien und Gestalten/ Sport und Gesundheit/ Technik oder Naturwissenschaften. Zusätzlich bieten wir zur Förderung individueller Neigungen und Begabungen einjährige Wahlpflichtkurse, wie zum Beispiel Technik, Textilkunde, Kunst, Darstellendes Spiel, Musik, Verbraucherbildung (Hauswirtschaft) und Sport an. Darüber hinaus sind wir „Roberta“-Schule.

Die Sportbegeisterung der Gemeinde unterstützen wir mit drei wöchentlichen Sportstunden in der Edgar-Meschkat-Halle oder auf den angrenzenden Grünflächen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Klasse 10 gibt es das Zusatzangebot „Fit für die Oberstufe“, sodass nach dem qualifizierten Mittleren Schulabschluss ein Übergang zum benachbarten Gymnasium oder zur Oberstufe eines Berufsbildungszentrums möglich ist.

Zweiwöchige Betriebspraktika, Berufsfeld-Erprobung mit Assessment und Bewerbungstraining sind Schwerpunkte unserer Berufsorientierung in enger Kooperation mit Berufsberatern und Berufseinstiegbegleitern hier in der Schule. Jährlich findet eine Berufsmesse im eigenen Haus in Kooperation mit Wirtschaftsbetrieben wie z.B. Dataport, Famila, Vossloh oder der Förde Sparkasse statt.

In unserer flexiblen Übergangsphase, die drei Lernjahre umfasst, werden lernschwächere Schülerinnen und Schüler in den Klassen 8PLuS und 9PLuS unterrichtet. Dies geschieht in enger Partnerschaft mit der lokalen Wirtschaft und dem Förderzentrum Helene-Diekmann-Schule und dem AVES. Wertvolle Unterstützung und Beratung bietet unsere Schulsozialarbeiterin mit täglichen Sprechzeiten für Schüler und Eltern an.

Die naturwissenschaftlichen Fachräume, der Computer, der Kunst- und Musikraum, sowie die Lehrküche wurden in den letzten Jahren erneuert. Viele Räume verfügen über Akustikdecken.

Welcher Schulabschluss ist an der Gemeinschaftsschule Altenholz möglich?

An der Gemeinschaftsschule Altenholz können der Erste allgemeinbildende Schulabschluss (ESA) und der Mittlere Schulabschluss (MSA) sowie der Förderschulabschluss erlangt werden. Durch die Kooperation mit dem Gymnasium Altenholz ist ein Übergang in die Oberstufe unserer Nachbarschule möglich, so dass die Möglichkeit zum Abitur gegeben ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es an der Gemeinschaftsschule Altenholz eine Mittagsverpflegung und eine Mensa?

Von Montag bis Donnerstag können Schüler für 3,20 Euro ein Mittagessen der Firma Gabelfreuden einnehmen. Der Essensraum bietet für bis zu 30 Personen gleichzeitig Platz.

Welche Fremdsprachen werden an der Gemeinschaftsschule Altenholz angeboten?

Englisch ab Klassenstufe 5, Französisch ab Klassenstufe 7

Welche schulischen Nachmittagsangebote gibt es an der Gemeinschaftsschule Altenholz?

Holzwerkstatt, Fahrradwerkstatt, Töpfern, musikalische Wahlkurse, Gitarren- und Klavierkurs durch eine Kooperation mit der Musikschule Chor und gemeinsame musikalische Nachmittagsangebote in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium, werden überwiegend kostenlos angeboten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es an der Gemeinschaftsschule Altenholz eine Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag?

Es gibt eine Hausaufgabenbetreuung nach dem Mittagessen. Maximal zehn bis zwölf Kinder werden dort in einzelnen Gruppen betreut.

Wie organisiert die Gemeinschaftsschule Altenholz das digitale Lernen?

Bereits in der Klassestufe 5 lernen die Schülerinnen und Schüler den sicheren Umgang mit unserer Schulplattform IServ. Die Arbeit mit Videokonferenzen, Aufgabenmodul, E-Mails sind Standard. Schüler erhalten bei Bedarf Leihgeräte von der Gemeinde. Die Klassenräume verfügen über Beamer, Computer und Internetzugang. Ein Schul-WLAN existiert, weitere Modernisierungen erfolgen in den nächsten Monaten.

Wann findet an der Gemeinschaftsschule Altenholz die Info-Veranstaltung statt?

Am Dienstag, 14. Februar, findet um 18 Uhr in der Eingangshalle der Gemeinschaftsschule Altenholz die Informationsveranstaltung für Eltern statt, deren Kinder im Schuljahr 2023/2024 in die 5. Klasse wechseln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Basisdaten der Schule

Gemeinschaftsschule Altenholz

Danziger Straße 18c

24 161 Altenholz

Tel. 0431/260 961-0

Mail: gemeinschaftsschule.altenholz@schule.landsh.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

gemeinschaftsschule-altenholz.de

Schulleiter: Thomas Haß

Zur Übersicht aller Schulen gelangen Sie hier!