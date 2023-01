Grund- und Gemeinschaftsschule Kisdorf: Das müssen Sie über die Schule wissen

Schule im Alsterland in Nahe/Sülfeld: Das müssen Sie über die Schule wissen

Die Schule im Alsterland in Nahe/Sülfeld ist die Gemeinschaftsschule im Amt Itzstedt und bietet den ESA und den MSA an. Der Übergang in die Oberstufe wird durch drei Kooperationsschulen gewährleistet. Schulleiter Sönke Thormählen stellt die Schule vor.