Gymnasium Elmschenhagen Kiel: Das müssen Sie über die Schule wissen

Große Lücken in den Wahllisten Große Lücken in den Wahllisten

Die Ortspolitik in Wankendorf hat ein Riesenproblem: Es fehlt an Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für die Kommunalwahl am 14. Mai aufstellen. Besonders betroffen sind die örtlichen Grünen und Sozialdemokraten. Jetzt soll eine Veranstaltung die Lust an der Kommunalpolitik neu entfachen.