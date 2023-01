Die Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde ist eine dänische Gemeinschaftsschule. In der Schule wird nur Dänisch gesprochen. Dänisch und Deutsch werden auf Muttersprachenniveau unterrichtet. Schulleiter Peter Olesen Müller stellt das Angebot der Schule vor.

Die Jes-Kruse-Skolen am Hans-Christian-Andersen-Weg 2 in Eckernförde.

Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde: Das müssen Sie über die Schule wissen

Was zeichnet die Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde besonders aus?

Gemeinschaftsschule der dänischen Minderheit mit der Zielsetzung, unseren Schülern die dänische Kultur und Sprache zu vermitteln; Unterrichtssprache ist Dänisch; Austausch mit verschiedenen Schulen in Dänemark; Praktika in den Jahrgängen 8 und 9; Kooperation mit dem AVES (Ausbildungsverbund-Eckernförde-Schleswig); Projekte zur Sucht- und Gewaltprävention, Streitschlichterausbildung; Teilnahme an versch. Sport- und Musikveranstaltungen; Medienerziehung, BYOD ab Klasse 7.

Welcher Schulabschluss ist an der Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde möglich?

Abschlüsse: Förderschulabschluss, Erster Allgemeiner Schulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, Möglichkeit zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe an der A.P.M. Skolen in Schleswig.

Gibt es an der Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde eine Mittagsverpflegung und eine Mensa?

Es gibt eine Mensa mit 50 Plätzen. Drei verschiedene Gerichte werden von der Küche der Peter-Ustinov-Schule frisch zubereitet und geliefert.

Welche Fremdsprachen werden an der Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde angeboten?

In der Schule wird nur Dänisch gesprochen; Dänisch und Deutsch wird auf Mutterspracheniveau unterrichtet. Ab Klasse 4 wird Englisch unterrichtet.

Welche schulischen Nachmittagsangebote gibt es an der Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde?

Nachmittagsangebote im sportlichen, künstlerischen, musischen, mathematischen und sprachlichen Bereich, montags bis freitags, kostenpflichtig.

Gibt es an der Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde eine Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag?

In Verbindung mit der Ganztagsschule gibt es montags bis donnerstags eine Hausaufgabenbetreuung.

Wie organisiert die Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde das digitale Lernen?

Wir haben Lernkonzepte für das digitale Lernen entwickelt und setzen diese um. Wir kommunizieren und arbeiten vor allem auf der dänischen Plattform „SkoleIntra“ sowie mit „Office 365“ von Microsoft.

In den Klassen 7-10 haben wir bereits 2016 „Bring-Your-Own-Device“ eingeführt. Hier sieht die Hardware-Versorgung der Schülerinnen und Schüler sehr gut aus. Auch die Hardware-Versorgung in den Klassen 1-6 sowie in den Förderklassen schreitet mit großen Schritten voran.

Die Schule besitzt Tablets/Laptops, die von den Familien bei Bedarf auch ausgeliehen werden können.

Es gibt ein Schul-WLAN, welches den Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften in allen Klassenräumen beziehungsweise im Lehrerzimmer zur Verfügung steht.

Wann findet an der Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde die Info-Veranstaltung statt?

Immer vor der Einschulung der 1. Klasse und bevor die Schüler in den 7. Jahrgang kommen. Interessierte Familien können zu jeder Zeit um ein Gespräch bitten.

Basisdaten der Schule

Jes-Kruse-Skolen

Hans-Christian-Andersen-Weg 2

24340 Eckernförde

Tel. 04351-71570

Mail: jes.kruse-skolen@skoleforeningen.org

Homepage: www.jes-kruse-skolen.de

Schulleiter: Peter Olesen Müller

