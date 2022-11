﻿Kein Fleisch in der Kita: So steht Schleswig-Holstein zum Veggie-Vorstoß

In Freiburg sollen Kinder in der Kita und Grundschule bald nur noch vegetarisches Essen bekommen. Auch der Kirchenkreis Hamburg-Ost hat das beschlossen. Während die Pädiko-Kitas in Schleswig-Holstein seit über 35 Jahren gut mit rein vegetarischer Kost fahren, ist das für andere Träger keine Option.

Vegetarischer Mittagstisch in der Pädiko-Kindertagesstätte Einstein (v. li.): Emma, Erzieherin Marita Ristow, Emil, Lara, Benno und Leonie schmecken die Kartoffeln mit Erbsen-Möhren-Gemüse in Cremesoße gut.

Kiel. Am Montag gibt es Nudeln mit Tomatensauce, am Dienstag Pizza-Kartoffeln mit Joghurt-Senf-Dip und am Mittwoch Couscous mit Zitronen-Apfelquark. Was in Freiburg und Hamburg derzeit für Diskussionen sorgt, wird in den Pädiko-Kitas in Schleswig-Holstein schon seit 1986 so gehandhabt: Hier gibt es nur vegetarische Mahlzeiten für die Kinder.

„Die vegetarische Ernährung ist fest in unserem Konzept verankert. Unser Ziel ist es, nachhaltig zu sein und unseren ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten“, sagt Melanie Krause, die die Kita Einstein in Neumeimersdorf leitet. Viele Eltern entschieden sich daher bewusst für Pädiko als Träger – vor allem angesichts des Klimawandels. Der Caterer Mmhio liefere Essen in Bio-Qualität, das regional, saisonal und vollwertig sei.

Evangelische Kitas in Stormarn und Lauenburg: Umstellung aus Klimaschutzgründen

Mit Klimaschutz argumentiert auch der Kirchenkreis Hamburg-Ost: In seinen rund 80 Kitas soll künftig nur noch vegetarisches Essen auf den Tisch kommen. Die für 2023 geplante Umstellung betrifft auch 18 Einrichtungen in Stormarn und im Herzogtum Lauenburg. „In der Nordkirche wollen wir alle CO2 einsparen. Wir haben uns überlegt, wo wir etwas tun können – und die Ernährung ist eine Stellschraube“, sagt Sprecher Remmer Koch.

Der Vorstoß kommt allerdings nicht bei allen gut an. "Viele Eltern haben das Gefühl, dass ihnen einen Entscheidung übergestülpt wird", sagt die Vorsitzende der Landeselternvertretung der Kitas, Kerstin Hinsch. Gemäß Kita-Gesetz hätten sie eigentlich rechtzeitig beteiligt werden müssen. Eltern hätten nun Sorge, dass andere Träger nachziehen.

Für den Kirchenkreis Altholstein und seine 44 Kitas gibt Pastor Lars Palme Entwarnung: „Wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, aber eine rein vegetarische Verpflegung wird sich nicht durchsetzen.“ Grund dafür sei sowohl die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) als auch der Partizipationsgedanke. Vegetarisches Essen sei nicht in allen Sozialräumen von Eltern und Kindern gewünscht.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Fleisch in Maßen in Kitas

Zwar möchten Familien laut Hinsch bestmöglich die Umwelt schützen, gleichzeitig haben sie aber „das leibliche Wohl und die körperliche Unversehrtheit ihrer Kinder“ im Fokus. „Die DGE empfiehlt eine Integration von Fleisch, Wurst, Fisch und Eiern in Maßen“, sagt die Mutter. Meist habe sich daher in Kitas durchgesetzt, dass es pro Woche einmal Fleisch und Fisch zum Mittagessen gibt.

In der Kita Einstein wird das laut Krause nicht vermisst. Manche der 124 Kinder erzählten zwar vom Grillen zu Hause oder dass sie gerne Salami auf dem Brot essen. „Mir ist es aber noch nie passiert, dass sie hier Fleisch eingefordert haben“, so die 30-Jährige. Lieblingsspeise der meisten Kinder sei ohnehin Nudeln. Ihr ist wichtig, dass in der Kita nicht „moralisiert“ werde. „Wir sagen nicht zu den Kindern: Fleischessen ist schlecht oder das dürft ihr nicht.“

Die Stadt Freiburg hatte im Oktober mit dem Entschluss zu einem rein vegetarischen Menü in Kitas und Grundschulen aus Kostengründen vielen Eltern vor den Kopf gestoßen. Durch den Wegfall der Auswahlmöglichkeiten hätten Caterer weniger Arbeit und der Verwaltungsaufwand sinke. Weil Fleisch in guter Qualität ein wesentlicher Kostenfaktor sei, könne durch Verzicht gespart werden.

In Kiel verlangten die Fraktionen „Klima, Verkehr und Meer“ und „Die Politiker*innen“ im Jugendhilfeausschuss kürzlich mit Verweis auf Klimaschutz lediglich, bei der Schulspeisung vegetarische Ernährung als zentralen Bestandteil zu fördern. Der Antrag wurde jedoch vertagt, weil das nächste Vergabeverfahren erst 2024 ansteht.

Kiel und Neumünster planen keine Umstellung für städtische Kitas

Einem Speiseplan ganz ohne Fleisch-Option erteilt Kiels Bildungsdezernentin Renate Treutel aber eine Absage: „Auch wenn viele für sich vegetarische Ernährung präferieren oder dies für alle einfordern, sollte die Entscheidung über die Ernährung in unseren Bildungseinrichtungen nach meinem Verständnis bei den Eltern und den Kindern selbst liegen.“ Deshalb gebe es beide Varianten zur Auswahl.

Kiel orientiert sich wie die Stadt Neumünster an den Qualitätsstandards der DGE. Zwar seien fair gehandelte, regionale und Bio-Produkte Kostentreiber. Aktuell gebe es aber keine Überlegung, Gelder bei der Verpflegung einzusparen, heißt es aus Neumünster.

Die Arbeiterwohlfahrt als freier Träger betont, dass für sie die Selbstbestimmungsrechte wichtig sind. Dort wird vielfach in den Einrichtung selbst gekocht. „Die Kinder entscheiden bei den Gerichten mit und können bei der Zubereitung unterstützen“, so eine Sprecherin.

Das ist auch in der Kita Einstein so, wo an diesem Vormittag Benno und Emil (beide 3) schon gemeinsam mit Hauswirtschaftskraft Ilona Petrich ein Apfelmus für den Nachtisch eingekocht haben. Täglich wird auf einer Magnetwand mit Smileys über die Qualität des Essens abgestimmt. „Heute war es gut“, urteilt Emma (5) über die Kartoffeln mit Erbsen-Möhren-Gemüse und Cremesoße. Das Feedback der Kinder wird laut Krause regelmäßig an den Caterer weitergeleitet.

Von Anne Holbach und Jonas de la Chaux