Klaus-Groth-Schule Neumünster: Das müssen Sie über die Schule wissen

Die Klaus-Groth-Schule in Neumünster ist eine von Bund und Land ausgezeichnete Lernerfolgsschule mit breitem Angebot. Schulleiter Jörg Jesper stellt die Angebote der Schule vor.

Die Klaus-Groth-Schule in der Parkstraße 1 in Neumünster.

Was zeichnet die Klaus-Groth-Schule in Neumünster besonders aus?

Von Bund und Land ausgezeichnete Lernerfolgsschule mit breitem Angebot (u.a. Enrichment, Denklabor, Zertifikate, Wettbewerbe, Sommer-Akademie, Förderkurse, Mentoring);

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Informatik-Schule (Informatik in allen Jahrgängen, Profilfach in der Oberstufe), MINT-Excellence-Schule (u.a. Chemie in der 6. Klasse, angewandte NW als Wahlangebot, Ingenieursakademie, Jugend forscht, Studienzertifikat);

Verstärkungsunterricht in 5./6. Klassen (Medizin, Technik, Orchester, Theater, Handball);

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bilinguales Angebot (Geographie, Biologie, WiPo, Geschichte auf Englisch möglich);

Reisen/Austausch (Erasmus+, GB, F, I, SPA, Israel);

Zusammenarbeit mit Kieler Universität;

Kulturzentrum (Musik, Kunst, Theater);

Demokratiebildung

Welcher Schulabschluss ist an der Klaus-Groth-Schule in Neumünster möglich?

Gymnasium, Abitur nach 9 Jahren

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es an der Klaus-Groth-Schule in Neumünster eine Mittagsverpflegung und eine Mensa?

Mensa mit 100 Plätzen, vor Ort zubereitetes Mittagessen + Snacks, auch vegetarisch, Online-Bestellung, Cafeteria

Welche Fremdsprachen werden an der Klaus-Groth-Schule in Neumünster angeboten?

Englisch ab Klasse 5, Französisch/Latein ab 7, Spanisch ab 9 und 11, Italienisch ab 9, Latein (Online-Kurs) ab 9;

ab Klasse 7 Geographie und Geschichte und ab 8 Biologie und WiPo auf Englisch möglich;

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abitur auf Englisch in Geographie möglich;

Sprachzertifikate (TOEFL, CAE, DELE, DELF); Altgriechisch-AG

Welche schulischen Nachmittagsangebote gibt es? Sind diese Angebote kostenfrei?

Kostenfreie, verlässliche, qualifizierte Ganztagsbetreuung durch Lehramtsstudenten bis 15 Uhr von Montag bis Freitag; ca. 30 AGs, Verstärkungsangebote, Enrichment-Kurse.

Gibt es an der Klaus-Groth-Schule in Neumünster eine Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag?

Montag bis Freitag: Hausaufgabenbetreuung und kostenfreier Förderunterricht (E, M, D, LRS).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie organisiert die Klaus-Groth-Schule in Neumünster das digitale Lernen?

WLAN im ganzen Haus

solide Hardware-Ausstattung unter anderem mit neuen Leihgeräten

vielfältige digitale Lernplattformen (unter anderem Moodle, Nextcloud)

technische Sonderausstattung im MINT-Bereich

intensiver Kontakt beim Homeschooling: Der normale Stundenplan wird eins zu eins in Videokonferenzen abgebildet.

Wann findet Klaus-Groth-Schule in Neumünster die Info-Veranstaltung statt?

Informationsabend in der Aula (v.a. für Eltern)

Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr

Tag der offenen Tür (für Kinder und Eltern)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Samstag, 18. Februar, 10 bis 13 Uhr

Individuelle Beratung (bei Gemeinschaftsschulempfehlung): Montag, 20. Februar / Donnerstag, 23. Februar - jeweils ab 14 Uhr nach telefonischer Anmeldung unter Tel.: 04321-942 4260

Informationsvideos: www.klaus-groth-schule.de

Basisdaten der Klaus-Groth-Schule in Neumünster

Klaus-Groth-Schule

Parkstraße 1, Neumünster

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tel. 04321-42700

Mail: info@kgs.neumuenster.de

Homepage: www.klaus-groth-schule.de

Schulleiter: Jörg Jesper

Zur Übersicht aller Schulen gelangen Sie hier!