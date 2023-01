Ricarda-Huch-Schule Kiel: Das müssen Sie über die Schule wissen

Die Schule ist im Bereich der IT sehr gut aufgestellt. Kurz nach dem Schulstart erhalten die Sextanerinnen und Sextaner im Rahmen von Fachtagen eine Basiseinführung in die Arbeit mit Computern. Ein Methodencurriculum sieht dann integriert in den Fachunterricht eine schrittweise Heranführung an Digitales vor. Momentan qualifizieren wir eine weitere Lehrkraft im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen für das Fach Informatik.