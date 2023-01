Schule Hohe Geest Hohenwestedt: Das müssen Sie über die Schule wissen

Die Schule Hohe Geest in Hohenwestedt ist ein Gymnasium (G9) mit Gemeinschaftsschulteil und bietet ihren Schülern internationale Kontakte sowie die Kooperation mit örtlichen Ausbildungsbetrieben. Schulleiter Stephan Schmidt stellt die Angebote der Schule vor.

Die Schule Hohe Geest in der Rektor-Wurr-Straße 4-10 in Hohenwestedt.

Was zeichnet die Schule Hohe Geest in Hohenwestedt besonders aus?

Uns zeichnet besonders aus, dass wir als G9-Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil zwei Schularten und alle Abschlussmöglichkeiten an einem Ort vereinen. Wir legen großen Wert auf das gelebte Miteinander beider Schularten auf der einen Seite und auf den spezifischen und zielorientierten Unterricht in der jeweiligen Schulart auf der anderen Seite. Diese Struktur macht uns einzigartig in der Region Mittelholstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welcher Schulabschluss ist an der Schule Hohe Geest in Hohenwestedt möglich?

Förderschulabschluss, ESA, MSA, FHR, Abitur

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es an der Schule Hohe Geest in Hohenwestedt eine Mittagsverpflegung und eine Mensa?

Es gibt sowohl einen Kiosk für die Pausenverpflegung als auch eine Mensa für die Mittagsverpflegung.

Welche Fremdsprachen werden an der Schule Hohe Geest in Hohenwestedt angeboten?

Wir bieten die Sprachen Englisch, Französisch, Latein, Spanisch und Italienisch an.

Welche schulischen Nachmittagsangebote gibt es an der Schule Hohe Geest in Hohenwestedt?

Im Rahmen unserer AGs und unserer Offenen Ganztagsschule bieten wir eine Vielzahl von Aktivitäten an, zum Beispiel Chor, Tanzen, Debattieren, Sprachen, Schulsanitäter, Upcycling, Konfliktlotsen und mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es an der Schule Hohe Geest in Hohenwestedt eine Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag?

Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung ist für Kinder von Mitgliedern unseres Fördervereins kostenlos.

Wie organisiert die Schule Hohe Geest in Hohenwestedt das digitale Lernen?

Als Modellschule für das Lernen mit digitalen Medien sowie als Pilotschule für Informatik ist bei uns das digitale Lernen über die Plattform it'slearning organisiert. Wir konnten die Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm zur Hardwareausstattung im zur Verfügung stehenden Umfang komplett umsetzen. Unsere Schule ist umfassend mit WLAN ausgestattet.

Wann findet an der Schule Hohe Geest in Hohenwestedt die Info-Veranstaltung statt?

Unsere Informationsveranstaltung zum Schulübergang findet am 14. Februar von 18 bis 20 Uhr bei uns an der SHG statt. Darüber hinaus sind nach vorheriger Terminvereinbarung bei unseren beiden Stufenleitungen für die Jahrgänge 5 und 6 auch individuelle Kleingruppenführungen in der Zeit zwischen dem 6. und dem 16. Februar möglich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.schule-hohe-geest.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Basisdaten der Schule

Schule Hohe Geest

Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil

Rektor-Wurr-Straße 4-10

24594 Hohenwestedt

Tel.: 04871-8668

Mail: Schule-Hohe-Geest.Hohenwestedt@schule.landsh.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

www.schule-hohe-geest.de

Schulleiter: Stephan Schmidt