Zum Schulwechsel: Weiterführende Schulen aus der Region stellen sich vor

Während der Corona-Pandemie haben im Februar viele weiterführende Schulen in Schleswig-Holstein Info-Veranstaltungen für Eltern gar nicht oder digital angeboten: So konnten Eltern und Kinder auch ohne echten Kontakt herausfinden, wie es nach der Grundschule weitergeht.

Das ist jetzt aber wieder anders. Eltern und Kinder können sich meistens wieder in den Schulen über die Angebote informieren. Die Gymnasien in Kiel, die Gymnasien in Kronshagen und Altenholz sowie die Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Kiel laden beispielsweise wieder zu Info-Veranstaltungen in Präsenz in die Schulen ein. Die weiterführenden Schulen präsentieren sich aber auch weiterhin umfangreich auch über ihre Internetseiten, teilweise auch in Broschüren.

Über die Schulen können Sie sich auch bei uns umfangreich informieren. Gymnasium, Gemeinschaftsschule oder Privatschule: Die Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung haben fast 100 weiterführende Schulen der Region nach ihren Angeboten und ihrem Profil befragt:

Was zeichnet die Schule besonders aus (spezielle Fördermaßnahmen wie z.B. Enrichment, Projekte oder Auslandskontakte)?

Welche Schulart? Welcher Schulabschluss ist möglich?

Gibt es eine Mittagsverpflegung und eine Mensa? Wie viele Schüler haben dort Platz? Wird das Essen vor Ort zubereitet oder geliefert?

Welche Fremdsprachen werden angeboten?

Welche Nachmittagsangebote gibt es? Sind diese Angebote kostenfrei?

Gibt es eine Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag?

Wie organisiert die Schule das digitale Lernen?

Wann findet die Info-Veranstaltung statt?

Basisdaten der Schule: Name, Adresse, Telefon-Nummer, E-Mail-Adresse, Homepage, Name Schulleiterin/Schulleiter.

Interaktive Karte: Diese Schulen stellen wir detailliert vor

Weiterführende Schulen in Kiel

Christliche Schule Kiel

Ernst-Barlach-Gymnasium

Freie Waldorfschule Kiel

Friedrich-Junge-Schule, Standort Schreventeich

Friedrich-Junge-Schule, Standort Wik

Gemeinschaftsschule am Brook

Gemeinschaftsschule Friedrichsort

Gemeinschaftsschule Hassee

Goethe-Gemeinschaftsschule

Grund- und Gemeinschaftsschule Wik

Gymnasium Elmschenhagen

Gymnasium Wellingdorf

Hans-Geiger-Gymnasium

Hebbelschule

Hermann-Löns-Schule

Humboldt-Schule

Käthe-Kollwitz-Schule

Kieler Gelehrtenschule

Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule

Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule

Lernwerft - Club of Rome Schule

Lilli-Martius-Schule

Max-Planck-Schule

Max-Tau-Schule

Privatschule Düsternbrook

Ricarda-Huch-Schule

Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule

Thor-Heyerdahl-Gymnasium

Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule

Weiterführende Schulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bergschule Fockbek

Christian-Timm-Gemeinschaftsschule

Freie Waldorfschule Eckernförde

Gemeinschaftsschule Altenholz

Gemeinschaftsschule Altstadt

Gemeinschaftsschule Kronshagen

Gemeinschaftsschule Nortorf

Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Gudewerdt Gemeinschaftsschule Eckernförde

Gymnasium Altenholz

Gymnasium Kronshagen

Gymnasium Kronwerk Rendsburg

Hans-Brüggemann-Schule Bordesholm

Heinrich-Heine-Schule Büdelsdorf

Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg

Herderschule Rendsburg

Isarnwohld-Schule Gettorf

Jes-Kruse-Skolen Eckernförde

Jungmannschule Eckernförde

Neue Waldorfschule Rendsburg

Peter-Ustinov-Schule Eckernförde

Privatschule Mittelholstein in Rendsburg

Schule am Eiderwald in Flintbek

Schule Hohe Geest in Hohenweststedt

Stiftung Louisenlund in Güby

Weiterführende Schulen in Neumünster

Alexander-von-Humboldt-Schule Neumünster

Freie Waldorfschule Neumünster

Freiherr-vom-Stein-Schule Neumünster

Gemeinschaftsschule Brachenfeld

Gemeinschaftsschule Faldera in Neumünster

Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld

Hans-Böckler-Schule Neumünster

Holstenschule Neumünster

Immanuel-Kant-Schule Neumünster

Klaus-Groth-Schule Neumünster

Wilhelm-Tanck-Schule Neumünster

Weiterführende Schulen im Kreis Plön

Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental

Albert-Schweitzer-Schule Selent

Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz

Gemeinschaftsschule Lütjenburg

Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg

Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf

Gymnasium Lütjenburg

Gymnasium Schloss Plön

Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf

Schule am Schiffsthal in Plön

Schule im Augustental in Schönkirchen

Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule Preetz

Weiterführende Schulen im Kreis Ostholstein

Carl-Maria-von-Weber-Schule in Eutin

Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin

Schule an den Auewiesen Malente

Weiterführende Schulen im Kreis Segeberg

Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg

Dahlmannschule Bad Segeberg

Dietrich-Boenhoeffer-Schule in Kaltenkirchen

Gemeinschaftsschule am Marschweg Kaltenkirchen

Gemeinschaftsschule am Seminarweg in Bad Segeberg

Gemeinschaftsschule Auenland in Bad Bramstedt

Gemeinschaftsschule Rhen in Henstedt-Ulzburg

Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt

Grund- und Gemeinschaftsschule Kisdorf

Grund- und Gemeinschaftsschule Leezen

Gymnasium Kaltenkirchen

Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt

Leibniz Privatschule in Kaltenkirchen

Olzeborchschule in Henstedt-Ulzburg

Poul-Due-Jensen-Schule in Wahlstedt

Richard-Hallmann-Schule in Trappenkamp

Schule im Alsterland in Nahe/Sülfeld

Schule am Burgfeld in Bad Segeberg

Städtisches Gymnasium Bad Segeberg

Sventana-Schule Bornhöved