„Es macht keinen Sinn mehr, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten“

Die Berufswelt ist kaputt, wir alle leiden an einem kollektiven Burnout – das ist die ernüchternde Diagnose der Arbeits­markt­expertin Sara Weber. Sie selbst zog Konsequenzen und kündigte 2021 ihren Job. Was sich ändern muss, damit die Arbeit wieder zum Leben der Menschen passt, erklärt Weber im RND-Interview.

Frau Weber, Sie haben vor einiger Zeit Ihren Job als Redaktions­leiterin des Jobnetzwerks Linkedin gekündigt. Damit sind Sie selbst Teil einer Kündigungs­welle geworden, die seit Beginn der Corona-Pandemie eingesetzt hat und in den USA schon einen Namen hat: The Great Resignation. Wie kam es bei Ihnen zu der Entscheidung?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das war ungefähr nach dem ersten Jahr der Corona-Pandemie. Ich war einfach müde. Ich war total erschöpft, wie sehr viele von uns. Außerdem hatte ich das Gefühl, in meinem Job alles gemacht zu haben, was ich machen wollte. Es hat sich nach dem richtigen Zeitpunkt angefühlt. Ich war fünf Jahre bei Linkedin und so eine Technologie­firma ist sehr schnelllebig. Da entstand so ein komisches Zeitgefühl, als ob ich schon seit 20 Jahren dort wäre, aber gleichzeitig auch erst seit einem halben Jahr. Aber ich war auch einfach müde. Ich habe gemerkt, ich habe nicht mehr genug Energie, um den Job auch für mein Team so weiter­zu­machen, wie ich ihn gerne weiter­gemacht hätte.

Diese Erschöpfung ist kein individuelles Phänomen, das zeigt sich daran, dass es in den letzten Jahren tatsächlich eine Kündigungswelle gibt. Wir haben alle ein kollektives Burnout, schreiben Sie in Ihrem Buch „Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?“. Warum ist das so?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da kommen ganz viele Sachen zusammen. Wir sind jetzt durch drei Jahre Pandemie gegangen, schon das alleine ist ein Grund, um erschöpft zu sein. Aber Studien zeigen, dass viele Menschen auch schon vor Corona einfach extrem gestresst waren, und das hängt meistens mit der beruflichen Situation zusammen. Ein großes Thema ist die Verdichtung der Arbeit, dass also immer mehr Aufgaben bei einzelnen Personen landen.

Zur Person Sara Weber, Jahrgang 1987, ist Deutsch-Amerikanerin und lebt in München. Als Redaktionsleiterin von Linkedin war sie das Gesicht des Netzwerks in Deutschland, bevor sie ihren Job 2021 kündigte. Heute arbeitet sie als Medienberaterin und freie Journalistin.

Ein anderer Grund ist, dass es immer schwieriger wird abzuschalten. Früher hat man an seinem Arbeitsplatz gearbeitet, wenn man Feierabend hatte, dann ging man und kam am nächsten Tag wieder. Heute haben wir alle ein Handy, einen Laptop und sind quasi ständig erreichbar. Seit der Corona-Pandemie arbeiten mehr Menschen zu Hause. Das hat auch dazu geführt, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben immer weiter aufgeweicht werden. Und es ist unfassbar schwer, davon wieder weg­zu­kommen. Diese Dinge sorgen dafür, dass ganz viele Menschen das Gefühl haben: Ich packe das nicht mehr, oder ich kann zumindest nicht mehr lange so weitermachen.

Warum ist die Arbeitswelt aus Ihrer Sicht heute kaputter als noch vor einigen Jahrzehnten?

Ich glaube, weil wir ganz lange nicht mehr grundlegend darüber geredet und nach­gedacht haben, wie Arbeit aussehen soll. Viele Dinge in der Arbeitswelt haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert, andere dagegen überhaupt nicht. Wir haben zum Beispiel viel bessere Technologien, man kann vieles automatisieren, viele Prozesse wurden digitalisiert.

Kommt das Grundeinkommen? „Die Politik ist da schon weiter als die Bevölkerung“ Zum Jahreswechsel wird schrittweise das neue Bürgergeld eingeführt. Die Debatte darum habe großen Schaden angerichtet, sagt Mansour Aalam von der Stiftung Grundeinkommen. Im Interview erklärt er, warum Vertrauen in einem Sozialstaat von so großer Bedeutung ist und warum das Grundeinkommen näher ist, als viele glauben. Jetzt mit RND+ lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Arbeitszeit hat sich dagegen gar nichts geändert. Die 40‑Stunden-Woche wurde in den 1960er-Jahren eingeführt. Noch heute gilt das in etwa als die normale Arbeitszeit für eine Vollzeit-Stelle. Die 40‑Stunden-Woche stammt aber aus einer Zeit, in der in den meisten Haushalten nur eine Person gearbeitet hat, im Normalfall der Mann. Auch, wenn wir dieses Modell natürlich nicht zurück wollen – es war ein Modell, in dem sich zwei Menschen eine Vollzeitstelle geteilt haben. Heute sind die meisten Frauen erwerbstätig, gleichzeitig verrichten sie weiterhin den größten Teil der Sorgearbeit. Die müsste gerechter aufgeteilt werden. Ein anderes großes Problem ist, dass der Generationen­vertrag aus der Balance geraten ist.

Wenn man sich auf die Kernaufgaben konzentriert, dann würde man in vielen Jobs zu der Erkenntnis kommen, dass man dafür nicht 40 Stunden pro Woche braucht. Sara Weber

Was meinen Sie damit genau?

Früher war das Versprechen für viele klar: Wer sich richtig anstrengt, kann sich irgendwann ein Haus bauen, seine zwei Autos davor stellen, zwei Kinder kriegen, zweimal im Jahr Urlaub machen und hat danach eine gute Rente. Man baut sich ein schönes Mittel­stands­leben.

All diese Dinge sind schwieriger geworden. Die Vorstellung, dass die nächste Generation es besser haben wird, funktioniert nicht mehr. Viele fragen sich heute ernsthaft: Wie sieht unsere Zukunft aus, und haben wir überhaupt noch eine? Wir sind mitten in der Klimakrise und wie unsere Rente aussehen wird, will ich mir gar nicht vorstellen. Diese Situation hat bei vielen, auch was den eigenen Job angeht, zu einem Umdenken geführt. Die Menschen fragen sich heute viel stärker: Was machen wir da eigentlich, und wofür machen wir das?

Sara Weber: „Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?“ Verlag Kiepenheuscher & Witsch, 240 Seiten ISBN: 978-3-462-00415-1 Erscheinungstermin: 12.1.2023 18 Euro © Quelle: Verlag Kiepenheuer & Witsch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kann man diese kaputte Arbeitswelt also reparieren? Was muss sich ändern?

Wir verbringen viel Zeit mit Dingen, die gar nicht wirklich die Kernaufgabe unserer Arbeit sind. In der Wissensarbeit ist es zum Beispiel oft so, dass die Arbeitstage von Meetings und digitaler Kommunikation strukturiert werden und nicht von den Aufgaben. Wir haben zwar die Technologien, aber wir nutzen sie oft nicht so, dass sie uns tatsächlich Arbeit abnehmen. Hier gibt es ein wahnsinniges Einspar­potenzial. Wenn man sich auf die Kernaufgaben konzentriert, dann würde man in vielen Jobs zu der Erkenntnis kommen, dass man dafür nicht 40 oder 50 Stunden pro Woche, sondern vielleicht nur 20 braucht. Wäre es dann nicht einfach viel besser, wenn wir alle weniger arbeiten würden?

Sie plädieren für eine Reduzierung der Arbeitszeit – bei gleichem Gehalt. Das klingt wunderbar, aber ist das für Unternehmen auch bezahlbar?

Wie schon gesagt haben wir heute viel bessere Technologien als noch vor mehreren Jahrzehnten, und wir haben mehr Menschen, die erwerbstätig sind. Dass wir trotzdem alle genauso viel arbeiten wie früher, macht überhaupt keinen Sinn.

In Studien über Länder oder Unternehmen, die die Arbeitszeit reduziert haben, sieht man, dass die Leute produktiver sind. Das gilt vor allem in der Wissensarbeit. Die Beschäftigen schaffen mehr, sie sind weniger gestresst, und auch die Sorgearbeit wird gerechter aufgeteilt. Das heißt: Allen geht es besser und das Unternehmen ist trotzdem produktiv und kann seinen Umsatz halten. Wenn man also bei der Arbeitszeit ansetzt, kann man gleichzeitig viele andere Probleme lösen oder zumindest verbessern. In anderen Berufen, wie in der Pflege und Erziehung, entlastet eine kürzere Arbeitszeit ebenfalls, allerdings braucht es dort dann mehr Personal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Momentan müssen die meisten Menschen aber noch in den traditionellen Arbeitsmodellen arbeiten. Wie optimistisch sind Sie, dass sich die Arbeitswelt in den nächsten Jahren wirklich grundlegend verändert?

Ich glaube es ist wichtig, Hoffnung zu haben. Wir sind gerade an einem Punkt, an dem viele Menschen merken, dass es nicht so weitergehen kann. Und es gibt auch klare Lösungs­optionen, die man etablieren könnte. Wir haben schon oft in der Geschichte gesehen, wie beispielsweise Arbeitszeiten reduziert wurden – warum sollte das jetzt nicht auch so sein?

Außerdem haben Arbeitnehmende im Moment eine unglaubliche Macht, denn es gibt nicht so viele von ihnen, und Unternehmen brauchen und wollen sie. Deshalb können sie gemeinsam Druck aufbauen. Egal, ob es um bessere Arbeits­bedingungen geht oder zum Beispiel um mehr Klimaschutz im Unternehmen: Es ist wichtig, sich zusammenzutun und Veränderung einzufordern.