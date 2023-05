﻿„Demütigungen sind im Schulalltag so verankert, dass es vielen gar nicht auffällt“

Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schüler vor der Klasse demütigen, ihnen den Gang aufs WC oder einen Schluck Wasser verbieten. Was sich nach Schulalltag aus dem vorigen Jahrhundert anhört, ist heute auch in Deutschland noch in vielen Schulen gang und gäbe. Aber welche Sanktionen dürfen Lehrer eigentlich anordnen - und was verursachen diese bei den Schülerinnen und Schülern?

Maßnahmen haben sich deutlich verändert

Wenn eine Schülerin oder ein Schüler nachhaltig den Klassenunterricht stört oder die Schulregeln verletzt, gibt es Ordnungsmaßnahmen, auf die Lehrkräfte zurückgreifen können. Diese sind zwar nicht in allen Bundesländern identisch, meist handelt es sich aber um ein Stufen-Verfahren, erklärt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. „Erst kommt der Hinweis, dann der Verweis, dann ein Unterrichtsausschluss für eine bestimmte Anzahl von Tagen, dann kommt die Androhung der Entlassung und zum Schluss die Entlassung“, sagt Meidinger.

Gerade die Entlassung sei wegen der Schulpflicht aber nicht an allen Schularten möglich und sinnvoll. Und sowieso hätten die Sanktionen einen großen Nachteil, meint Meidinger.

Der Pädagoge, einst selbst am Gymnasium tätig, erklärt zwar, dass die Form der Strafen - oder pädagogischen Maßnahmen - sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert hätten. Sanktionen für gesamte Klassen oder Strafarbeiten sollen demnach nicht mehr ausgesprochen werden. „Was soll es einem Kind bringen, einhundert mal aufzuschreiben, warum es den Unterricht gestört hat?“, fragt sich Meidinger. Maßnahmen sollten demnach eher eine sozialisierende Funktion als einen Strafcharakter haben.

Sind Bestrafungen in der Schule angebracht?

„Sanktionen wirken allerdings in erster Linie bei Elternhäusern, die sowieso schon starken Einfluss auf ihre Kinder nehmen“, sagt Meidinger. Diese Kinder erwarte zu Hause dann vielleicht ein Gespräch und noch eine weitere Strafe, wie Hausarrest, Handyverbot oder ähnliches. Meidinger erklärt, dass es aber auch Elternhäuser gebe, die gar keinen oder wenig Anteil am Schulalltag ihrer Kinder nehmen. „Bei diesen Kindern bringen die Ordnungsmaßnahmen meist nicht viel - und nicht selten trifft die Ordnungsmaßnahme des Unterrichtsausschlusses dann Kinder, die den Unterricht eigentlich besonders nötig haben“, sagt Meidinger.

Wolfgang Vogelsaenger betrachtet Bestrafungen generell als großes Problem. Vogelsaenger ist ehemaliger Schulleiter und Dozent an der Georg-August-Universität Göttingen, an der er Seminare für Lehramtsstudierende gibt. Er hat eine klare Haltung zum Thema: „Strafen gehören nicht in Schulen - bei Schulen handelt es sich schließlich nicht um Gerichte, sondern um Orte, an denen man auch Fehler machen darf“, sagt Vogelsaenger. Anstatt die Kinder zu bestrafen, solle man Vogelsaenger zufolge lieber nach dem Grund suchen, warum das Kind sich so verhält. Strafen erhalten ihm zufolge vor allem jene Kinder, die nicht oder weniger kompatibel mit dem Schulalltag sind als andere. „Wichtig ist doch, die Situation zu ändern und nicht das Kind“, sagt Vogelsaenger.

Lehrkräfte sollten immer sachlich bleiben

Was in vielen Schulen schief läuft, ist offensichtlicher als man meinen mag. Jeder kennt aus seiner Schulzeit noch die Frage, ob man auf die Toilette darf, sagt Vogelsaenger. „Diese Frage müsste eigentlich verboten werden - denn die Alternative kann ja nur sein, dass das Kind sich in die Hose macht“. Ein Lehrer habe nicht das Recht, diese Frage zu verneinen. „Kinder haben Kinderrechte - und jedes Kind hat das Recht auf Würde“, sagt Vogelsaenger. Wenn Kinder im Klassenzimmer angeschrien oder bloßgestellt würden, werde die Würde der Kinder verletzt. Das seien aber Dinge, die in der Lehrerausbildung oft nicht diskutiert werden - und in den meisten Schulen werde den Kindern auch nicht erklärt, welche Rechte si eigentlich haben, bemängelt Vogelsaenger.

„Demütigungen sind im Schulalltag oft so verankert, dass es vielen gar nicht auffällt“, sagt der Pädagoge. Die schlechten Klassenarbeiten als letztes herauszugeben oder Kinder beim Kopfrechnen so lange auf Stühle zu stellen, bis sie eine richtige Antwort geben, stellt Vogelsaenger zufolge eine schwere Verletzung der Würde von Kindern dar. Noch schlimmer sei es, wenn Lehrerinnen und Lehrer die Klasse in die Demütigung mit einbeziehen. „Lehrkräfte, die Kinder bitten, aufzuschreiben, wer am meisten in der Klasse stört, sollten entlassen werden - sie sind für den Beruf nicht geeignet“, urteilt Vogelsaenger. „Unser System ist aber leider so ausgelegt, dass so etwas ungestraft passieren kann“. Bei der Verhängung von Schulstrafen sollten Lehrkräfte Demütigungen der betroffenen Schüler vor der gesamten Klasse vermeiden, sagt Meidinger: „Lehrkräfte haben sich auch in solchen Fällen korrekt und sachlich zu verhalten - jeder Anschein eines Mobbings von oben muss vermieden werden“.

Ein Gespräch kann schon helfen

Aber was können Eltern tun, wenn die Kinder zu Hause von solch einem Vorfall berichten? Meidinger empfiehlt, immer erst das Gespräch mit der jeweiligen Lehrkraft zu suchen. „Sofort zur Schulleitung zu gehen oder auf der Basis unzureichender Informationen eine Beschwerde an die Dienstaufsicht zu schicken, ist eher weniger hilfreich“, sagt Meidinger. Im Gespräch mit der Lehrkraft könne man oft schon einiges klären. Wenn das Gespräch aber nichts bringe und auch der Gang zur Vertrauenslehrkraft oder zum Schulleiter ins Leere führe, könnten Eltern eine offizielle Beschwerde einleiten. Wenn sich Lehrkräfte falsch verhalten und dieses Verhalten unkommentiert und ungeahndet bleibt, werde Kindern signalisiert, dass es in Ordnung ist, sie so zu behandeln. „Das kann Auswirkungen auf das gesamte Leben der Kinder haben“, sagt Vogelsaenger.

Um angehende Lehrerinnen und Lehrer für derartige Konfliktsituationen zu sensibilisieren, bittet Vogelsaenger seine Lehramtsstudierenden in seinen Seminaren eine gelungene oder misslungene Situation aus ihrer Schulzeit aufzuschreiben - einige davon hat er in einem Aufsatz zusammengefasst. Die Geschichten, die dabei entstehen, zeigen Vogelsaenger zufolge, was die Entwürdigung oder Bloßstellung von Kindern verursachen kann. „Diese Situationen können für Kinder traumatisierend sein“, warnt Vogelsaenger.

Studierende wollen „es besser machen“

In seinen Seminaren gibt es immer wieder Situationen, in denen Studentinnen und Studenten sich an ihre Schulzeit zurückerinnern und psychisch so angegriffen sind, dass sie das Zimmer verlassen müssen. „Da handelt es sich um tiefsitzende psychische Verletzungen, die auch nach vielen Jahren noch hochkommen“, sagt Vogelsaenger. „Ich glaube, dass das System Schule solche Traumatisierungen bei Kindern befördert und ermöglicht“. Vogelsaenger zufolge sind oder waren einige der Studentinnen und Studenten in Therapie und berichten von Schweißausbrüchen, Zittern oder Angstzuständen - und Traumata.

Auch wenn Vogelsaenger gesteht, dass er sich ab und zu für seinen Berufsstand schämen muss, wenn er die Geschichten seiner Studierenden hört, sieht er darin auch eine Chance. „Automatisch fragen die Studenten sich, wie sich derartige Situationen vermeiden lassen - und nicht wenige Studenten wollen Lehrer werden, um es besser zu machen“.





