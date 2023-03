﻿Setzen, Sechs: Warum der Widerstand gegen das Notensystem in den Schulen wächst

Wenn Lernen zur Qual wird: In dieser Collage bringt die Schülerin Wlada Ott ihre Gefühle, die sie mit ihrer Schulzeit verbindet, auf den Punkt. Oft habe sie sich gefragt, warum sie so viel unnützes Wissen, das sie nach der Schule nicht weiterbringe, aufnehmen musste.

Das Bild prägt sich ein: Unten zeigt es ein Mädchen, das mit gequältem Gesicht etwas vom Löffel aufnehmen soll. Eine chimärenartige Figur im Anzug mit Eselskopf reicht es ihm an, völlig unbeeindruckt vom Leid des Mädchens. Der Tisch ist von Spickzetteln übersät. Ein Komet rast auf die Szenerie zu, Wörter wie „Finanzen“, „Führerschein“, „Krankheiten“ und „Mietvertrag“ sind auf der Oberfläche zu erkennen.

Die Atmosphäre ist beklemmend. Was aber will uns das Bild sagen? Die Antwort darauf hat Wlada Ott, Schülerin eines Leipziger Gymnasiums. Sie ist 16 Jahre alt, als ihre Collage im Kunst-Leistungskurs entsteht, sie scheint resigniert – vom engen Korsett, das ihr das Bildungssystem schnürt, vom Leistungsdenken und vom Notendruck.

Die Collage von Wlada Ott zum Bildungssystem entstand im Kunst-Leistungsgskurs. Das Mädchen auf dem Bild ist ein Kinderfoto der heute 16-jährigen Schülerin. © Quelle: Wlada Ott

Wlada ist das Kind am Tisch. Der Esel im Anzug spiegele das Schulsystem wider: „Die Figur füttert mich mit dem Lehrplan“, schreibt Wlada dazu. Der Esel gelte als ein Symbol der Dummheit. Der Komet stehe für die Zukunft und all die Dinge, die noch auf sie zukämen, auf die sie sich jedoch nicht vorbereitet fühle. „Ich empfinde ein Angstgefühl, wenn ich daran denke, dass ich bald mein Abitur beenden werde“, schreibt sie weiter.

Lernen, als habe es die Pandemie nie gegeben

Das Bild ist auf der Internetseite des Reallabors Leipzig zu sehen. Schwung hat die Bewegung, zu der Kinder, Jugendliche, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ärzte und Ärztinnen gehören, im vergangenen Jahr aufgenommen – nach mehreren schweren Covid-Wellen. Als die Schülerinnen und Schüler in die Schule zurückkamen, nahm der Schulalltag vielerorts sofort wieder Fahrt auf, gerade so, als habe es die Pandemie und monatelanges Homeschooling nie gegeben. „Die Jugendlichen kamen psychisch angeschlagen in die Schule zurück, und es erwartete sie Stoff nachholen, Stoff nachholen, Stoff nachholen und Test, Test, Test“, heißt es weiter auf der Seite, denn Lehrer und Lehrerinnen bräuchten Noten, Noten, Noten.

„Das ist so eingeschrieben in die DNA von schulischer Bildung“, glaubt der Pädagoge Björn Nölte, Co-Autor des Buches „Eine Schule ohne Noten“. Das Verhältnis zwischen der Schülerschaft und Noten erinnere ihn manchmal an das Stockholm-Syndrom. Denn obwohl viele Schülerinnen und Schüler spürten, dass ihnen Noten nicht guttäten, hielten sie daran fest, frei nach dem Motto: „Keine Noten, keine guten Leistungen.“ Dabei sei längst klar – so Nölte –, dass Noten scheinobjektiv und scheinvalide seien. Die Schuldpädagogin Silvia-Iris Beutel stimmt in die Kritik mit ein. Für die Professorin von der TU Dortmund, die mit Professor Hans Anand Pant das Buch „Lernen ohne Noten“ geschrieben hat, gehören Ziffernoten schon lange ins Museum, denn: „So etwas Unterkomplexes wie Noten ist sehr fehleranfällig.“

Abschaffung von Noten kann Ängste auslösen

Die grundsätzliche Abschaffung von Noten, über die schon seit vielen Jahren immer wieder diskutiert wird, glaubt Nölte, könne allerdings auch Ängste bei Lehrerinnen und Lehrern auslösen. Denn sie gäben Sicherheit in ihrer Rolle gegenüber den Schülerinnen und Schülern.

Genau dieser Druck setzt vielen Schülerinnen und Schülern offenbar zunehmend zu. Das zeigen die unzähligen Briefe, die auf reallabor-leipzig.de veröffentlicht sind. Sie alle haben einen ähnlichen Tenor wie dieser: „Ich hab nichts mehr. Keinen Mut, keine Hoffnung, keine Lust, keine Kraft, keine Zeit. Und jede Zeit, die ich besitze, opfere ich der Schule“, schreibt eine 17-jährige Schülerin und fragt sich: „Wenn ich nicht mal mehr Zeit für mich selbst hab, was nützt mir dann das Wissen, was ich in der Schule in den Kopf gepresst bekomme? Ist es wirklich wichtiger, den Satz des Pythagoras und die Oxidationszahlen zu kennen, als mich selbst kennenzulernen?“ Ein anderer Schüler fragt unter der Überschrift „Angst“: „Lernst du, weil du lernwillig bist? Oder weil es deine Eltern so wollen? Lernst du Sachen für dein Leben? Oder nur, weil du Angst hast, dass du den Test verhaust und dadurch eine schlechte Note und somit wieder Ärger von deinen Eltern bekommst?“

Da stellt sich die Frage: Ist die allgemeine Misere der Schulen wirklich vor allem auf den Lehrkräftemangel und jahrelange fehlende Investitionen zurückzuführen? Oder wird darüber hinaus schon lange am Bedarf und den Bedürfnissen von Schülerschaft und Lehrenden vorbei unterrichtet? Sind die Lehrpläne längst überholt und zu überfrachtet?

Freiraum für selbstständiges und kooperatives Lernen

Über alternative Leistungsbeurteilungssysteme und Lehrmethoden wird ebenfalls seit vielen Jahren diskutiert, immer mehr Schulen beschreiten einen Sonderweg. Bildunsgwissenschaftlerin Beutel etwa, einst selbst an der renommierten Laborschule in Bielefeld tätig, setzt auf Logbücher mit Kompetenzchecklisten. Kurz erklärt: Die Kompetenzen, die mit Blick auf die Bildungspläne erlangt werden sollen, werden von Schülerschaft und Lehrkräften vorab gemeinsam definiert und im individuellen Logbuch der Lernenden festgehalten. Das gilt auch für den Lernprozess, der von den Schülerinnen und Schülern selbstständig kontrolliert und am Ende ausgewertet wird.

Jeder Stundenplan sollte, so Beutel, zudem ausreichend Freiraum für kooperatives Lernen bereithalten. Hier geht es um Projekte mit außerschulischen Lernpartnern, die mit der Förderung überfachlicher Kompetenzen einen Blick ins Leben nach der Schule ermöglichen, „jenseits von Ich, mein Schulbuch und die Noten“. Durch sogenanntes Service-Learning könne die Schülerschaft Engagement für die Gesellschaft zeigen. Kurz gesagt bedeutet das, laut Beutel: „Mit dem, was ich hier mache und lerne, habe ich einen Gewinn.“

In einem Bericht der Stiftung Lernen durch Engagement heißt es dazu: „Beim Service-Learning steht Demokratiekompetenz im Mittelpunkt“, also Demokratie durch eigenes Mitwirken und Gestalten aktiv erleben und bewusst reflektieren – eine Lehrform, die auf den amerikanischen Pädagogen John Dewey zurückgeht.

Persönlichkeitsmerkmale stehen mehr denn je im Mittelpunkt

Manchen potenziellen Arbeitgebern dürfte diese Art des Lernens gefallen. Sie interessieren sich schon lange nicht mehr nur für Noten. Immer öfter geraten diese zum Randaspekt. Große Unternehmen setzen stattdessen gern auf Gamification-Prozesse in ihren Recruitingprozessen, um ein schärferes Bild von ihren zukünftigen Mitarbeitenden zu bekommen – jenseits von Noten, dafür aber mit dem Fokus auf die sogenannten Future-Skills, zu denen die Persönlichkeitsbildung gehört. So setzte Siemens etwa das Spiel „Plantville“ bei der Suche nach Facility-Managern ein. Die Hotelkette Marriott nahm mit dem Spiel „My Marriott Hotel“ angehende Hotelmanagerinnen und ‑manager genauer unter die Lupe.

Einst als sogenannte Soft Skills ein wenig belächelt, stehen die Persönlichkeitsmerkmale mehr denn je im Mittelpunkt. Sie sind auch Teil des Zehn-Punkte-Plans für bessere Schulbildung, den die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände im Februar veröffentlicht hat. Dort heißt es: „Haltungen wie Zuverlässigkeit, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Eigen- und Mitverantwortung sind mehr denn je gefragt und zählen zu den 21st Century Skills.“

Das erklärt auch, warum 75 Prozent der Ausbildungsplätze über Praktika besetzt werden, also über den persönlichen Eindruck am Einsatzort. Allein durch ein gutes Zeugnis glänzt heute kaum jemand mehr. Wozu dann aber noch an Noten festhalten, wenn sie doch auch für potenzielle Arbeitgeber immer weniger Relevanz haben?

Schülerschaft und Lehrkräfte fühlen sich nicht gesehen

Möglicherweise denken auch viele Pädagoginnen und Pädagogen längst so wie jene 42 Jahre alte Lehrerin, die ihren Namen „aus Scham“, wie sie selbst schreibt, nicht nennen will. Auch sie lässt auf reallabor-leipzig.de ihrem Frust freien Lauf: „Ich laufe seit Jahren durch das Schulsystem mit dem Gedanken: Mein Beruf besteht eigentlich nur daraus, täglich meine Pflicht des Lehrens abzuliefern. Ein Bruchteil davon, was ich täglich tue, entspricht dem, was Bildung eigentlich soll: Bezug nehmen zur Welt, sich damit auseinandersetzen, Möglichkeiten schaffen, um sich selbst kennenzulernen. Ich fühle mich nicht gesehen und meine Schüler genauso wenig, mir fehlt die Wertschätzung, mir fehlt die Unterstützung und weil ich beides nicht habe, kann ich nur ganz wenig davon meinen Schülern geben.“

Lehrer Felix formuliert es an selber Stelle anders, meint aber letzten Endes mutmaßlich dasselbe: „Ich nutze diese Möglichkeit, meine Meinung zu äußern, weil ich den Sarkasmus, den Zynismus und die Witze meiner KollegInnen so leid bin. Wir lachen über alles: Lehrermangel, Stress, psychische Belastung, die Sinnlosigkeit, die eine Note für uns hat, und den sozialen Druck, den Noten verursachen, die ständigen Anforderungen, die wir LehrerInnen ohne Unterstützung bewältigen, aber mit ein paar netten Worten (von einer zuständigen Behörde) bewältigen sollen. Wir lachen darüber und ich weiß trotzdem in mir, dass ich erschrocken und verzweifelt bin.“

Das Abarbeiten hat Priorität

Die Briefe der Lehrkräfte führen einen direkt zum Ausgangsbild dieses Textes zurück, zu dem kleinen Mädchen, dem die Bildung unbarmherzig eingelöffelt wird. Betroffene und Bildungsfachleute wie die Schulpsychologin Andreas Spies sprechen in diesem Zusammenhang von Bulemielernen. Das Wissen wird konsumiert und zur nächsten Arbeit oder Klausur reproduziert und dann wieder ausgespuckt beziehungsweise vergessen: „Das Abarbeiten hat Priorität, da bleibt nichts hängen“, kritisiert die Vorstandvorsitzende der Sektion Schulpsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Obendrein, da stimmt sie den Lehrerinnen und Lehrern zu, bleibe kaum Zeit für Beziehungsarbeit. Autor Nölte ist sich gar sicher: „Die Fixierung auf die Noten erschwert sinnstiftendes Lernen.“ Und nicht nur das, die Bewertungspraxis verhindert außerdem gute Kooperation, denn, so der Pädagoge: „In dem Moment, wo Noten gegeben werden, werden Schüler zu Einzelkämpfern und hören auf, nachhaltig zu lernen.“

Nölte hat selbst lange an verschiedenen Schulen als Gymnasiallehrer gearbeitet, angehende Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet und ist heute in der Schulaufsicht der Evangelischen Schulstiftung in Berlin/Brandenburg tätig. Er steht für einen digitalen Unterricht. Seine Schülerinnen und Schüler erhielten von ihm ein ganz individuelles Audio- und Videofeedback „während und nicht nach dem Lernprozess“. Der Lernprozess und einzelne Lernziele werden zuvor gemeinsam festgelegt und festgehalten. All das und sämtliche Ergebnisse werden in einem E‑Portfolio dokumentiert, ähnlich Beutels Logbuchkonzept. Natürlich brauche dafür jede und jeder im Unterricht ein digitales Endgerät, auf dem er oder sie arbeite. Der Zugang sei für alle niedrigschwellig ermöglicht worden. „Am Geld scheitert es nicht“, versichert Nölte. Er setzt schon lange auf digitales Lernen. Während der Pandemie seien seine Schülerinnen und Schüler nicht, wie manch andere, abgehängt worden, sondern zur Höchstform aufgelaufen. „Sie konnten endlich mal zeigen, was sie schon gelernt haben“, sagt Nölte. Auch ohne Notendruck.

Deutschland im internationalen Leistungsvergleich auf Platz 30

Doch dieser Weg des Lernens findet nicht überall Anklang. Mit dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, einst auch als Gymnasiallehrer tätig, habe er sich schon ein Wortgefecht diesbezüglich geliefert, sagt Nölte.

Denn Meidinger steht an der Spitze der Lehrerschaft unerschütterlich für das Notensystem. Das hat er erst Ende Februar im „Weser-Kurier“ erneut deutlich gemacht: „Das Leistungsprinzip ist der Schlüssel für sozialen Aufstieg“, wird er dort zitiert. „Wenn Noten nichts mehr zählen, steuern wir auf das angelsächsische System zu.“ In den USA oder in England käme es mehr darauf an, ob die Eltern eine teure Privatschule finanzieren könnten. Meidinger zufolge gibt es „eine Tendenz zur Verteufelung von Ziffernnoten und damit zur Geringschätzung von Leistung“.

Fakt ist aber auch, dass, egal ob trotz oder wegen des Notensystems, knapp ein Viertel (23,8) der deutschen Schülerschaft die Mindeststandards im Lesen, Schreiben und Rechnen nicht erreicht. Das zeigt ein aktueller internationaler Vergleich, den das Münchner Ifo-Institut auf der Grundlage von Schulleistungsstudien wie Pisa und Timss vorgenommen hat. Deutschland landete auf einem unbefriedigenden 30. Platz.

Das Bildungssystem zermürbt

Und dann bleibt die Frage, ob sich Leistung tatsächlich nur in Form von Ziffernoten ausdrücken lässt. Und was genau Leistung im schulischen Sinne überhaupt ist. Im Prinzip geht es doch um Bildung, und die ist im OECD-Lernkompass 2030 klar umrissen: So schreibt Bildungsforscher und OECD-Direktor Andreas Schleicher in seinem Vorwort: „Erfolg in der Bildung bedeutet nicht nur das Lernen von Sprachen, Mathematik und Geschichte, sondern auch die Entwicklung von Identität, Handlungsfähigkeit und Sinnhaftigkeit.“

Glaubt man den Briefen der vielen Schülerinnen und Schüler, dann bleibt für letztere drei Punkte viel zu wenig Zeit. Was fatal wäre. Denn laut Spies „lebt psychische Gesundheit vom Sinnerleben“. Sie will Noten deshalb nicht grundsätzlich verteufeln, erwartet vom Bildungssystem aber, „dass es Lehrkräften ermöglicht, Schülerinnen und Schülern neben reiner Wissensvermittlung Raum zu geben, ihre Stärken und Potenziale zu entwickeln“. Dies bedeute eine grundsätzliche Veränderung in der Haltung: Liegt der Fokus auf den Schwächen und Normen oder den individuellen Potenzialen? Im Leistungsverständnis der bereits erwähnten Laborschule in Bielefeld wird deutlich, worum es geht: „Die Laborschule ist eine Schule, in der Lernen nicht durch Zwang gefördert wird – in der Notengebung und darauf aufbauend Auslese als pädagogische Mittel weitgehend ausscheiden. Sie ist eine Schule, in der Kinder und Jugendliche zum Lernen ermutigt, nicht durch Noten belobigt oder gedemütigt werden.“

Von der sächsischen Hauptstadt aus, der Basis des Reallabors Leipzig, soll die „friedliche Bildungsrevolution“ nun vorangetrieben werden. Schulpsychologin Spies formuliert es so: Das Bildungssystem, so wie es ist, zermürbe. Erschöpfung, Fehlerangst und Notendruck dominierten, so auch ihre Beobachtung: „Das ist ein krank machendes System.“