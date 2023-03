Stressige Chefinnen und ätzende Kollegen: Wie wehrt man sich gegen Nervensägen im Job?

Wann ist der richtige Zeitpunkt, sein Kind auf die Schule vorzubereiten – und wie? Am besten so früh wie möglich, im Prinzip schon nach der Geburt, lautet die Antwort von Grundschullehrerin und Autorin Saskia Niechzial. Denn es geht ums Vertrauen und Zutrauen. Warum das so ist, darüber spricht die dreifache Mutter im Interview.