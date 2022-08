Vier Tage Präsenzunterricht, ein digitaler oder ein Praxistag. Das erwartet Kinder im neuen Schuljahr in zwölf Modellschulen in Sachsen-Anhalt. Viele Expertinnen und Experten sehen das Projekt allerdings kritisch – und erst recht nicht für ganz Deutschland praktikabel.

„Mehr Flexibilität bei der Unterrichtsplanung und -durchführung“ – das soll das Modellprojekt „4+1″ in Sachsen-Anhalts Schulen bieten. So schreibt es das Bildungsministerium des Landes in einer Pressemitteilung. „4+1″ bedeutet: Vier Tage in der Woche Präsenzunterricht, am fünften Tag können beispielsweise digitale oder hybride Formate genutzt werden. Auch selbst organisiertes Lernen sowie Praxistage in Unternehmen seien möglich.

Ab dem Schulstart Ende August soll dieses Modell in zwölf Sekundar- und Gemeinschaftsschulen getestet werden, die sich dafür freiwillig gemeldet hatten. Auch andere Bundesländer diskutieren nun über das Projekt. Ist das Modell für Deutschlands Schulen sinnvoll?