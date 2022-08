Ob sich Menschen an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, hängt Studien zufolge in großem Maß vom Verhältnis zu direkten Vorgesetzten ab. Einfühlungsvermögen ist deshalb eine der wichtigsten Eigenschaften für Führungskräfte, die allerdings oft unterschätzt wird. Das kann Unternehmen Millionen kosten – ein Teil der Lösung könnten mehr Chefinnen sein.

Dortmund/Oldenburg. Durchsetzungsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Autorität – neben fachlicher Qualifikation galten solche Persönlichkeitsmerkmale lange Zeit branchenübergreifend als zentrale Fähigkeiten für Führungskräfte. Gute Chefinnen und Chefs müssen ihre Belegschaft im Griff haben, damit sich Erfolg für das Unternehmen einstellen kann, so in etwa lautete das Credo in den Führungsetagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Arbeitswelt hat in den vergangenen Jahrzehnten durch die voranschreitende Digitalisierung, den Fachkräftemangel und die Debatten um Gleichberechtigung, Diversität und Teilhabe eine tiefgreifende Transformation durchlaufen. Diese Veränderungen schlagen sich auch in den Vorstellungen von erfolgreichem Management nieder, autoritäre Führungsstile gelten längst als veraltet. Eine Eigenschaft tritt in der Idealvorstellung von guter Führung nun immer häufiger an die Stelle von Dominanz und Stärke: die Empathie.

Führungskräfte entscheidend für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz

Warum Einfühlungsvermögen gerade im Arbeitskontext von Bedeutung ist, mag sich vielleicht nicht auf den ersten Blick erschließen – auf den zweiten allerdings schon. Ein Chef oder eine Chefin soll zwar nicht die Psychotherapie ersetzen, sondern in erster Linie unternehmerische Erfolge vorantreiben. Doch genau dazu führt ein empathischer Umgang mit den Mitarbeitenden, wie einige Studien zeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Führungskraft hat einen enormen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit“, sagt die Arbeitspsychologin Hannah Schade vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund. Dabei sei es entscheidend, ob sich Mitarbeitende wertgeschätzt fühlen, bei Entwicklungen einbezogen werden und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bekommen, erklärt Susanne Schwerdtfeger, die Führungskräfte coacht. „Der Mensch per se will im Unternehmen seinen Beitrag leisten“, sagt die Expertin.

Die Bezahlung sei in den überwiegenden Fällen zweitrangig. Macht ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte ihre Arbeit gut, kann diese die Mitarbeitenden motivieren, ihre Leistung kontinuierlich verbessern und sie über viele Jahre für ein Unternehmen begeistern. Im Umkehrschluss könne die Führungskraft aber auch das Gegenteil bewirken, Stress bei den Mitarbeitenden erzeugen und sogar Burnout-Symptome hervorrufen, erklärt Arbeitspsychologin Schade.

Die Folge dieser falschen Führung ist ein Phänomen, das als „innere Kündigung“ beschrieben wird. „Die Angestellten ziehen sich zurück und machen nur noch Dienst nach Vorschrift“, erklärt Schwerdtfeger. Sie machen sich keine eigenen Gedanken zu ihrer Tätigkeit, äußern keine Vorschläge und verlieren immer mehr das Interesse an der Arbeit. Es findet auch keine Identifikation mit dem Job oder dem Arbeitgeber mehr statt. „Dann hat das Unternehmen verloren“, so die Coachin.

Auf die innere kann die tatsächliche Kündigung folgen: Untersuchungen zeigten, dass bis zu 70 Prozent der Gründe für einen Jobwechsel direkt oder indirekt mit dem oder der Vorgesetzten zusammenhängen, betont Schade. Laut einer groß angelegten Studie des Marktforschungsinstituts Gallup in 195 Ländern hat die Hälfte aller Arbeitnehmenden schon einmal wegen eines Vorgesetzten den Job gewechselt.

Kündigungen verursachen hohe Kosten für Unternehmen

Und diese Mitarbeiterfluktuation kostet Unternehmen viel Geld: Pro Kündigung muss ein Unternehmen 90 bis 200 Prozent des Jahresgehalts der aufgegebenen Stelle für Ausschreibung, Bewerbungsprozess und Onboarding kalkulieren, rechnet die Beratungsfirma Harbinger Consulting vor. Jede offene Stelle koste ein mittelständisches Unternehmen rund 52.000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Solche Verluste gilt es zu vermeiden, nicht nur des Geldes wegen. Auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels gewinnt die Mitarbeiterbindung an Bedeutung. Denn qualifizierten Nachwuchs zu finden, ist für die meisten Unternehmen alles andere als einfach. „Ein Chef muss die Leute deshalb so behandeln, dass sie bleiben“, betont Schwerdtfeger. Dafür komme es darauf an, dass sich Führungskräfte in ihre Mitarbeitenden hineinversetzen können. „Empathie ist definitiv eine Kernkompetenz“, sagt auch Schade. Die Forschung zeige, dass die Fähigkeit, zwischenmenschlich zu führen, gleichrangig mit der fachlichen Qualifikation sei.

„Der Faktor Führung wird weiterhin unterschätzt“

Das Problem sei, dass viele Chefinnen und Chefs zwar fachlich kompetent, aber nicht in Führungsaufgaben geschult seien. Hinzu komme, dass die meisten von ihnen sich nicht voll und ganz auf ihre Führungsaufgaben konzentrieren könnten, sondern daneben noch diverse weitere Arbeit erledigen müssten. „Viele sind selbst überlastet und kommen deshalb nicht dazu, ihre Führungsaufgaben richtig wahrzunehmen“, sagt Schade.

Das sei umso problematischer, da der Bedarf an guter Führung stetig steige, zumal Abläufe immer komplexer würden. „Wir bräuchten eine Unternehmenskultur, die die Führungsaufgaben der Vorgesetzten in den Vordergrund stellt“, so die Arbeitspsychologin. Trotzdem seien noch immer die wenigsten Führungskräfte ausschließlich Führungskräfte: „Der Faktor Führung wird weiterhin unterschätzt, obwohl die Datenlage nicht klarer sein könnte.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz der Probleme in der Praxis steht fest: Die Vorstellung davon, was gute Führung bedeutet, hat sich stark verändert. An die Stelle des früher propagierten, autoritären Führungsstils sei das Ideal eines kooperativen Führens getreten, erklärt Schade. Gleichzeitig habe eine Pluralisierung der Führungsstile in viele Subtypen stattgefunden. Es gebe immer mehr unterschiedliche Modelle, die nebeneinander gelehrt werden. „Jeder muss den Führungsstil finden, der zu ihm passt“, sagt auch Führungskräftecoach Schwerdtfeger. Empathie gehöre aber immer dazu. „Ohne Empathie sollte ich nicht Führungskraft werden – es geht dabei ja darum, mit Menschen zu tun zu haben, ein Gespür für sie zu entwickeln, mitzubekommen, wenn etwas nicht stimmt.“

Wie können Führungskräfte also mehr Empathie entwickeln, und wie sieht ein empathischer Führungsstil konkret aus? Das versucht Susanne Schwerdtfeger ihren Klientinnen und Klienten zu vermitteln. Entscheidend sei, dass es nicht einen Königsweg gebe. Stattdessen müsse die Führungskraft ihr Verhalten auf ihre konkreten Mitarbeitenden anpassen. „Menschen brauchen unterschiedliche Dinge“, betont Schwerdtfeger.

Die Herausforderung bestehe darin, sich in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzufühlen und jeden anders zu führen. Während die eine mehr Freiraum und Eigenverantwortung brauche, müsse der andere stärker angeleitet werden. Wichtig für alle Mitarbeitenden sei aber, dass ihnen Wertschätzung für ihre Arbeit vermittelt wird. „Und das ist etwas, was eigentlich alle Führungskräfte zu wenig machen“, sagt Schwerdtfeger.

Studien: Chefinnen geben mehr positives Feedback

Wertschätzung und Empathie – noch immer gelten solche häufig als „Soft Skills“ gelabelten Eigenschaften als typisch weiblich. Ist von empathischer Führung die Rede, wird häufig auf berühmte weibliche Beispiele Bezug genommen, etwa die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Adern, die Freundlichkeit zur Maxime ihres Regierungshandelns machte. Auch über vermeintlich weibliche und männliche Führungsstile wird viel diskutiert. Oft steht dabei die Frage im Raum: Sind Frauen die besseren Führungskräfte?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige Forschungsergebnisse legen das nahe. So zeigte die Langzeitstudie von Gallup, dass weibliche Vorgesetzte selbst und auch ihre Mitarbeitenden engagierter bei der Arbeit waren. Angestellte mit weiblichen Führungskräften gaben häufiger an, dass mit ihnen über ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung gesprochen wird. Zudem sagten Mitarbeitende mit Chefinnen häufiger, dass sie regelmäßig Feedback sowie Anerkennung und Lob für gute Arbeit erhalten als ihre Kolleginnen und Kollegen mit männlichen Vorgesetzten.

Die Arbeitspsychologin Hannah Schade verweist zudem auf eine Kognitionsstudie, in der Frauen beim Betrachten von Gesamtzusammenhängen besser abschnitten als Männer. „So gesehen wären Frauen eigentlich eher die geborenen Führungskräfte“, sagt Schade. Andererseits könnten auch Männer Führungsstile erlernen, die eher weiblich konnotiert sind und umgekehrt, betont Führungskräftecoach Schwerdtfeger. Ein aktuelles Beispiel sei etwa das Vorgehen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. „Die Ansprechhaltung auf Augenhöhe, die Strategie, viel zu kommunizieren und genau zu erklären – das könnte man als einen eher weiblichen Führungsstil beschreiben“, sagt Schwerdtfeger.

Was aus den Erkenntnissen zur Zufriedenheit von Angestellten folgt, ist die Notwendigkeit, zwischenmenschliche Kompetenzen wie Empathie stärker als Schlüsselqualifikation für die Besetzung von Führungspositionen anzuerkennen. Zu den Herausforderungen zähle es auch, zu bemerken, wie das Machtverhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden wirke, betont Schade. „Die wenigsten Führungskräfte sind dafür sensibilisiert, wie stark Hierarchien wirken“, sagt die Arbeitspsychologin.

Man verhalte sich der Chefin oder dem Chef gegenüber eben nicht so wie mit anderen Kolleginnen oder Freunden. Die Führungsperson selbst nehme das Machtverhältnis dagegen häufig gar nicht wahr – weil es für sie in der Situation mit untergebenen Angestellten nicht existiert. Darin bestehe eine besondere Schwierigkeit im Verhältnis zwischen Vorgesetzen und Mitarbeitenden. „Es ist wirklich eine Kunst und keine Selbstverständlichkeit zu verstehen, was die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen“, betont Schade.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter