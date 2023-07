﻿Warum vielen Deutschen das Abschalten im Urlaub so schwerfällt

Einfach mal raus aus dem Alltag, die Seele baumeln lassen, erholen, entspannen, neue Eindrücke gewinnen, abschalten. Dafür ist Urlaub gedacht. Das Abschalten sollte dabei im wahrsten Sinne des Wortes gelten: kein Laptop, kein Diensthandy. Doch viele Deutsche haben genau das offenbar verlernt. 37 Prozent der Büroangestellten geben in einer Umfrage von YouGov im Auftrag des Technologieunternehmens Slack an, dass sie im Sommerurlaub für ihre Arbeitgeber erreichbar seien – 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Weitere 16 Prozent geben an, mindestens einmal täglich die Dienstmails zu checken. Bedeutet: Mehr als die Hälfte der deutschen Büroangestellten schaltet nicht ab.

„Manche Deutschen haben verlernt, Urlaub als Urlaub zu sehen“, sagt Werner Eichhorst vom Institut zur Zukunft der Arbeit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Betroffen sind vor allem Menschen, die hauptsächlich mit elektronischen Kommunikationsmitteln arbeiten und weitestgehend lediglich Laptop, Handy und Internet benötigen. „Das sind Berufe, die in den vergangenen Jahren ohnehin hektischer geworden sind.“

Keine Erholung im Urlaub: Arbeitsfrust ist vorprogrammiert

Wer im Urlaub arbeitet, selbst wenn es nur eine Videokonferenz oder das Abrufen von Dienstmails ist, beeinträchtigt den Erholungseffekt. Immerhin, so Eichhorst, gäbe es Gründe dafür, dass einst ein Urlaubsanspruch sowie ein freies Wochenende eingeführt wurden. „Wenn man die Sorgen, Belastungen, Konflikte vom Arbeitsplatz mit in die freie Zeit nimmt, ist es unmöglich zu entspannen“, sagt der Arbeitsforscher.

Die Folgen: Wer im Urlaub nicht abschaltet, bringt all den Ballast wieder mit an den Arbeitsplatz, „dann hat der Urlaub nicht viel gebracht. Dann ist man am ersten Arbeitstag wieder mit dem üblichen Arbeitsfrust unterwegs.“ Auch gesundheitlich kann die fehlende Erholung schädlich sein. Anja Piel, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund, warnt vor Erschöpfung, Schlafstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch die ständige Erreichbarkeit.

Angestellte haben Angst, während des Urlaubs übergangen zu werden

In besagter YouGov-Studie gaben die allermeisten Befragten an, dass sie nicht etwa erreichbar seien, weil der Arbeitgeber es verlangt. Viele tun dies aus Eigenantrieb und weil sie fürchten, dass ihr Erreichen für bestimmte Projekte notwendig sei. Häufig überschätzen die Angestellten aber ihre Erreichbarkeit, wie andere Studien belegen: Demnach wird in rund der Hälfte der Fälle der oder die Angestellte gar nicht kontaktiert. „Vorauseilende Erreichbarkeit ohne Not“, nennt Eichhorst das.

Doch warum tun so viele das? Zugrunde liegt, davon geht Eichhorst aus, eine individuelle Unsicherheit der Personen. „Man will Flagge und Einsatz zeigen, unabhängig davon, ob das wertgeschätzt wird und ob es notwendig ist“, sagt der Experte. „Diese Menschen möchten vermeiden, dass sie übersehen werden oder übergangen werden.“ Auch fehlendes Vertrauen in Kollegen und Kolleginnen, etwa die Urlaubsvertretung, kann eine Rolle spielen.

Ortswechsel kann beim Abschalten vom Job helfen

Ein Problem: Jene unsichere Menschen stehen im Urlaub generell unter Stress. Sind sie nicht erreichbar, ist es für sie eine unangenehme Situation, weil sie fürchten, den Anschluss zu verlieren, etwas zu verpassen, an Bedeutung im Betrieb zu verlieren. Sind sie erreichbar, setzt das Warten auf und Lesen von Dienstmails Stresshormone frei. „Das beschäftigt mental und vernichtet den Erholungseffekt“, sagt Eichhorst. Das gleiche Phänomen lasse sich auch bei Erkrankung festhalten: Nicht jede und jeder, der eigentlich eine Krankheit auskurieren und sich schonen sollte, schaltet wirklich ab, viele beantworten Anrufe und Mails vom Krankenbett aus.

Ein Ortswechsel kann helfen. Wer den Urlaub zu Hause verbringt, ist vom Alltag umgeben und greift eher zu Diensthandy, Dienstlaptop und Co. als Menschen, die gezielt in Urlaub fahren. „Ein Ortswechsel verschafft andere Eindrücke, man erlebt andere Dinge, das ist das Reizvolle. Wer sich aktiv an einen Ort bewegt und Geld und Zeit opfert, der will eher genießen.“ Das sind gute Nachrichten, denn die Reiselust der Deutschen ist riesig. 2022 haben 53 Millionen Deutsche einen Urlaub von mindestens fünf Tagen gemacht, insgesamt gab es 67 Millionen Reisen mit dieser Dauer, hinzu kommen 77 Millionen Kurzurlaube.

Jede Dritte nimmt im Urlaub an Videokonferenzen teil

Die Hauptreisezeit hat dabei gerade begonnen: Vor allem in den Sommerferien sind die Deutschen unterwegs. 64 Prozent jener, die einen Urlaub von mindestens einer Woche machen, reisen zwischen Juni und September. Doch auch eine Auslandsreise ist kein Garant fürs Abschalten – nach einer Expedia-Studie aus dem vergangenen Jahr mit knapp 15.000 Befragten nehmen 35 Prozent der Deutschen ihren Arbeitslaptop mit in den Urlaub, 30 Prozent nehmen während des Urlaubs an Videokonferenzen teil und 28 Prozent sind via Handy erreichbar.

Damals sagte die Sprecherin der Expedia-Buchungsplattform, Svetlana Hirth: „Jeder spricht vom wohlverdienten Urlaub, aber kaum jemand gesteht sich selbst eine Pause zu. Wir sollten uns endlich bewusst machen, wie wichtig Urlaub ist, und uns nicht scheuen, diesen auch einzufordern und zu genießen.“

Arbeit und Freizeit verschwimmen zunehmend

Einen Grund für die Zunahme von Arbeitstätigkeiten im Urlaub könnte das verstärkte Verschwimmen von Arbeit und Freizeit sein. Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, ortsunabhängiges Arbeiten, Workation – gerade Selbstständige, Menschen in kreativen Berufen und jene, die vornehmlich Laptop, Handy und Internet zum Arbeiten benötigen, haben in den vergangenen Jahren immer neue Modelle kennengelernt. „Unser Reise­verhalten ändert sich, unsere Arbeits­weise verändert sich, und damit verändert sich auch die Schnitt­stelle zwischen Arbeit und Urlaub“, sagt Tourismus­forscher Harald Pechlaner.

„Digital Nomad Village“: Homeoffice im Urlaub auf Madeira Ponta do Sol wurde im Februar 2021 das erste „Digital Nomad Village“ der Welt. Kostenfreie Arbeitsplätze werden dabei zur Verfügung gestellt. © Quelle: Miriam Palm/RND

Der Work-Life-Balance war das aber nicht immer zuträglich. Während Pechlaner eine wachsende Vertrauenskultur zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern sieht, warnt Eichhorst: „Dieses Vermischen ist nicht gesundheitsfördernd.“ Menschen, die nicht durch Präsenz ihre Anwesenheit und Erreichbarkeit signalisieren könnten, würden oft mehr arbeiten, um nicht den Anschein zu erwecken, faul zu sein. In besagter Expedia-Untersuchung gaben 49 Prozent jener, die 2021 eine Workation gemacht haben, an, auch nach dem eigentlichen Feierabend gearbeitet zu haben.

Deutsche wünschen sich mehr Urlaubstage

Eine Folge der wenigen Erholung im Urlaub: Die Deutschen wollten 2022 erstmals mehr Urlaub. Im Schnitt haben sie 27 Urlaubstage, doch in der Expedia-Studie sagten 79 Prozent, dass sie mehr freie Tage wünschen. Bisher war es eher so, dass die Deutschen nicht ihren vollen Urlaubsanspruch ausgeschöpft haben – 2021 nahmen immerhin 81 Prozent alle ihnen zustehenden Urlaubstage. „Wenn die Leute 40 Tage Urlaub hätten, würden sie sich trotzdem gleich verhalten“, sagt Eichhorst. „Es ist sinnvoller, 30 Tage Urlaub auch als Urlaub zu nutzen und mental wie physisch fit zu sein.“

Arbeitsforscher rät zu Übergaben, Urlaubsvertretung und Abwesenheitsnotizen

Doch was hilft denn nun jenen, die sich so schwertun mit dem Abschalten im doppelten Sinne? Schon vor dem Urlaub könne man vieles regeln, meint Eichhorst. Eine Übergabe vor und nach dem Urlaub mit einer Vertretung kann entlasten. Wer eine Abwesenheitsnotiz auf seiner E-Mail-Adresse hinterlegt, kann sicher sein, dass keine wichtigen Mails durchrutschen. „Das sollte in normalen betrieblichen Strukturen möglich sein“, so Eichhorst. Auch Betriebe könnten gegen die „diffuse Selbsterwartung“ einiger Arbeitnehmenden vorgehen, sagt der Experte, etwa durch Geoblockierungen, die es unmöglich machen, im Ausland auf den E-Mail-Server zuzugreifen.

Und wenn doch einmal der Chef oder die Chefin auf Erreichbarkeit dringt? Dann dürfen Arbeitnehmende auch Nein sagen, erklärt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht, der Deutschen Presse-Agentur, denn: „Urlaub ist arbeitsfrei.“ Niemand – auch Führungskräfte nicht – sei verpflichtet, eine Nummer zu hinterlegen oder die Mails zu checken. Einfache Fragen könnte man aber für ein gutes Arbeitsklima in der Zukunft beantworten.