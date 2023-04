﻿Wie finde ich den Mut, zu kündigen?

Juristin zu werden war für Anne-Katrin Petsch ein Kindheitsraum. Mehr als 15 Jahre lang ist sie in diesem Beruf tätig; doch dann merkt sie, dass ihr der Ausgleich fehlt. Sie will etwas Neues lernen, etwas tun, das sie vor neue Aufgaben, neue Herausforderungen stellt. Also macht sie eine Ausbildung zur Life Coachin und beschließt letztlich, all ihren Mut zusammenzunehmen und ihren Job als Juristin zu kündigen. Sie lässt die Routinen der Kanzlei hinter sich und macht sich als Coachin selbstständig. Heute gibt sie anderen Menschen Tipps, wie sie den Mut finden, ihren Job zu kündigen.

Frau Petsch, wann ist es Zeit für einen Jobwechsel?

Die Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, unterteilen sich in zwei verschiedene Gruppen. Da sind zum einen Menschen, die wirklich Getriebene sind, die der Stress im Arbeitsalltag zermürbt, die erschöpft sind. Sie wissen: So kann es nicht weitergehen. Und dann sind da Menschen, die eher eine latente Unzufriedenheit bei sich wahrnehmen. Sie haben sich ein bestimmtes Karriereziel gesetzt und erreicht, sind erfolgreich in ihrem Beruf und trotzdem spüren sie, dass sie bei ihrer jetzigen Arbeit nicht bleiben wollen. Das heißt, bei einer anhaltenden krisenhaften und belastenden Situation kann ein Jobwechsel sinnvoll sein, aber auch wenn man eine allgemeine Unzufriedenheit verspürt. Und dann sollte man sich die Fragen stellen: Woher kommt diese Unzufriedenheit? Und was muss sich ändern, damit ich zufriedener werde? Also was möchte ich eigentlich?

Anne-Katrin Petsch hat sich im Herbst 2020 als Life Coachin in München selbstständig gemacht. Heute arbeitet sie mit ihren Klientinnen und Klienten an deren nächsten beruflichen Schritt – und an mutigem Denken. © Quelle: Constantin Mirbach

Wie finde ich das heraus?

Manchmal wissen die Menschen ja, was sie wollen. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Klienten, der Architekt war, aber gerne Pilot werden wollte. Da ist der Fall klar. Es geht dann eher darum, zu klären, was es braucht, um das Ziel zu erreichen. Dazu gehört auch, die eigenen Zweifel und Ängste zu reflektieren. Wir neigen dazu, Horrorszenarien zu entwerfen, die uns im Weg stehen. Das liegt daran, dass unser Gehirn keine Veränderungen mag. Von den Horrorszenarien müssen wir uns lösen. Es geht nicht darum, uns die Welt rosarot zu malen, sondern darum, Risiken angemessen einzuschätzen.

Wenn Menschen nicht genau wissen, warum sie unzufrieden sind, sollten sie im ersten Schritt eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, sie sollten sich die unterschiedlichen Bereiche ihres Jobs angucken – das Gehalt zum Beispiel, die Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die Work-Life-Balance – und sich fragen: Wie zufrieden bin ich mit den jeweiligen Bereichen? Und welcher hat die größte Bedeutung für mich? Wenn ich dabei zum Beispiel feststelle, dass die Qualität in der Work-Life-Balance zu niedrig ist, mir dieser Aspekt aber wichtig ist, dann könnte da der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit liegen. Die ehrliche Bestandsaufnahme gibt wichtige Hinweise, was sich ändern muss, damit es besser wird.

Jetzt stelle ich bei der Bestandsaufnahme fest, dass es besser wäre, zu kündigen, habe aber Angst davor, diesen Schritt auch wirklich zu gehen. Wie finde ich den Mut dazu?

Erst einmal: Angst ist in einer solchen Situation vollkommen normal. Sie ist evolutionär bedingt. Wichtig ist aber, diese Ängste kritisch zu hinterfragen. Denn was evolutionär lange Zeit sinnvoll gewesen ist, bremst uns heute bei so einer Entscheidung manchmal unnötig aus und erlaubt, dass sich Katastrophenszenarien vor unserem inneren Auge aufbauen. Wir sehen uns plötzlich nach der Kündigung schon arbeits- und obdachlos unter einer Brücke liegen. Doch wir sollten nicht alles glauben, was uns unser Gehirn vorgaukelt. Um den Mut für eine Kündigung zu finden, gibt es ein paar einfache Tipps.

4 Tipps, um mutig zu kündigen – Das rät die Expertin

Die Vogelperspektive: „Manchmal hilft es, wie ein Adler auf die Situation zu schauen – von oben und mit etwas Abstand“, sagt Petsch. Oder man fragt sich: Was würde ein Freund beziehungsweise eine Freundin mit meiner Lebens- und Berufserfahrung tun? Wie würde es ihm oder ihr dabei gehen? „Dann merken wir meistens ganz schnell, dass nicht alles, was wir vorher an Katastrophenszenarien im Kopf hatten, wahr ist.“

Ein mutiger Blick auf die Dinge: „Wir sind oftmals so von Ängsten blockiert, dass wir einfach einmal ganz bewusst eine andere Perspektive einnehmen, also neugierig, mutig und unerschrocken auf das Thema schauen sollten.“ Wenn man die Kündigung aus diesem Blickwinkel betrachtet, was steckt dann für ein Potenzial darin? Was würde sich ändern? „Da erlebe ich dann häufig, dass Klientinnen und Klienten auf einmal erst bewusst wird, was das vielleicht für eine Verbesserung bedeuten könnte“, sagt Petsch. Sie verweist auf das Pinguinprinzip des Arztes und Fernsehmoderators Eckhard von Hirschhausen: An Land ist der Pinguin tollpatschig und ungelenk, aber sobald er ins Wasser springt, ist er plötzlich schnell und elegant. „Wenn wir am falschen Ort arbeiten, können wir da gut sein, aber es kostet uns viel Kraft“, erklärt die Life Coachin. „Wenn wir jedoch am richtigen Ort sind – wie der Pinguin –, ist das für uns leichter.“

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag.

Das Worst-Case-Szenario: Was ist das Schlimmste, das passieren kann? „Wenn sie das Worst-Case-Szenario in Gedanken durchspielen, stellen viele meiner Klientinnen und Klienten fest, dass es immer irgendwie weitergeht, selbst wenn nicht sofort ein neuer Job da ist“, sagt Petsch. Was wäre, wenn Sie kündigen? Was wäre, wenn Sie ohne neuen Job sind? Was wäre, wenn Sie von Ihren Rücklagen leben müssten? Was wäre, wenn Sie dann zum Arbeitsamt müssten? „In diesem Fall ist es ausnahmsweise erlaubt, sich über Katastrophen Gedanken zu machen, aber man sollte sie bewusst einsetzen.“

Das Best-Case-Szenario: Auch ein Blick auf das gegenteilige Szenario lohnt sich. Also: Was ist das Beste, das passieren kann? Auch die Dinge, die uns dazu einfallen, werden wie beim Worst-Case-Szenario wohl nicht alle eintreten, aber dieses Gedankenspiel könne eine gewisse Balance verschaffen, sagt Petsch.

Es gibt Menschen, die ihren Job nicht kündigen, obwohl sie sich unzufrieden fühlen. Zum Beispiel, weil sie Angst vor Veränderungen haben. Was raten Sie ihnen?

Da sind wir im Bereich der mentalen Blockaden und Selbstsabotage. Viele meiner Klientinnen und Klienten kündigen ihren Job nicht, weil sie Angst davor haben, was andere zur Kündigung sagen. Ich muss zugeben, dass ich auch nicht ganz frei davon gewesen bin, als ich von der Anwältin zur Life Coachin gewechselt bin. Aber da hilft es, sich aus der Situation herauszunehmen und sie aus der Vogelperspektive zu betrachten. Will ich mich von anderen leiten lassen oder lieber von dem, was ich mag und wo meine Stärken sind? Das Gleiche gilt, wenn man dazu neigt, sich selbst abzuwerten, indem man sagt: „Dafür bin ich nicht gut genug. Dafür bin ich zu alt. Oder dafür habe ich noch nicht genug Erfahrung.“ Das sind innere Gummibänder, die uns zurückhalten. Wir gehen mit bestimmten Annahmen über uns, über die Welt durchs Leben und hinterfragen sie gar nicht mehr.

Häufig lähmt auch die Existenzangst. Gerade dann, wenn noch kein neuer Job in Aussicht ist. Wie kann man diese Angst zähmen?

Es ist wichtig, erst einmal die eigene Schmerzgrenze herauszufinden. Manche Menschen sind risikobereiter, andere gehen lieber auf Nummer sicher. Für viele meiner Klientinnen und Klienten geht es darum, sich erst einmal ein finanzielles Polster aufzubauen, um zu wissen: „Auch wenn ich nicht gleich einen neuen Job finde, kann ich ein halbes Jahr oder länger dieser beruflichen Neuorientierung nachgehen, ohne dass etwas Schlimmes passiert.“ Und das ist eben bei jedem anders. Aber das gilt es absolut ernst zu nehmen. Denn: Wenn wir nur noch unter Druck stehen, können wir auch nicht eine stimmige Lösung für uns finden. Also müssen wir uns fragen: Braucht es für den neuen Job eine Ausbildung, eine Weiterbildung, Zusatzqualifikationen – und was kommt da an Kosten auf mich zu? Das sind alles Fragen, die geklärt werden müssen, damit wir dann auch den nötigen Mut finden.

Eine Kündigung ist am Ende eine persönliche Lebensentscheidung.

Wenn ich jetzt endlich den Mut gefunden habe, zu kündigen. Wie bringe ich das meinem Chef oder meiner Chefin am besten bei?

Auch hier stellen sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Frage: Was sagt mein Chef dazu? Wie wird er reagieren? Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht so stark zurückstellen, dass das, was andere denken, wichtiger wird als das, was wir selbst eigentlich wollen. Wieder hilft der Perspektivwechsel. Dann erkennen wir schnell, dass unser Chef, unsere Chefin erwachsene Menschen sind, die mit unserer Entscheidung umgehen können. Und dann kommt es darauf an, wie ich die Kündigung kommuniziere. Ich bin ein großer Fan davon, dabei bei sich selbst zu bleiben und zu erklären, wie man die Situation erlebt. Eine Kündigung ist am Ende eine persönliche Lebensentscheidung. Es ist ein im Inneren gereifter Wunsch, etwas anderes, etwas Neues zu machen, das einem mehr Erfüllung bringt. Und diese persönliche Entscheidung sollte man auch als solche dem Chef oder der Chefin mitteilen.