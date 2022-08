Warum Wut im Job positive Veränderungen anstoßen kann

Nadine Nentwig

Viele unterdrücken dieses mächtige Gefühl, weil sie es in der Kindheit so gelernt haben: Wut ist etwas Schlechtes. Von wegen! Ganz im Gegenteil. So zeigt Wut unter anderem an, wann eine Grenze überschritten wurde. Entscheidend ist, dass wir sie rechtzeitig wahrnehmen – und angemessen zum Ausdruck bringen. In unserer Kolumne „Auf der Couch“ zeigt Karrierecoachin Nadine Nentwig, wie das klappen kann.