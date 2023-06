﻿Gehört Tischkickern zur Arbeitszeit, Frau Hartmann?

Frau Hartmann, in vielen Berufen ist kaum noch zu unterscheiden, was eigentlich zur Arbeit gehört und was nicht. Ist zum Beispiel das gemeinsame Tischkickern im Büro Teil der Arbeitszeit? Oder die Idee, die beim Waldspaziergang kommt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jede Organisation, jede Abteilung hat ein eigenes Verständnis davon, was den Charakter ihrer Arbeit auszeichnet. Dazu gehört auch die Frage, inwieweit der Austausch untereinander oder auch freie Zeit zum Nachdenken während der Arbeitszeit stattfinden darf. Mein Rat wäre: Sprecht doch einmal darüber. Entwickelt ein gemeinsames Verständnis. Dann gibt es Leitplanken, zwischen denen sich der Einzelne sicher fühlt.

Laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erfasst mehr als ein Drittel der Beschäftigten die Arbeitszeit gar nicht. Vertrauensarbeitszeit ist in der Arbeitswelt weit verbreitet. Wird sich das bald ändern?

Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass Vertrauensarbeitszeit weiterhin möglich ist, aber in Zukunft erfasst werden muss. Das soll sicherstellen, dass Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz bekannt werden. Ein Verstoß liegt zum Beispiel vor, wenn ich länger als zehn Stunden am Tag arbeite oder die Ruhepause nicht einhalte, die ab einer Arbeitszeit von sechs Stunden vorgeschrieben ist. Das Zeiterfassungssystem müsste so eingerichtet sein, dass dann eine Meldung beim Arbeitgeber erscheint: Achtung, die Regeln des Arbeitszeitgesetzes wurden nicht eingehalten!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kathrin Hartmann ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Arbeitsrecht. Sie berät Unternehmen, die sich für eine moderne Arbeitskultur einsetzen. © Quelle: Felix Sehr

Es braucht also eine Kombination, die auf der einen Seite Vertrauen und Selbstbestimmtheit sicherstellt und auf der anderen Seite ein System, das Überprüfbarkeit schafft.

Ja. Unternehmen und Beschäftigte sollten sich darüber im Klaren sein, dass bei der Vertrauensarbeitszeit das Arbeitszeitgesetz auch dann gilt, wenn die Zeit nicht erfasst wird. Übrigens auch für Beschäftigte im Homeoffice. Wie oft hört man von Eltern, dass sie morgens arbeiten, tagsüber die Kinder betreuen und sich dann abends noch mal drei Stunden an den Schreibtisch setzen sollen? Die Regel, dass am Ende des Arbeitstages eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden gilt, existiert nicht ohne Grund.

Ist das nicht auch eine Frage des Chronotyps? Für manche Beschäftigte funktioniert es, noch einmal an den Schreibtisch zu gehen, wenn die Kinder im Bett sind.

Für sie wird es dann aber morgens eher nicht funktionieren. Die Arbeit auf die Randzeiten zu verteilen ist eine Form der Flexibilität, die für Eltern nicht gesund sein kann. Ich sehe bei der Arbeitszeiterfassung deshalb die Chance, dass sie die Gesundheit von Beschäftigten schützt. Das ist ja die Kernidee der Zeiterfassung: dass das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann nicht auch die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten, zu einer gesunden Arbeitsweise beitragen?

Natürlich kann man darüber streiten, ob alles so sein muss, wie es im Gesetz steht, um gesund zu arbeiten. Aber grundsätzlich würde ich sagen: Man hat sich ja etwas dabei gedacht, als festgelegt wurde, dass mehr als zehn Stunden Arbeit am Tag nicht gesund sind. Und dass Ruhepausen wichtig sind. Viele Unternehmen wissen nicht einmal, was genau im Arbeitszeitgesetz steht.

Gerade bei Vertrauensarbeitszeit und gerade dann, wenn Unternehmen erwarten, dass Beschäftigte mehr arbeiten, ohne aber mehr bezahlt zu bekommen, wird das Arbeitszeitgesetz an der einen oder anderen Stelle gerissen. Wenn das der Fall ist, bräuchte es stattdessen andere Ideen und Mittel, die gewährleisten, dass die Mitarbeitenden gesund arbeiten können. Das machen aber die wenigsten Organisationen. Arbeitszeiterfassung halte ich deshalb für legitim.

Sie begrüßen also den jetzigen Entwurf zur Arbeitszeiterfassung?

Der Entwurf ist noch nicht ausgereift, es muss einiges nachgebessert werden. Mit der Verpflichtung, alle Arbeitszeiten elektronisch aufzuzeichnen, schießt der Gesetzgeber übers Ziel hinaus. Unsicher bin ich auch, ob eine taggenaue elektronische Aufzeichnung notwendig ist oder ob es nicht möglich sein sollte, schriftliche Aufzeichnungen auch nachträglich noch elektronisch zu erfassen. Kritisch finde ich außerdem, dass Abweichungen von dem Gesetz nur im Rahmen von Tarifverträgen möglich sein sollen. Da wünsche ich mir andere Öffnungsmöglichkeiten.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ich aber auch sagen muss: Eine völlige Klarheit bei der Arbeitszeiterfassung kann es nicht geben, weil es immer Grenzbereiche gibt: der Tischkicker, Nachdenkzeiten und der Einfall, den man unter der Dusche hat. Diese Fragen kann ein Gesetz niemals beantworten, das liegt im Verantwortungsbereich der einzelnen Organisationen.

Sie beraten als Rechtsanwältin Unternehmen und sprechen auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was raten Sie denen, wenn es kein System zur Zeiterfassung gibt?

Wenn sie Vertrauensarbeitszeit haben, empfehle ich, die Arbeitszeit trotzdem zu notieren. Das muss nicht minutengenau sein, aber so, dass sie eine Vorstellung davon bekommen, wie viel sie arbeiten. Es gibt ihnen ein besseres Gefühl für die eigene Arbeitszeit. Es wird dadurch leichter, auch mal Überstunden abzubauen. Wenn man das nicht aufschreibt, ist es ein paar Tage später kaum noch nachzuvollziehen. Dann verschwimmen die Grenzen. Die eine Mail, die man noch schreiben wollte, führt dann zu einer Dreiviertelstunde unvorhergesehener Arbeitszeit. Es geht aber auch in die andere Richtung: Ich bin manchmal erstaunt, wie lange ich die Waschmaschine und die Spülmaschine ausgeräumt habe. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen.

Wie gehen Sie als Selbstständige mit dem Thema um?

Ich erfasse meine Arbeitszeit. Zum einen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel ich arbeite. Ich muss es teilweise auch, weil ich die Arbeitszeit für meine Mandanten dokumentiere. Es gibt mir aber auch ein gutes Gefühl dafür, wie viel Zeit ich in welche Tätigkeiten investiere. Das hilft mir zu reflektieren, welche Dinge ich entschlacken oder anders organisieren sollte oder auch, welche Aufgaben ich übertragen sollte. Oder welches Projekt ich vielleicht auch sein lassen sollte, weil es zu viele Kapazitäten bindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mein Tag hat nur 24 Stunden, und in dieser Zeit muss ich meinen eigenen Bedürfnissen, den Bedürfnissen meiner Tochter, meines Partners, meiner Familie und Freunde gerecht werden. Ich muss meinem Haushalt und meiner Arbeit gerecht werden. Es stimmt zwar, wenn manche behaupten: Am Ende zählen nur die Ergebnisse und nicht die Arbeitszeit. Aber ich komme gar nicht umhin, Zeit bei der Arbeit als Messfaktor zu sehen.