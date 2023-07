104.000 Deutschlandtickets in Schleswig-Holstein verkauft

Kostenfrei bis 16:18 Uhr lesen

Schiri-Obmann zufrieden

Am letzten Juli-Wochenende steigen Schleswig-Holsteins Fußballer in ihre Punktspiel-Saison 2023/24 ein. Wie in den Jahren zuvor wird es auch diesmal ein paar Regeländerungen geben. Welche das sind und was Segebergs Schiedsrichter-Boss davon hält.