﻿A 1 bei Buddikate: Ein Kilo Kokain in präpariertem Auto gefunden

Kostenfrei bis 16:17 Uhr lesen

Geheime Abstimmung

Eindeutige Mehrheiten gibt es in Rickling nach der Kommunalwahl nicht mehr. Für Keno Jantzen (CDU) reicht es trotzdem für eine zweite Amtszeit. Abgestimmt wurde in geheimer Wahl am Donnerstagabend. Und es gibt schon einige personelle Veränderungen in der neu gewählten Gemeindevertretung.