﻿Protest für Tempolimit: Aktivisten bauen Verkehrsschilder auf der A24 ab

Tankstellenüberfall in Büchen Tankstellenüberfall in Büchen

Anhänger des Fußballklubs Hansa Rostock haben in Büchen eine Tankstelle geplündert. Die Kieler Innenministerin will nun das Wiederaufleben des Hooliganismus verhindern. Wie gefährlich ist die Szene in Schleswig-Holstein?