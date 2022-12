﻿ADAC: Hier droht in Schleswig-Holstein Stau vor Weihnachten

Autofahrer brauchen vor allem am 22. und 23. Dezember viel Geduld. Die ADAC-Stauprognose verrät, auf welchen Strecken es in Schleswig-Holstein besonders voll wird.

Am vollsten wird es laut ADAC auf den Straßen auch in Schleswig-Holstein am 22., 23. und 26. Dezember.

Kiel. In Schleswig-Holstein beginnen die Weihnachtsferien am Freitag, den 23. Dezember. Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt haben dann schon zwei Tage Ferien, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen bereits einen Tag. Ab Heiligabend sind dann in ganz Deutschland die Schulen mindestens eine Woche geschlossen. Der ADAC rechnet mit regem Reiseverkehr und warnt vor vollen Straßen vor dem Fest.

Viele Baustellen bremsen Autofahrer aus

Grund für Staus und zähfließenden Verkehr sind laut ADAC-Sprecher Rainer Pregla aber nicht nur die vielen Reisenden, sondern auch die zahlreichen Baustellen, von denen in Deutschland aktuell 936 gemeldet werden, für Schleswig-Holstein sind es auf den Fernstraßen insgesamt neun. Der ADAC geht davon aus, dass die Straßen vor allem in den Nachmittagsstunden am Donnerstag, den 22. Dezember, und Freitag, den 23. Dezember, an ihre Kapazitätsgrenzen geraten. „Denn dann trifft Reise- auf Berufsverkehr“, sagt Pregla.

Heiligabend entspannt sich die Lage

Entspannt dürfte es dagegen auf Deutschlands Fernstraßen an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag zugehen, vermuten die ADAC-Experten. Zähfließender Rückreiseverkehr droht laut Pregla allen, die am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages, den 26. Dezember, unterwegs sind. „So stark wie zu Beginn des Weihnachtswochenendes wird das Verkehrsaufkommen aber – so die Erfahrungen der Vorjahre – nicht sein“, betont der ADAC-Sprecher.

Die Staustrecken im Norden

Das sind die wichtigsten Staustrecken in den Weihnachtsferien für Schleswig-Holstein und den Großraum Hamburg:

• A 1/A 261/A 7 Bremen in Richtung Hamburg: ab Buchholzer Dreieck Baustellen

• A 7 vor und nach dem Elbtunnel: Baustellen und Fahrbahnverengungen auf rund 12 Kilometern in beiden Richtungen

• A 7: Baustelle zwischen AK Rendsburg und Büdelsdorf in beiden Richtungen

• A 21: Frostschäden mit Notbaustelle zwischen Schwissel und Leezen (soll eventuell bis Donnerstag behoben sein)

• A 23: Baustelle Höhe Pinneberg in beide Richtungen

• B 207 Fehmarnsundbrücke: Bauarbeiten mit starken Behinderungen

ADAC: Das sollte im Winter bei keiner langen Fahrt fehlen

Egal, wohin es in den Weihnachtsferien gehen soll, der ADAC hat ein paar Tipps für alle, die im Winter mit dem Auto unterwegs sind: Bei längeren Fahrten in der kalten Jahreszeit sollten immer Decken und warme Getränke mit an Bord sein. Außerdem empfiehlt der ADAC, Folgendes immer griffbereit im Auto zu haben:

• Abschleppseil

• Schneeketten (je nach Region)

• Starthilfekabel

• Ersatzkanister Scheibenfrostschutz und Enteiser-Spray

• Eiskratzer, Handfeger

• Schaufel und Sand

• Handschuhe

Wichtig ist, dass all das leicht zugänglich und sicher aufbewahrt wird. „Die Wolldecke im Kofferraum bringt ebenso wenig wie die Handschuhe im Koffer“, betont Pregla. Außerdem sollten Autofahrer laut ADAC vorab prüfen, wo sich der Abschlepphaken am Auto befindet und wie Schneeketten und Starthilfekabel korrekt eingesetzt werden.

Von LN