Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato - das Manöver „Air Defender 2023“ - hat im Norden begonnen. Vom Stützpunkt Rostock-Laage sind die ersten Maschinen gestartet, um den Ernstfall zu trainieren.

Laage. Mit dem Start mehrerer Eurofighter hat am Montagmorgen auf den Fliegerhorst Laage bei Rostock das groß angelegte Nato-Luftmanöver Air Defender 2023 begonnen. Zunächst stiegen vier Maschinen des in Laage beheimateten Jagdgeschwaders 73 „Steinhoff“ auf, gefolgt von zwei Jets des Geschwaders 71 „Richthofen“. Diese Einheit ist eigentlich in Wittmund (Ostfriesland) zu Hause, derzeit aber wegen Bauarbeiten dort in Laage stationiert. Auch italienische Flugzeuge hoben ab.