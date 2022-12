﻿Airbnb in Schleswig-Holstein: Drohen schärfere Kontrollen?

Immer mehr Städte beschränken Vermietungen bei Airbnb, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Auch in Schleswig-Holstein ist ein entsprechendes Gesetz geplant. Was haben Airbnb-Nutzer im Norden zu erwarten?

Lübeck/Kiel. Meerblick für 95 Euro die Nacht in Sierksdorf? Oder doch lieber ein Weihnachtsurlaub auf dem Land? Zum Beispiel in Stockelsdorf für 45 Euro oder in einer Blockhütte in Groß Sarau direkt am Ratzeburger See für 97 Euro pro Übernachtung?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über 1000 Zimmer, Appartements, Bauwagen, Tiny Houses und selbst Bauernhöfe werden in Schleswig-Holstein über Airbnb vermarktet. Der Online-Anbieter ermöglicht es, ohne großem bürokratischen Aufwand Räumlichkeiten auf Zeit zu vermieten. Airbnb ist dabei Vermittler. Mögliche rechtliche Konsequenzen übernimmt das Unternehmen nicht.

Hannover, Hamburg und Co: Großstädte begrenzen Airbnb-Angebote

Immer mehr deutsche Metropolregionen sehen in Airbnb-Angeboten ein Problem. Anstatt die Räumlichkeiten dem Wohnungsmarkt zugänglich zu machen, vermieten viele Gastgeber sie dauerhaft über das Online-Portal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im November hat die Stadt Trier reagiert: Wohnungen dürfen nur noch zwölf Wochen im Jahr an Touristen vermietet werden. Dasselbe beschloss nun auch die Stadt Hannover. In Hamburg, Berlin, München, Regensburg und Nürnberg gelten schon seit 2019 Satzungen gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu einer halben Million Euro. Ein Vorbild für Schleswig-Holstein?

Eigentümerverband äußert sich

„Uns liegen keine Erkenntnisse vor, die dafür sprechen, dass das Airbnb-Angebot irgendwelche Auswirkungen auf den schleswig-holsteinischen Wohnungsmarkt hat“, sagt Alexander Blazek. Der Sprecher des Eigentümerverbandes Haus & Grund bewertet den Online-Anbieter ambivalent: „Dem Vermieter winken hier höhere Einnahmen, allerdings ist der Verwaltungsaufwand durch die häufigen Nutzerwechsel immens.“ Man müsse für eine Möblierung sorgen, die bei guter Buchung schnell abnutze.

Alexander Blazek, Sprecher von Haus & Grund: „Uns liegen keine Erkenntnisse vor, die dafür sprechen, dass das Airbnb-Angebot Auswirkungen auf den schleswig-holsteinischen Wohnungsmarkt hat.“ © Quelle: HES/hfr

Ratzeburg: Airbnb hat wenig Einfluss auf Wohnungsmarkt

In Ratzeburg teilt man Blazeks Einschätzung. Es gebe wohl einige Wohnungen, die über Airbnb oder andere Online-Plattformen angeboten würden. „Wir können aber nicht davon sprechen, dass dadurch dem Ratzeburger Wohnungsmarkt etwas substantiell entzogen wird“, sagt Mark Sauer, Sprecher der Stadt Ratzeburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiel: Stadt fordert gesetzliche Vorgaben vom Land

Die Landeshauptstadt Kiel verweist auf mangelnde gesetzliche Grundlagen, um das Ausmaß der Airbnb-Vermietung beziffern zu können. „Es bräuchte ein Wohnraumschutzgesetz, das im Land zwar in Planung ist, aber noch nicht umgesetzt wurde“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Sobald das in Kraft tritt, würde auch Kiel alle Anstrengungen unternehmen, um Wohnraum vor Zweckentfremdung zu bewahren.

SPD-Fraktion: Maximal 12 Wochen Fremdvermietung jährlich

Im Juni diskutierte der Landtag einen solchen Gesetzesentwurf der SPD-Fraktion. Er sieht unter anderem vor, dass die Fremdnutzung einer Wohnung acht Wochen im Jahr nicht überschreiten dürfe. Die FDP widersprach. Die Landesregierung stimmte mit dem Entwurf überein, kündigte jedoch einen eigenen Entwurf an.

Mieterbund: Schlechte Erfahrung mit Airbnb-Mietern

„Ich bin zuversichtlich, dass das Gesetz bald kommt“, sagt Ann Sophie Mainitz, Geschäftsführerin des Deutschen Mieterbundes (DMB) Schleswig-Holstein. Zwar herrschten im nördlichsten Bundesland keine Berliner Verhältnisse. „Doch auch hier wird es ein bisschen ausgenutzt, dass Airbnb-Inserate oft lukrativer sind als die reguläre Vermietung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ann Sophie Mainitz, Geschäftsführerin DMB Schleswig-Holstein: „Es wird ein bisschen ausgenutzt, dass Airbnb-Inserate oft lukrativer sind als die reguläre Vermietung.“ © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Immer wieder würden Mieter in die Beratung kommen, die irritiert sind, wie oft ihr Nachbar wechsle. „Die wissen dann manchmal gar nicht, wer eigentlich noch im Haus wohnt“, sagt Mainitz. Nicht selten würden Kurzzeitgäste auch weniger auf Zimmerlautstärke und Mülltrennung achten, so ihr Eindruck.

Mieterbund befürwortet Zwölf-Wochen-Begrenzung

Mainitz befürwortet eine Begrenzung der Fremdvermietung auf zwölf Wochen im Jahr. Doch um wie viele Wohnungen es eigentlich gehe, die durch eine Airbnb-Begrenzung dem schleswig-holsteinischen Wohnungsmarkt zugeführt werden könnten, sei nicht bekannt. Auch das könnte ein Wohnraumschutzgesetz ändern.

Blazek von Haus & Grund vergleicht die Forderung nach einem Landesgesetz damit, mit „Kanonen auf Spatzen“ zu schießen. Die Kommunen könnten es vor Ort regeln. Mainitz dagegen sagt, viele kleine Kommunen, insbesondere in Urlaubsregionen, seien damit überfordert.

Airbnb in Lübecker Altstadt: Welche Regeln gelten?

Lübeck hat bereits im März 2020 durchgegriffen. Seitdem ist es in der Altstadt verboten, Ferienwohnungen anzubieten, ganz gleich ob über Airbnb oder anderswo. Eine Ausnahme bilden 170 Wohnungen an größeren Straßen, die nach einer älteren Satzung erlaubt gewesen wären. Ferienwohnungen in Höfen und Gängen werden nicht geduldet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund 140 Ergebnisse erscheinen, wenn man auf Airbnb.de die Lübecker Altstadtinsel betrachtet. Die Ferienwohnungen sind breit über die Stadt verteilt. Auch die historischen Höfe und Gänge sind vertreten.

Von Timm Lewerenz