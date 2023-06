﻿Vergleich getroffen: Busche bleibt bei Antenne – aber nicht als Moderator

Hannover. Es war ein Wiedersehen an einem ungewohnten Ort: Moderator Timm „Doppel-M“ Busche (47) und sein Arbeitgeber Antenne Niedersachsen trafen sich am Mittwoch, 21. Juni, nach längerer Zeit wieder – aber nicht als Team, sondern als Gegner im Sitzungssaal 9 des Arbeitsgerichts.

Busche und Antenne in Hannover vor dem Arbeitsgericht

Der Moderator, er kam 2018 als Leiter der Programmgestaltung zu Antenne, hatte ein einstweiliges Verfügungsverfahren angestrengt, weil Antenne ihn gegen seinen Willen von der Arbeit freigestellt hatte. Vor Gericht wollte er seinen Beschäftigungsanspruch rechtlich geltend machen. Über Stunden kamen dort neben rechtlichen Problematiken in Ergänzungen seines Arbeitsvertrages – ist Busche nur Moderator oder explizit ein Moderator für die „Morgenshow“? – viele weitere Aspekte zur Sprache. Von Mediaanalysen und Moderationskonstellationen über Hörerzahlen bis zu verschwundenem Vertrauen.

Hier kam es zum stundenlangen Austausch der Parteien: Das Arbeitsgericht in Hannover. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Fakt ist: Busche und sein Kollege Dominik Schollmayer (40) sind seit Ende April nicht mehr mit der Morgenshow „anders & wach“ am Mikrofon – und Sendungen am Morgen gelten als Flaggschiff jeden Radiosenders. Das Ganze zuvor über Anwälte außergerichtlich zu klären, war gescheitert – am Ende lag es am Geld, die Vorstellungen über Summen klafften ziemlich auseinander. Das war bereits am 8. Juni, wie in der Verhandlung unter Vorsitz von Richter Christin Kloy herauskam. Am 9. Juni folgte eine Pressemitteilung des Senders, dass man ein neues Team für die begehrte Morgenshow gefunden habe.

Der Sender begründete dies im Gericht mit unternehmerischen Entscheidungen. Man wolle weg von einer Personalityshow hin zu einer, in der nicht die Person, sondern Sachverhalte im Vordergrund stünden, hieß es. Außerdem habe man für die Moderation eine Mann-Frau-Konstellation schaffen wollen. Dazu kommt es nun auch im August – dann stößt Danica Großer zu den Antenne-Urgesteinen Stefan Flüeck (42) uns Kai Jürgens (53) dazu, die die Sendung in der Früh seit Kurzem moderieren.

Am Ende kommt ein Vergleich zustande

„Das alles wurde ohne Gespräche mit mir und über meinen Kopf hinweg entschieden und abgeschafft“, meldete sich Busche vor Gericht zu Wort. „Ich verliere mehr als nur Geld.“ Ihm gehe es auch um die Reputation und den Verlust seiner Präsenz in den Medien.

Am Ende wurde nach gut dreieinhalb Stunden ein Vergleich getroffen. Das Ergebnis: Busche wird nicht mehr als Moderator tätig sein, ein Jahr freigestellt und kann dann wieder auf seinen alten Posten als Leiter der Programmgestaltung zurückkehren.