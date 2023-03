﻿Lübeck: Fahrkartenautomat am Bahnhof in Kücknitz gesprengt

Die Tat ereignete sich am Bahnhof Kücknitz (Archivbild).

Am Bahnhof in Lübeck-Kücknitz ist in der Nacht ein Fahrkartenautomat zerstört worden. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

