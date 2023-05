﻿Eine Tour auf den Spuren der berühmtesten Band der Welt

Beatles-Stadt Hamburg

„Ohne Hamburg hätte es die Beatles nicht gegeben“: Stefanie Hempel bietet Führungen durch St. Pauli an.

In Hamburg begannen die Beatles ihre Karriere, nirgends spielten sie so viel live wie hier. Stefanie Hempel bietet Führungen auf den Spuren der Band an – ein Stück Kulturtourismus zwischen Junggesellenabschieden und Rotlichtschuppen.

