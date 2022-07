Es ist alles gut gegangen: Gegen 21.35 Uhr sind am Sonnabend alle fünf Weltkriegsbomben in der Göttinger Weststadt erfolgreich gesprengt worden. Damit ging ein nervenaufreibender Tag zu Ende.

Göttingen. Die fünf Blindgänger in der Göttinger Weststadt sind am Sonnabend erfolgreich gesprengt worden. Gegen 21.35 Uhr waren in kurzem Abstand mehrere Detonationen zu hören. „Wir sind froh und erleichtert“, sagte Oberbürgermeisterin Petra Broisted nach der Sprengung in einem ersten Statement. Alle Vorbereitungen seien perfekt gelaufen.

„Es lief wie am Schnürchen“, so Broistedt. Stabschef Christian Schmetz sagte: „Ich bin sehr zufrieden, da alles planmäßig verlaufen ist und es keine Personenschäden gibt.“ Ob es Gebäude- oder andere Sachschäden gibt, das müsse noch untersucht werden. Um 23.18 Uhr gab die Stadt bekannt, dass die Sperrung der Evakuierungsbereich aufgehoben ist. Damit können nun die Weststädter in ihre Wohnungen zurück kehren. Ab sofort fahren Shuttle-Busse zurück in die Sperrzone. Das Evakuierungszentrum im FKG bleibt im Bedarfsfall bis Sonntag früh geöffnet, teilte die Stadt mit.