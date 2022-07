Aufstellungen fix: Mané startet für Bayern, de Ligt nicht – Leipzig ohne Angelino

Deutscher Meister gegen DFB-Pokalsieger FC Bayern gegen RB Leipzig. Kann der Herausforderer in der eigenen und ausverkauften Red Bull Arena einen Vorgeschmack auf einen packenden Meisterschaftskampf liefern? So gehen die Teams in das erste Titel-Duell der neuen Saison.